婚攝｜如何揀選Pre Wedding中介公司？3招嚴選可信又合適婚攝服務

【婚攝/Pre Wedding 2024】相信不少新人在拍攝Pre Wedding時，都會找中介公司去安排一切，能減省預約攝影師、化妝師、租借婚紗的時間。而近年，市場上逐漸出現各形各色的中介公司，到底要如何揀選一間可信又適合自己的中介公司？Karissa Wedding 和大家分享3招揀選婚攝中介公司的貼士，準新人們必睇！



如何揀選適合的婚紗攝影公司？

婚攝，不單止是一個美好回憶的記錄，亦是整個結婚過程中的一大重要項目。因此，判斷時不應只從單一角度觀察，而是需要多角度地觀察該中介公司，以下就介紹幾個可以留意的方向給大家參考。

3個貼士揀選適合你的婚攝公司(Karissa Wedding)

揀選婚攝公司貼士｜1. 貴未必最合適，了解自己真正需要

很多人準新人會認為Pre Wedding最重要是照片質素，但現時生活水準不斷提升，無論任何產品或服務只要不達標準，一定會被市場淘汰。因此，最重要反而是了解自己喜好。同時，更要知道該攝影師風格是否只是一時流行，還是自己真正想要的風格。

每個婚攝套餐費用包括的項目都不同，而套餐內的項目與服務質素亦有分別，建議多做功課，考慮清楚。 (Karissa Wedding)

雖然「一分錢一分貨」，但越貴真的越好嗎？有時候，貴價套餐可提供非常高級的項目，不過這些項目未必適合每個人。而價格較低的套餐所包括的項目、質素，相比之下或會有所下降。因此，建議多做功課，問清楚所有細節才去購買婚攝套餐，做最精明的消費者。

揀選婚攝公司貼士｜2. 從社交平台了解公司規模

很多新人會根據公司規模大細，來判斷此公司是否可信。不過即使再大規模的公司，都有機會一夜之間因經營不善而消失，加上網絡世界「做假」太容易。因此，有以下有兩點可以留意。

揀選婚攝公司貼士｜2. 從社交平台了解公司規模 (freepik)

第一，社交平台追蹤人數。普遍人會認為追蹤人數越高，就越可信。但其實，除了買追蹤人數之外，亦有買賬號的情況。建議留意照片平均讚好量、Reels觀看次數，估計該賬號內真正追蹤者數量。

第二，客人分享及好評。不可只重視好評的數量，而是其內容！特別可留意好評內是否有真實客人照片及最終成品。最好的情況是，好評數量多，而內容又真實。如果該公司並無任何客人分享或好評，可能是剛開業或大部分客人對服務感受一般。

揀選婚攝公司貼士｜3. 不能單靠回覆速度判斷是可信賴

現時資訊發達，消費者亦越來越精明，有些新人就會以該公司客服回覆快慢來觀察該公司是否運作正常、是否主動跟進後續發展。雖然這不是一個錯誤方法，但也不能只靠回覆速度來判斷。

大家可緊密地和中介公司聯絡，觀察該公司回覆時的真誠度、詳細度，最好是有「公司想為客人帶來一輯完美照片」的心。

雖然婚紗相看似簡單，但其實包含極多項目，加上過程不短。建議公司主動提供充足及詳細資訊，並主動提醒客人現時流行元素及提供最適合新人的項目。

總括而言，最重要還是需要與中介公司多聯繫、提出問題以及多花時間留意中介公司的網站、社交平台等。這樣，就能大約得知該公司如何對待每一位客人及並真誠度，從而選擇最適合自己的公司及套餐。

(圖片及資料獲Karissa Wedding授權轉載。)