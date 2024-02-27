過大禮懶人包｜過大禮簡化版、傳統流程比較/禮品清單/禁忌/金句

【過大禮/過大禮教學/大妗姐】中式婚禮的「婚嫁六禮」之中，過大禮（舊稱納徵）代表婚約正式確定，因此即使六禮被簡化，過大禮環節仍然全面保留，並且有獲不少重視傳統婚嫁習俗的家庭重視。

而近年，越來越多新人都傾向採用簡化版過大禮，到底簡化版過大禮程序有何儀式？又有甚麼要注意？禮品清單上，有甚麼不能缺少呢？《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐）為大家分享傳統及現代過大禮儀式、過大禮禮品清單新舊對比等，準新人們快點收藏起來！



過大禮懶人包｜過大禮時間 ?

過大禮舉行時間一般於婚禮前一至兩個月。

過大禮懶人包｜過大禮程序？

「過大禮」即納徵，是婚嫁禮儀第一個程序，亦是三書六禮中保留下來較完整的部份。擇定良辰吉日後，男家會邀請一眾親朋好友及大妗姐，攜帶禮金和豐盛的禮品送到女家提親，表示對迎娶的重視和誠意。

而女家父母和親友出來「迎禮」，大妗會打開禮盒，將男家大禮禮品羅列大廳，一邊說吉祥話，一邊將禮品送呈給女家。

過大禮禮品 (圖片由受訪者提供)

過大禮懶人包｜過大禮需要祭祖?

中國傳統講究尊天敬祖，因此男家出發過大禮前都要進行祭祀禮儀，稟告祖先並祈求婚姻幸福美滿。待禮儀完成後，男女家兩家便可以分派喜品和喜帖。男家可將回禮的大發糕、紅包、煎堆連同喜帖分發給親友。而女家亦同樣將男家送來的喜餅和喜帖分發給親友，通知親友新娘即將出閣于歸。

過大禮懶人包｜過大禮「禮金」是甚麼?

男家下聘的聘金大利是，及象徵好兆頭的食品，例如「金玉滿堂」的金器首飾、「龍鳳呈祥」的龍鳳餅和龍鳳燭、「甜蜜圓滿」的喜餅、「百子千孫」的椰子、十京果（蓮子、百合、桂圓、荔枝、紅豆、綠豆、花生、合桃、黑芝麻、白芝麻）及八海味（任選八款：鮑魚、海參、魚翅、花膠、冬菇、元貝、髮菜、蠔鼓、燕窩、蝦乾、鱆魚)。

過大禮禮品 (圖片由受訪者提供)

過大禮懶人包｜「回禮」是甚麼?

中國人禮尚往來不可或缺的環節，女家受禮後會「回禮」給男家，以示接受兩家共結秦晉之好，大家互相祝賀道喜，女家更會送紅包和設宴，款待男家送大禮的親友以示謝意，宴後「回禮」送回男家，過大禮的基本儀式便算完成。

女家回禮重點禮品是答聘的回聘金大利是，寓意是女家父母亦感謝姻親家。其他禮品主要是一些象徵好兆頭的東西，例如：「佳偶天成」的蓮藕、「多子多孫」的石榴、「四季吉祥」的四季桔、「丁財兩旺」的薑芋、「大發特發」的大發榚等。

過大禮懶人包｜「包羅萬有利是」是甚麼?

由於在傳統過大禮儀式中，需要準備八海味、三牲、美酒等禮品。而自儀式被簡化，加上現代人生活繁忙，避免因為張羅禮品而費事失時，因此便出現了「包羅萬有利是」，以現金取代部份，甚至涵蓋傳統過大禮禮品。

禮金並不等同「包羅萬有利是」，由於「包羅萬有利是」屬於禮品之一，因此女家回禮時，都需要包括利是金額的一半。至於利是金額方面，可以和禮金金額一樣，討個好意頭即可。但大前題都是豐儉由人，最緊要和氣、吉利。

過大禮懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單過大禮程序

過大禮懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單過大禮程序 (01 製圖)

過大禮懶人包｜過大禮注意事項

【1】禮金禮品數量好意頭，取其「成雙成對」之意，避免有單數和「4」字

【2】過大禮果籃，避開一些諧音帶有不吉利之意的生果，如梨(分離)、橙(慘)等

【3】如果按傳統過大禮儀式的話，一對新人必須避席，新娘要迴避，當日更不可以見面

【4】如果按傳統過大禮儀式的話，男定祭祀時切忌插歪香燭並重插，此舉代表不吉利

【5】如要棄掉過大禮禮品，必須用紅紙包好才棄掉

【6】由於嫁喜禮餅代表新娘的褔氣，宜廣派親友分喜分食。越多人食禮餅，新娘越有福氣，但仍有部分風俗是新娘忌進食過大禮的喜餅。



過大禮懶人包｜過大禮禮品清單新舊對比

過大禮懶人包｜過大禮禮品清單新舊對比 (01 製圖)

過大禮懶人包｜女家回禮禮品新舊對比

過大禮懶人包｜女家回禮禮品新舊對比 (01 製圖)

過大禮懶人包｜過大禮吉利說話

1. 豐衣足食，發財好事

2. 椰子椰子，有爺有子

3. 聘金 : 百年好合

4. 龍鳳餅：龍鳳情長

4. 蓮藕：佳偶天成

5. 石榴：百子千孫

6. 四季桔：四季吉祥

7. 紅頭繩：鴻運當頭

8. 糖果：甜甜蜜蜜

9. 大吉大利、恭喜恭喜

10. 情投意合，百年好合



(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)