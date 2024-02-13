如何揀選大妗姐？星級大妗教準新人6招揀好大妗！附大妗收費參考

【中式婚禮/大妗姐/好大妗】籌辦一場婚禮，有各色各樣、大大小小的繁瑣事務需要安排。而按照傳統婚嫁，新人們都會聘請大妗姐去主持儀式、作為各方面的溝通橋樑，令整個婚禮更順利、更得體。到底請大妗姐應該如何揀選？一般收費又是多少呢？《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳(芳姐)為大家一一解答，準新人們不妨參考一下！



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如何揀選大妗姐？

婚嫁六禮順序為：過大禮、搬嫁妝、安床、上頭、迎親和回門，當中的儀式、禮品、服式、風俗意義和程序都不一樣，但都寓意深長，喜氣洋洋。大妗姐需要為新人在訂婚後至婚禮當日統籌所有中式婚禮儀式工作。而有一個經驗豐富的大妗姐，可避免不必要的磨擦和誤會，確保所有事安排周全，一切順利。

5個貼士揀選大妗姐 (圖片由受訪者提供)

揀選大妗姐貼士｜1. 合眼緣

芳姐指出，揀一個好大妗最基本條件是合眼緣，包括儀容是否整潔、舒適相處、和譪可親等。因為中式婚嫁儀式講求「好意頭」，每個細節都是對新人的祝福。如果你認為大妗姐是有福相、合眼緣的話，這位大妗已通過第一個基本要求。

揀選大妗姐貼士｜2. 有經驗

大妗姐需要身兼多職，為新人打點一切，確保事情順利。大家在揀選大妗姐時，不妨多做功課，了解她曾主持過的婚禮、處理過的婚禮規模。如果是經驗老到，熟知各式婚禮禮儀，基本上就不用擔心有錯漏。

揀選大妗姐貼士｜3. 說話清晰簡潔易明

婚嫁六禮非常繁雜，亦有其相應的吉祥說話。因此，大妗姐必須有清晰頭腦，表達及指示一定要清楚，令一對新人及長輩放心之餘，亦可令各方面合作更順暢。

揀選大妗姐貼士｜4. 六禮的基礎知識

坊間上有不少大妗姐專業培訓課程，完成後對婚禮儀式和流程都會一定認知，新人可以留意大妗姐是否擁有相關課程證書，並作為參考。另外，大妗姐的年資亦是其中考量因素之一。

揀選大妗姐貼士｜5. 主持能力

口齒伶俐是大妗姐必備條件之一，一個口才好的大妗姐不單止可以在敬茶環節時，講一連串說出祝福說話，令現場氣氛更熱鬧，亦可以應付突發事件，巧妙地解決問題。

揀選大妗姐貼士｜6. 同業和客人口碑

芳姐建議，新人在揀選前，可先在社交平台搜集大妗姐的相關資料，或詢問攝影師、化妝師等意見，多作了解。

大妗姐收費如何計算？

芳姐指，一般而言，婚禮當天1個大妗姐的收費大約為HK$5,800-HK$10,000，主要為新人安排及主持傳統婚嫁儀式。而如果需要做足婚嫁六禮，歷時需1-3個月的話，收費大約為HK$18,000-HK$28,000，豐儉由人。