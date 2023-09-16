篤信月經惹厄運！尼泊爾女性生理期須住進月經小屋　多人因此喪命

只要是女性都會經歷來月經，這是正常不過的事情。但是，在一些較為落後的國家，許多人仍然認為女性來月經是不潔的事情，所以在來月經的時候，都必須遠離自己的屋子，以免將不幸帶給自己的家人。



對於這樣的觀念，發生在現代的社會，讓許多人感到匪夷所思，畢竟這是每一個正常女性都會有的生理現象，為何會被視為是不潔，相信都是與古代觀念有着關係。在尼泊爾，當女子來月經的時候，她們都需要前去一間離家裏不太遠的「月經小屋」居住，隔離直至月經結束。

雖然尼泊爾政府在很久以前就已經立法月經隔離的陋習，但是在許多偏遠地區的居民還是照樣進行着這樣的「習俗」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「月經期間被隔離」這一個陋習源自於數百年前的印度教，她們被認為這段期間是不潔的，所以一切日常活動都被迫停止進行，只能住在隨便建造的月經小屋裏。這類小屋普遍沒有窗戶，只有一扇小小的門，衛生和通風條件都非常差。被隔離已經是很慘的事情，但可悲的是，她們還需要擔驚受怕會遇到毒蛇或是懷有不軌的人。

根據調查，在尼泊爾中西部的卡納莉省就有約 80％ 的女性都着同樣的遭遇，而且不管是什麼階層的女子都一樣會有這樣的遭遇。在月經小屋裏隔離的女性非常擔心夜晚的來臨，除了擔心猛獸的襲擊之外，她們還擔心會被強姦。也因為這些心理壓力，讓她們每次都不能在夜晚時刻好好休息。

在月經小屋隔離不但造成生理和心理的健康危害，還帶來莫名的社會恥辱。許多接受調查的女子表示，在月經期間她們不能接觸家裏的男性成員，也不能做飯更不能進入廚房。至於食物方面，她們也不被允許吃乳製品或其他正常的食物，他們普遍認為打破月經的禁忌就會招來厄運甚至帶來死亡。

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月經的禁忌在我們常人看來會覺得非常可笑，一些稀疏平常的生活小事在月經期間都不能進行，例如：不可以照鏡子、不可以剪指甲、不可以去上學。此外，她們也不可以過河，否則會被惡靈附身；不可以接觸新鮮蔬果，否則食物都會腐爛等等奇怪禁忌。

根據過去的調查，在這麼多年來，曾經有女子不幸死於被野獸攻擊或因空氣不流通而窒息死亡。曾經有一名 17 歲女子因為在夜晚時刻覺得寒冷，所以在屋內點火取暖而吸入過多濃煙而死去。上周也有一名 16 歲的女子因為在月經小屋裏被蛇咬耳死去。這樣的事件每一年都會上演，所以有關當局在 2018 年就將這一項陋習定為刑事犯罪。所有強迫女性進入月經小屋的人都會被判處 3 個月監禁或者 30 美元（尼泊爾 3000 盧比）的罰款。

可是，這種根深蒂固的舊觀念一直深深存在他們的傳統生活裏，因此政府的政策都讓他們抱怨政府不尊重他們的傳統。由於仍有許多頑固的居民依然保持這樣的觀念，堅持要女性入住月經小屋，所以有關當局也來個強硬的措施，就是要他們拆除月經小屋才可以得到政府提供的服務與輔助，其中就包括了營養輔助金、老人年金、新生兒登記、食物配給等等。

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當然，為了安撫當地的民心，在拆除月經小屋的同時，政府也在村莊裏建立一座大廟，一旦件中有女性月經來潮的時候，就可以將神像暫時寄放在廟裏，這樣解決政策與民間信仰的衝突，又可以讓女性們免除擔驚受怕的日子，算是德政：沒有冒犯到神明，又可以保住女性的安全。

要破除這樣根深蒂固的迷信舊觀念不是一時三刻可以解決的事情，這是與傳統文化的一場鬥爭，一點都不容易。只能希望更多的女性能得到保護與尊重，來月經並不是恥辱只是生理現象，這樣的觀念才是正確的。

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