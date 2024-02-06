甘比推介東角LAFORET特色店　精緻女生必入異國風/復古風家品

甘比作為新晉小店老闆娘，其一站式鈎織店「Happy Yarn」進駐銅鑼灣核心地點的東角LAFORET。甘比早前在香港01訪問中表示，商埸內不乏特色及充滿集體回憶的小店，如扭蛋機店、夾糖店、夾公仔機店等，吸引不少年輕少女及情侶；亦有不少文青及潮人至愛的精緻選物店、復古風服飾店等。01記者訪問了其中三家別具特色的小店店主，一起了解本地小店背後的獨特故事。



精緻小店集結東角LAFORET 成年輕一族潮人熱點

銅鑼灣東角LAFORET商埸，位處港島市區核心地帶、毗鄰大型百貨公司，店舖各具特色之餘充滿不同潮流風格，是時下年輕人以及時尚愛好者的熱門逛街之選。商埸內不乏年輕女性喜愛的精品小店、夾糖店、夾公仔機店等，連華人置業行政總裁兼執行董事、鈎織店「Happy Yarn」店主劉太（甘比）也直言自己是夾糖店的粉絲，落舖工作時必定會去夾糖，是叉電減壓良方。切合年輕少女喜好之外，商場亦有不少潮人至愛的精緻選物店、自家設計服飾店，其中更有一家來自中東的波斯地毯店，是不少識貨之人的朝聖地。

IG：laforethk Facebook：東角 LAFORET

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波斯地毯華麗如藝術品 異國風情昇華家居氛圍

來自中東的「Silkbond」，專售波斯地毯，店主Aslan Sadeqi致力於將傳統的伊朗、波斯文化和藝術介紹給香港人，強調所有產品均由自己和伊朗藝術家工匠們共同設計和開發，以最優質的材料精心製作而成，並全部由伊朗藝術家和工匠們人手製作。當日甘比帶領記者參觀「Silkbond」，更一起在店主Aslan Sadeqi的介紹下，欣賞店內精緻華麗如同藝術品般的手工地氈。Aslan Sadeqi指波斯地毯在中東地區人家中是常見家品，不過由於製作精美，有些人選擇不放置在地上，而是隆而重之地懸掛起來，作為家居佈置的點綴。他更指希望從自家小店出發，讓更多港人或遊客認識到波斯地毯的美。

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店名：Silkbond （波斯地毯）

店舖地址：東角Laforet 107、262 號舖

IG：silkbondhk Facebook：Silkbond

走訪異國市集尋特色精品 選物小店以溫度俘虜文青

小店名「稀物角落」，英文「Heima」 取名自冰島語，意思是「AT HOME」，由店主Heson直接從世界各地搜羅精品，由鄰近的日本、台灣，至南美、歐洲，都是他尋寶的目的地。難怪店內由穿搭配飾到生活擺設，都展現出獨特個性與格調。親自走訪異國市集、小店，將美好的生活精品帶回來店舖，如此花費心血，是因Heson希望通過每一件有溫度的精品，在細節處提升大家的生活品味，一步一步改善生活觸覺。「稀物角落」將復古懷舊風發揮得淋漓盡致，店內有來自巴西的黃銅飾物，亦有來自台灣充滿古早風的家用品，配上彷彿帶有歲月痕跡的展示櫃，令人踏進店內即如置身另一時空，是文青必逛之選。

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店名：稀物角落 Heima（選物店）

店舖地址：東角Laforett 201號舖

IG：heima1996 Facebook：HEIMA 稀物角落

設計師主理復古風服飾店 自家設計毛衣超越流行

「GLÜCK」是一家小衆向、以簡約復古為主調的時裝店，貨品均由店主吳先生親自挑選，同時亦有自家設計服飾。當中的復古風毛衣是店內長期熱賣的單品，簡約風直筒西褲近年亦非常受歡迎，挺實的布料加上細節點綴，完美突顯個性。本業為設計師的吳先生，會按季度或靈感而不定期推出自家設計服飾，小量生產以確保獨特性。對服裝或整體配搭有要求的顧客，總能在店內找到心頭好。「GLÜCK」氛圍寧靜私密，讓到訪客人能放鬆心情慢慢挑選衣服，是銅鑼灣鬧市中難得的體驗。

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店名：GLÜCK （時裝店）

店舖地址：東角Laforett 229-230號舖

IG：gluckist Facebook：GLUCK