婚禮花藝佈置推薦：楊茜堯選這間打造城堡花園+4大寓意幸福的鮮花

婚禮花藝佈置推薦2024｜近日參與親戚的婚禮，場內後最先吸引視線的，便是花藝佈置，為整個場景增添浪漫和漂亮的氣氛。除了菜式味道，婚宴中還要享受環境和氣氛，因此夢幻的花藝佈置絕不可馬虎，以下分享4大婚禮必用花種，每款都有著美好幸福的意思，而且這5間花藝佈置店，都得到不少好評，各位準新人不妨參考一下。



婚禮花藝佈置常用花1. 玫瑰

基本上每個花束裡，都不少得玫瑰，不僅外貌鮮艷奪目，而且象徵愛情。同樣是薔薇屬的月季花，更廣受歡迎，花語代表希望和幸福，並有著多重花瓣向外反卷，為視覺增添豐富層次。

婚禮花藝佈置常用花2. 繡球花

通常用於較低位置作襯托的繡球花，有著多種色彩，如白色、淺藍和粉嫩色調等，同時非常美觀，在中國的花語更是「健康、美滿和團圓」，盡是美好的祝福。

基本上每個花束裡，都不少得玫瑰。(IG@origamiflorist)

婚禮花藝佈置常用花3. 洋桔梗

洋桔梗有著微皺褶的高雅感覺，適合用以點綴整個餐桌佈置和婚禮花球的氣氛。其亦帶有「真誠不變的愛」的意思，非常適合擺在婚禮內裝飾。

婚禮花藝佈置常用花4. 百合花

顧名思義，百合花有著「百年好合」的寓意，同時代表「心想事成和家庭美好」，加上外形較突出、氣味清香，為佈置增添焦點和層次。由於花粉容易掉落，因此一般都會剪掉花蕊。

洋桔梗有著微皺褶的高雅感覺。(IG@makeyourchoicesss_floralab)

婚禮花藝佈置推薦2024

婚禮花藝佈置推薦1. 梁品製作

創立約17年的梁品製作，會隨不同的場景，轉換不同的浪漫風格，如歐式、日式及波希米亞風等，都得到不少人喜歡，更連續5年獲著名最佳設計佈置大獎。連楊茜堯（原名楊怡）及羅子溢（原名羅仲謙）的婚禮，都是出自他們的設計，以城堡花園為主題，搭以花藝佈置，展現出夢幻感覺。

楊茜堯（原名楊怡）及羅子溢（原名羅仲謙）的婚禮花藝佈置，都是出自梁品製作的設計。(IG@tavia_yeung)

梁品製作連續5年獲著名最佳設計佈置大獎。(IG@leungscreations)

婚禮花藝佈置推薦2. Origami Florist

花店名源自日本摺紙藝術，重視整體的結構和美感，在浪漫動人的外觀下，透露出堅毅和歷練的工藝。花店的設計較為獨特新穎，既有傳統的紮花結構，並以不同外形和色彩的鮮花襯搭，予人意想不到的活力感覺。同時可配搭花店擅長的紙藝，讓整個環境更添夢幻童趣感覺。

Origami Florist的名字源自日本摺紙藝術，重視整體的結構和美感。(IG@origamiflorist)

可配搭花店擅長的紙藝，讓整個環境更添夢幻童趣感覺。(IG@origamiflorist)

婚禮花藝佈置推薦3. Make Your Choicesss Floral Lab

將花藝連結生活的Make Your Choicesss Floral Lab，較為用到色調粉嫩和貴重的鮮花襯搭，如馬蹄蘭、蝴蝶蘭和復古玫瑰等，予人典雅的魅力氛圍。創辦人都會替品牌製作花盒和佈置活動，亦曾負責麥沛東的婚禮花藝佈置，在美感方面得到不少認證。

麥沛東的婚禮花藝佈置，由Make Your Choicesss Floral Lab負責。(IG@sil.viacheng)

Make Your Choicesss Floral Lab較為用到色調粉嫩和貴重的鮮花襯搭。(IG@makeyourchoicesss_floralab)

婚禮花藝佈置推薦4. ABc Wedding & Flower Workshop

若然舉辦輕婚禮的話，這間花店擅長單色調的花藝佈置，以多種同色調、但不同外形和長度的鮮花製作花圈和佈置，予人浪漫和優雅的感覺。

ABc Wedding & Flower Workshop 擅長單色調的花藝佈置。(IG@abc.flower)

婚禮花藝佈置推薦5. Afternoon Bee Wedding Decor

相較於傳統佈置設計，這間花店側重於形態，會根據不同的場景佈置，襯配不同外形的花藝佈置，如較少見的月亮形和流線S形等，展現出夢幻美感。

相較於傳統佈置設計，Afternoon Bee Wedding Decor的花藝佈置設計獨特。(IG@afternoonbee.floral)