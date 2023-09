一分手即被前度用裸照報復！94億的天價罰款能阻嚇潛在性罪犯嗎？

你還記得第一張跟戀人的合影嗎?



估計無論是相機時代還是手機時代,對於絕大多數人而言,跟戀人的照片是秘寶。學生時代,會把它藏好,免得被爹媽發現早戀;長大了之後,也會時常翻看。時過境遷,雖説現代大多數人談戀愛,跟上個世代戀愛大談弗洛伊德與朦朧詩的狀況大有不同,都是起於試探,拿語言圍點打援,心裏量量票子、房子、車子,盤算一番,不虧,再擺明車馬大張旗鼓地愛起來。

即便面對感情有所不同,但當談崩了,大家還是多保有着對戀愛的基本尊重,分了也惦念着過去的情誼,頂多也就是老死不相往來。但如果你常在網上衝浪,就會有一個明顯的感受,越來越多失戀者,尤其是男性失戀者,愛用發裸照的卑劣行為報復曾經的戀人。

01 12億罰款

正道的光,灑在得德克薩斯州(State of Texas)的大地上。上週,一項關於影像性虐待的歷史性宣判引得世界關注。在得克薩斯哈里斯縣法院上,由12人組成的陪審團,判決一位名叫 Marques Jamal Jackson因為在網絡上四處亂髮前女友裸照,因此受罰12億美金(其中10億美金為賠償,2億美金為精神損失費)。這一相當於球王美斯打工22年收入的罰款,是美國目前非名人影像性虐待訴訟案中,最高額的賠償金。

法庭文件顯示,化名D·L的女子,在2016年和Jackson相識,相愛4年後,兩人在經歷漫長而持久的分手過程後徹底結束了關係。分手後,D·L搬到了母親家準備開始新生活,但沒想到,一場更大的危機正在襲來。分手後,Jackson把前女友的私密照片上傳到了Dropbox,通過分享鏈接的方式,向D·L的親朋好友進行散佈,還把鏈接分享到更公開的社交平台上進行羞辱。

更誇張的是,由於之前通用賬號密碼,Jackson輕而易舉地進入了前女友媽媽家的安防監視系統,並通過攝像頭監視D·L的日常生活。此外,美利堅安嘉和還用她的個人信息貸款,併為自己償還房租。一系列的虐待行為,使得D·L精神受創,甚至想到了自殺。而Jackson卻得意洋洋,在發給前女友的郵件中聲稱:「你的餘生都會不斷嘗試把自己從互聯網上抹去,但終以失敗告終……祝你玩得愉快。」

這些做法引起了陪審團的憤怒,最終讓自己收穫了天價罰單。判決結束後,D·L的律師表示,這是對抗影像性虐待的歷史性成就,罪犯能不能還完並不重要,重要的是這個罰款金額將對潛在罪犯起到震懾作用。囂張案犯希望用私密照片打垮一個女孩,結果換來了自己在經濟上的毀滅。

這聽上去,很像是好人打敗壞人爽文,讓人一聽就覺得正義得以伸張,不禁拍手叫好。但如果深入一些去思考,就會發現更恐怖的真相:其一,不論經濟賠償能否到位,誰也無法保證D·L被非法公佈的私密照片不會被人再次擴散。其二,陪審團給出的12億美金判決,想要震懾潛在罪犯,這個問題究竟有多嚴重?

02 潰爛

可能有些朋友看見上面的故事,覺得這又得聊科技之惡了,但其實,這種影像性虐待從紙媒的黃金年代就已開始流行。

根據《Art/Porn: A history of seeing and touching》的研究,早在上世紀80年代,跟《花花公子》齊名的《好色客》就搞了個名為「海狸狩獵」的專欄,這個專欄專門發佈UGC女性私密內容,其中包括裸照、個人資料以及性癖好,由於當時編輯發佈時一般不經審核,結果吃了不少訴訟官司,起訴者多為女性,指該欄目未經本人發佈照片,是為影像性虐待的雛形。

經過科技迭代,如今的影像性虐待已經成為了世界問題,就像是創口潰爛。隨便擺點數據,你就能感受到它的嚴重性:澳大利亞的數據顯示,2022年Q1色情復仇同比增長200%,60%來自13-24歲年輕人。

在美國,情況更糟,平均每20個成年人就有1個遭此困擾。更令人焦慮的是,根據肯特大學最近的一項研究,99%的受訪者表示至少在一定程度上贊成發佈復仇色情內容。而在英國,2018年至2021年間,影像性虐待的報告上漲了3倍多。

説到中國,在我記憶裏這種影像性虐待,大概從校內網時代就有,我見過的就有情侶分手給人裸照發上面,抨擊人家生活作風不行,打算通過這招精神毀滅,施害者有男有女,但受害者基本都是女的。

目前國內社媒上,這種犯罪在監管之下沒過去那麼多了。但在中文外網上,這種狀況卻變得更加嚴重:有的拿女孩照片説人是性工作者,給人聯繫方式還公佈了的;給前女友視頻公佈泄憤的,以及出於自己特殊癖好給前女友私密影像公佈了的。更魔怔的,還有拿一鍵生成工具給女性「脱衣」然後再編排黃色故事的。

在由英國學者所撰寫的《Revenge Pornography: Gender, Sexuality and Motivations》一書中,作者提到犯下這些罪行的罪犯,90%是男性,年齡區間集中在16-39歲,主要身份是前伴侶。那麼問題來了,為什麼有的男性一分手就要發前女友裸照呢?

