中式婚禮要請大妗姐？和好命婆有何分別？揭主持儀式外4重要任務

【中式婚禮/大妗姐/好命婆】雖然近年流行輕婚禮，主張一切從簡，但事實上亦有不少新人鍾情於中式婚禮，亦會聘請大妗姐來輔助籌備傳統儀式。其實大妗姐的工作不只限於婚禮當天流程，而是由訂婚開始至婚禮當日所有儀式工作，絕對是重要人物。到底大妗姐可以如何幫助你順利地進行婚禮？和好命婆又有何分別？《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳(芳姐)為大家一一解答，準新人們必睇！



大妗姐角色是甚麼？

別以為大妗姐的工作只限於婚禮當天，為新人說出吉利說話、負責斟茶遞水、提著紅傘等等。其實，大妗姐需要為新人統籌中式婚禮，而婚禮前要兼顧事項極多，絕對是一大重要人物。

大妗姐身兼多職，是一個婚禮中極為重要人物。(圖片由受訪者提供)

大妗姐工作｜1.準備中式婚嫁用品和吉祥物品清單

婚禮大大小小事項都是一門學品，如過大禮禮品禮金、嫁妝、安床、上頭用品等，看似簡單，實質繁瑣。因此，擁有一個經驗豐富、熟悉禮節、細心體貼的大妗姐就可以確保所有事安排周全，一切順利。

大妗姐工作｜2.作為男女家雙方的溝通橋樑

婚嫁是喜事，但有時候長輩和新人之間或會有意見分歧。如果由新人出面傾談，又會擔心怕尷尬而難以啟齒，甚至引發衝突，有傷和氣。大妗姐便是一個雙方溝通、協調的橋樑，在傳統禮節、新人及長輩三方面中取得平衡，避免不必要的磨擦和誤會，令雙方滿意，順利地進行婚禮。

大妗姐工作｜3.統籌及主持中式各嫁娶儀式

中式婚禮儀式如過大禮、安床、擇日、上頭、出門、入門等，都需要大妗姐幫助指引及提供專業意見和資訊。例如婚禮前，確保禮餅、禮品、禮金都必須是雙數，寓意成雙成對；婚禮當日敬茶時，說出吉利說話；為新娘撐紅傘並撒米，有豐衣足食之意。

為新娘撐紅傘再往傘上撒米，寓意新人成家立室後，過着豐衣足食生活。(圖片由受訪者提供)

大妗姐工作｜4.婚禮當日照顧新娘

婚禮當日，需要為新人打點一切，特別是照顧新娘的大小事務。例如接新娘、護送新娘出門、為婚禮製造氣氛等，甚至是遇突然事時，即時解決問題，務求令大家開心，過程順利。因此，說話技巧、解難能力、臨場應變反應等都缺一不可。

大妗姐工作｜5.保存中國傳統倫理及祝福文化

中國傳統婚禮，南北西東各有不同的婚嫁風俗，所謂「各處鄉村各處例」，而大妗姐更是傳統嫁娶文化的百科書。婚嫁六禮一切都有講究，各環節意義和程序都不一樣。大妗姐在為準新人們在籌備婚禮時，將婚嫁六禮概念以一套簡易清晰的婚嫁禮儀，配以率直白描的吉祥語，完美地呈現出來，為幸福的家庭打下穩固美好的根基。

大妗姐即是好命婆？

芳姐認為大妗姐和好命婆是兩個不同的角色，可以是一人身兼兩種身份。普遍認為「好命婆」是長壽、夫妻齊全、兒孫滿堂，亦有一些地方的風俗對「好命婆」的要求是父母、兄弟姊妹齊全，受盡萬千寵愛在一身，因此「好命婆」都可以是很年輕，十多歲亦能夠擔任。

芳姐又指，嚴格而言「好命婆」必須是福、祿、才，子、壽，五福齊全的人。「福」是指家庭愛情得意，生活和諧；「祿」是有名望、功績；「才」是文才而非錢財；「子」即是子嗣，因中國人認為有兒子就是好命；「壽」是指「花甲之年」，有六十歲便是有壽。

而事實上，不一定有齊以上條件才可成為大妗姐。因為兩者角色不同，所以有不少人都會選擇找親戚做好命婆，以圖吉利，再額外聘請大妗姐負責及主持婚嫁儀式，務求婚禮一切順利。

(資料圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)