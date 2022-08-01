4間小資女大愛的服裝網店　知性上班穿搭、休閒文青款、山系都有

女裝單品無論是款式設計或顏色基本上都比男裝來得豐富，因此在風格搭配上也能依每個人的氣質、巧思不同而在視覺上有更多變化。



今回就推薦四間具質感且款式多樣的網店，不怕逛不到想買的衣服！

4間高質時裝網店推薦，OL上班服飾、日韓文青、活潑山系穿搭風格都找到！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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onsaturday

onsaturday 家的商品主打來自韓國製造，在做工上有一定的細膩與質感，加上偶爾會有日本選貨，整家店風格偏向日韓系，有日系的可愛且有韓系的簡約。而單品也十分有造型感，像是日系穿搭裡常見的澎澎袖上衣、可以氣質也能可愛的百褶裙，及能在視覺上更有層次、立體的背心，都能在 onsaturday 找到；喜歡日系可愛文青造型的女孩可不能錯過呢！

吾著 wuzo__

雖然許多網購商品都有附上單品數據及 model 試穿照，但偶爾還是會讓人擔心這件 model 穿起來很好看的衣服，會不會在自己身上就不是想像中的樣子。而在赤峰街有實體店面的吾著，單品風格走韓系簡約路線，色系多為低飽和而容易給人知性的印象，微寬鬆的版型在俐落的設計加持下顯得舒適中夾帶優雅；另外，吾著不只有溫柔的連身裙，還有適合喜歡 unisex 帥氣模樣的中性服飾，且各式襯衫、西裝外套，絕對能滿足 smart casual 控的購物車。

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NOTHOMME

喜歡日系選品的搭黨們，除了能從 plain-me 購入能穿出日系休閒風格的單品，NOTHOMME 這家平價日系網拍也是個超好買的地方呢！他們家的服裝風格雖日系卻十分多樣，從 city boy 們愛用的寬鬆襯衫、繭形褲、outdoor 風格的機能感尼龍褲款，到復古韻味的水洗單品應有盡有；豐富的單品在老闆用心挑選下，材質、設計及耐用度絲毫不馬虎；特別的是，該店也為喜愛戶外風格的女孩專設女孩專區，提供連身裙、褲裙、中長裙 ⋯⋯ 等，使得女孩的 outdoor 造型不只有小男孩風格。

HeavyUse

HeavyUse 是一家日系、山系選貨店，不僅有網拍且有實體店面，並於 2017 年成立專門販售山系選貨的 MulitPlay，以更廣泛具時髦風格的山系服飾供選購，使得山系單品更能融入不同風格的日常搭配中，讓大家都能玩出喜歡的穿搭。另外，在色系上比起其他山系裝束多為大地色系，HeavyUse 還有許多適合混搭街頭造型的亮色系單品，醒眼的款式對於難以作層次穿搭的夏季來說，是能避免單調最直接的方式之一。而除了服飾、帽款之外，該店也販賣日系小物，有興趣的話也可逛逛。

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Dappei 結語：

以上幾家網拍所販售的服飾百搭之餘仍不失造型感，無論你是想穿出女性的知性或者中性的率性，皆能從中獲得滿足，想為夏季購入新裝的女孩們不妨參考看看。



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