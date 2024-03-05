大妗姐金句合集｜敬茶吉利說話/出門入門/戴金器/過大禮金句

【中式婚禮/大妗姐/好命婆】大妗姐，是中式婚禮的重要人物，如同當日流程的總指揮。如果新人預算和時間有限，只能找姊妹、親友幫手擔任的話，就記得提醒她們做足功課。打點一切同時，在儀式期間說出吉利說話，為新人送上祝福之餘，亦可增添不少氣氛。《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳(芳姐)分享大妗姐金句合集，大家不妨學定幾句，必要時大派用場！



出門/入門金句

1. 紅遮開萬花來，姑娘鴻運來，姑爺發大財

2. 新娘出門大吉大利，路路亨通，步步高升，萬事興旺

3. 新人入屋，金銀滿屋，旺夫旺主旺門楣

4. 新娘入門，吉慶滿門，旺夫旺子旺門楣

5. 新娘入門，吉慶滿門，金銀滿屋

6. 灑米餵金雞，新娘嫁得好夫婿

7. 花車到門前，姑爺買屋又買田

8. 紅遮開萬花來，新人發大財

9. 如意吉祥，花開富貴

10. 鑼鼓一響，黃金千萬兩



敬茶吉利說話 - 4大長老

1. 飲過新人茶，富貴又榮華

2. 飲過新袍茶，富貴又榮華

3. 飲過乖女茶，發到笑kaka

4. 飲過女婿茶，子孫聽晒話

5. 茶到口，財到手，富貴榮華一齊有

6. 飲茶笑呵呵，好快做婆婆

7. 飲過新人茶，麻雀聽晒話

8. 丁財兩旺，萬事興旺

9. 飲過新抱茶，好快孫仔四圍爬

10. 甜茶到口，兒孫好快有



大妗姐金句。(圖片由受訪者提供)

敬茶吉利說話 - 一般親戚

1. 茶到口，富貴榮華一齊有

2. 飲過新人茶，唔怕檬查查

3. 茶到口，半山買多幾層樓

4. 杯茶甜甜地，買樓買到跑馬地

5. 茶到口，出年又飲滿月酒

6. 斟茶俾大伯，等佢越黎越發

7. 斟茶俾叔叔，等佢年年換大屋

8. 甜茶到口，得心又應手

9. 甜茶到口，添福又添壽

10.飲過新人茶，麻雀聽晒話



戴金器金句

1. 戴起戴起，風生水起

2. 戴起戴起，兒孫滿地

3. 戴起戴起，新娘好快有喜

4. 戴起戴起，金銀滿地

5. 金戒戴上，三年抱兩

6. 轉多幾個圈，生多幾個孫

7. 戴過金頸鏈，新人好有面

8. 戴上金鍊，有錢又有面

9. 戴過金手鈪，好快買豪宅

10. 龍鳳呈祥，金玉滿堂



過大禮金句

1. 豐衣足食，發財好事

2. 椰子椰子，有爺有子

3. 聘金 : 百年好合

4. 龍鳳餅：龍鳳情長

4. 蓮藕：佳偶天成

5. 石榴：百子千孫

6. 四季桔：四季吉祥

7. 紅頭繩：鴻運當頭

8. 糖果：甜甜蜜蜜

9. 大吉大利、恭喜恭喜

10. 情投意合，百年好合



(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)