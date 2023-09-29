一分手即被前度用裸照報復！94億的天價罰款能阻嚇潛在性罪犯嗎？

你還記得第一張跟戀人的合影嗎？



估計無論是相機時代還是手機時代，對於絕大多數人而言，跟戀人的照片是秘寶。學生時代，會把它藏好，免得被爹媽發現早戀；長大了之後，也會時常翻看。時過境遷，雖説現代大多數人談戀愛，跟上個世代戀愛大談弗洛伊德與朦朧詩的狀況大有不同，都是起於試探，拿語言圍點打援，心裏量量票子、房子、車子，盤算一番，不虧，再擺明車馬大張旗鼓地愛起來。

即便面對感情有所不同，但當談崩了，大家還是多保有着對戀愛的基本尊重，分了也惦念着過去的情誼，頂多也就是老死不相往來。但如果你常在網上衝浪，就會有一個明顯的感受，越來越多失戀者，尤其是男性失戀者，愛用發裸照的卑劣行為報復曾經的戀人。

這項罪行，被稱為「image based sexual abuse - 影像性虐待」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 12億罰款

正道的光，灑在得德克薩斯州（State of Texas）的大地上。上週，一項關於影像性虐待的歷史性宣判引得世界關注。在得克薩斯哈里斯縣法院上，由12人組成的陪審團，判決一位名叫 Marques Jamal Jackson因為在網絡上四處亂髮前女友裸照，因此受罰12億美金（其中10億美金為賠償，2億美金為精神損失費）。這一相當於球王美斯打工22年收入的罰款，是美國目前非名人影像性虐待訴訟案中，最高額的賠償金。

法庭文件顯示，化名D·L的女子，在2016年和Jackson相識，相愛4年後，兩人在經歷漫長而持久的分手過程後徹底結束了關係。分手後，D·L搬到了母親家準備開始新生活，但沒想到，一場更大的危機正在襲來。分手後，Jackson把前女友的私密照片上傳到了Dropbox，通過分享鏈接的方式，向D·L的親朋好友進行散佈，還把鏈接分享到更公開的社交平台上進行羞辱。

更誇張的是，由於之前通用賬號密碼，Jackson輕而易舉地進入了前女友媽媽家的安防監視系統，並通過攝像頭監視D·L的日常生活。此外，美利堅安嘉和還用她的個人信息貸款，併為自己償還房租。一系列的虐待行為，使得D·L精神受創，甚至想到了自殺。而Jackson卻得意洋洋，在發給前女友的郵件中聲稱：「你的餘生都會不斷嘗試把自己從互聯網上抹去，但終以失敗告終……祝你玩得愉快。」

這些做法引起了陪審團的憤怒，最終讓自己收穫了天價罰單。判決結束後，D·L的律師表示，這是對抗影像性虐待的歷史性成就，罪犯能不能還完並不重要，重要的是這個罰款金額將對潛在罪犯起到震懾作用。囂張案犯希望用私密照片打垮一個女孩，結果換來了自己在經濟上的毀滅。

這聽上去，很像是好人打敗壞人爽文，讓人一聽就覺得正義得以伸張，不禁拍手叫好。但如果深入一些去思考，就會發現更恐怖的真相：其一，不論經濟賠償能否到位，誰也無法保證D·L被非法公佈的私密照片不會被人再次擴散。其二，陪審團給出的12億美金判決，想要震懾潛在罪犯，這個問題究竟有多嚴重？

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02 潰爛

可能有些朋友看見上面的故事，覺得這又得聊科技之惡了，但其實，這種影像性虐待從紙媒的黃金年代就已開始流行。

根據《Art/Porn: A history of seeing and touching》的研究，早在上世紀80年代，跟《花花公子》齊名的《好色客》就搞了個名為「海狸狩獵」的專欄，這個專欄專門發佈UGC女性私密內容，其中包括裸照、個人資料以及性癖好，由於當時編輯發佈時一般不經審核，結果吃了不少訴訟官司，起訴者多為女性，指該欄目未經本人發佈照片，是為影像性虐待的雛形。

經過科技迭代，如今的影像性虐待已經成為了世界問題，就像是創口潰爛。隨便擺點數據，你就能感受到它的嚴重性：澳大利亞的數據顯示，2022年Q1色情復仇同比增長200%，60%來自13-24歲年輕人。

在美國，情況更糟，平均每20個成年人就有1個遭此困擾。更令人焦慮的是，根據肯特大學最近的一項研究，99%的受訪者表示至少在一定程度上贊成發佈復仇色情內容。而在英國，2018年至2021年間，影像性虐待的報告上漲了3倍多。

説到中國，在我記憶裏這種影像性虐待，大概從校內網時代就有，我見過的就有情侶分手給人裸照發上面，抨擊人家生活作風不行，打算通過這招精神毀滅，施害者有男有女，但受害者基本都是女的。