03 為甚麼?

我們聽説過太多關於影像性虐待的故事了。以正常人的視角來看,用發裸照的方式來對待自己曾經愛過或是追求過的人,一定有心理問題,是一小部分非正常人的行為。但從幾年前的裸貸,到後來有名的包麗案、某學校學生會主席編造多名女生色情謠言,不同出身、不同階級的男性用自己的罪行,向世人展現了這件事的普遍性。之所以普遍,是因為男子氣概在作祟。

在我們成長的社會文化中,要求男性是征服者,這體現在工作上,也體現在兩性關係上。前者決定夠不夠陽剛的上限,後者決定下限。日常生活的經驗可以解釋這一點,過年的時候,一個男性再成功,如果沒有結婚、沒有妻子,那麼家裏就會説給你介紹對象,並拿「這麼大人怎麼還沒結婚」來鞭策。在對於小眾羣體來説,這種審視顯得更為嚴酷,比如美國電影裏就無數次演繹父母擔心孩子性取向,找來性工作者來測試的情節。

這些人間世俗體驗,都在證明:擁有女人,才能成為男人。它是尊嚴的來源,是勳章,是永恆的斯巴達(Sparta)試練。在這種思路下,挽回一段感情,對於犯下影像性虐待的男性來説,與其説是出於玄幻的佔有慾,不如説是出於被拒絕感受到尊嚴受損的「復仇」。值得一提的是,無論是在網上分享所謂愛妻照片的性癖者,還是所謂的「復仇者」,他們獲得快感的理由都是同構的,那便是這種行為獲得支配的幻覺,從而獲得極大的征服快感。

19世紀中後期隨着工業革命的來臨,使得男子氣概再度發生了變化。男子氣概研究專家安德魯·麥史勒把它稱為:崇尚競爭的工業化男子氣概。

這種新型男子氣概被學者稱作「男性氣質大禮包」,一共有4項原則:

1.「No Sissy Stuff 不能娘」:男人不能表現出一點女性化的特質,也不能示弱。

2.「The Big Wheel 成為大人物」:就是要立長志,做大事。

3.「The Study OAK 做個男子漢」:要求男性按古典男子氣概要求自己,堅強勇敢而獨立。

4.「Give ‘EM Hell 別問,問就是衝」:男人就得迎難而上,敢於以身犯險。

只看上面的解釋,或許很容易讓大家陷入:哦,那這麼説,肯定是缺乏魅力的男性才會這麼覺得吧?有魅力的男性肯定無所謂,少了一個再換一個就是了。但男子氣概所強調的尊嚴,就是尊嚴政治的模版,它的運行邏輯並不是一個蘿蔔一個坑,而是個慾壑難填的利維坦之嘴。

就像沒有人會嫌別人給的尊重更多,放在現實中,我們總能聽見:「當年我還跟xxx好過呢,這女的我還聊不上?」的話語,這些話語背後隱藏的是死纏爛打的決心,也是對尊嚴的討要,屬於尊嚴乞丐行為。那麼,是誰給了他們「當街要飯」的勇氣?

是社會根深蒂固的父權制,雖然這個詞很形而上,但它的具體表現卻會令人氣憤。比如,在每次影像性虐待發生,你總能在留言板裏看到為數不少的、同情男性的留言,其中行文核心觀點包括但不限於:

「這就是小兩口吵架。」

「誒呀,肯定是這女的本身不怎麼樣,給男的氣到頭了。」

「一個巴掌拍不響。」

事實上,無論是裸照影像,還是色情謠言,人們總會對受害女性的形象、作風充滿好奇,而對男性了無興趣。因為後者本身就是獵手,就像日本AV的視角給男性打碼的緣由一樣,他們本身就不是被關注的目標,沒流量。

人們沉浸在獵奇慾望之中,純粹的道德感召也顯得毫無意義。面對全球性的影像性虐待,外交策略網站文章《世界還沒有弄清楚如何阻止「復仇色情」》中説道:「許多國家都禁止影像性虐待,但法律礙於這樣那樣的問題並沒有發揮作用……應該有一項國際法,它不僅僅是條約或國際議定書,而是真正的法律,大家需要跨國協作……」

當全球各國為此抓耳撓腮的時候,我突然想起了一句流行的名言:任何關於性的暴力都是社會性的。而這個社會所指的,又豈是一地一域呢?它已延續千年,是看不見的敵人,無形而又沉重。