目前國內社媒上，這種犯罪在監管之下沒過去那麼多了。但在中文外網上，這種狀況卻變得更加嚴重：有的拿女孩照片説人是性工作者，給人聯繫方式還公佈了的；給前女友視頻公佈泄憤的，以及出於自己特殊癖好給前女友私密影像公佈了的。更魔怔的，還有拿一鍵生成工具給女性「脱衣」然後再編排黃色故事的。

在由英國學者所撰寫的《Revenge Pornography: Gender, Sexuality and Motivations》一書中，作者提到犯下這些罪行的罪犯，90%是男性，年齡區間集中在16-39歲，主要身份是前伴侶。那麼問題來了，為什麼有的男性一分手就要發前女友裸照呢？

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03 為甚麼？

我們聽説過太多關於影像性虐待的故事了。以正常人的視角來看，用發裸照的方式來對待自己曾經愛過或是追求過的人，一定有心理問題，是一小部分非正常人的行為。但從幾年前的裸貸，到後來有名的包麗案、某學校學生會主席編造多名女生色情謠言，不同出身、不同階級的男性用自己的罪行，向世人展現了這件事的普遍性。之所以普遍，是因為男子氣概在作祟。

在我們成長的社會文化中，要求男性是征服者，這體現在工作上，也體現在兩性關係上。前者決定夠不夠陽剛的上限，後者決定下限。日常生活的經驗可以解釋這一點，過年的時候，一個男性再成功，如果沒有結婚、沒有妻子，那麼家裏就會説給你介紹對象，並拿「這麼大人怎麼還沒結婚」來鞭策。在對於小眾羣體來説，這種審視顯得更為嚴酷，比如美國電影裏就無數次演繹父母擔心孩子性取向，找來性工作者來測試的情節。

這些人間世俗體驗，都在證明：擁有女人，才能成為男人。它是尊嚴的來源，是勳章，是永恆的斯巴達（Sparta）試練。在這種思路下，挽回一段感情，對於犯下影像性虐待的男性來説，與其説是出於玄幻的佔有慾，不如説是出於被拒絕感受到尊嚴受損的「復仇」。值得一提的是，無論是在網上分享所謂愛妻照片的性癖者，還是所謂的「復仇者」，他們獲得快感的理由都是同構的，那便是這種行為獲得支配的幻覺，從而獲得極大的征服快感。

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19世紀中後期隨着工業革命的來臨，使得男子氣概再度發生了變化。男子氣概研究專家安德魯·麥史勒把它稱為：崇尚競爭的工業化男子氣概。

這種新型男子氣概被學者稱作「男性氣質大禮包」，一共有4項原則：

1.「No Sissy Stuff 不能娘」：男人不能表現出一點女性化的特質，也不能示弱。

2.「The Big Wheel 成為大人物」：就是要立長志，做大事。

3.「The Study OAK 做個男子漢」：要求男性按古典男子氣概要求自己，堅強勇敢而獨立。

4.「Give ‘EM Hell 別問，問就是衝」：男人就得迎難而上，敢於以身犯險。

只看上面的解釋，或許很容易讓大家陷入：哦，那這麼説，肯定是缺乏魅力的男性才會這麼覺得吧？有魅力的男性肯定無所謂，少了一個再換一個就是了。但男子氣概所強調的尊嚴，就是尊嚴政治的模版，它的運行邏輯並不是一個蘿蔔一個坑，而是個慾壑難填的利維坦之嘴。

就像沒有人會嫌別人給的尊重更多，放在現實中，我們總能聽見：「當年我還跟xxx好過呢，這女的我還聊不上？」的話語，這些話語背後隱藏的是死纏爛打的決心，也是對尊嚴的討要，屬於尊嚴乞丐行為。那麼，是誰給了他們「當街要飯」的勇氣？

是社會根深蒂固的父權制，雖然這個詞很形而上，但它的具體表現卻會令人氣憤。比如，在每次影像性虐待發生，你總能在留言板裏看到為數不少的、同情男性的留言，其中行文核心觀點包括但不限於：

「這就是小兩口吵架。」

「誒呀，肯定是這女的本身不怎麼樣，給男的氣到頭了。」

「一個巴掌拍不響。」

事實上，無論是裸照影像，還是色情謠言，人們總會對受害女性的形象、作風充滿好奇，而對男性了無興趣。因為後者本身就是獵手，就像日本AV的視角給男性打碼的緣由一樣，他們本身就不是被關注的目標，沒流量。

人們沉浸在獵奇慾望之中，純粹的道德感召也顯得毫無意義。面對全球性的影像性虐待，外交策略網站文章《世界還沒有弄清楚如何阻止「復仇色情」》中説道：「許多國家都禁止影像性虐待，但法律礙於這樣那樣的問題並沒有發揮作用……應該有一項國際法，它不僅僅是條約或國際議定書，而是真正的法律，大家需要跨國協作……」

當全球各國為此抓耳撓腮的時候，我突然想起了一句流行的名言：任何關於性的暴力都是社會性的。而這個社會所指的，又豈是一地一域呢？它已延續千年，是看不見的敵人，無形而又沉重。

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