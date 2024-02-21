韓國濟州島Pre-wedding重點整理！婚攝預約/婚紗/鮮花/拍攝用品

【韓國婚攝/濟州島婚攝2024/韓國Pre-wedding】韓國濟州島擁有得天獨厚的山景、海景、四季分明的花海等靚景。除了是韓劇熱門拍攝景點之外，亦是極受歡迎的婚紗攝影地點之一。大家在安排行程的同時，亦要記得為婚攝做好準備，以最好狀態留下倩影。Fairytale Wedding 為大家分享前往濟州島拍攝婚攝的貼士，準新人們記得Bookmark了!



預約濟州島婚攝貼士｜1. 揀選適合自己的拍攝風格

濟州島婚攝多數是由個人攝影師去進行，不同攝影師有不同的拍攝手法、拍攝角度及相片色調。新人可從婚攝公司的示例中，揀選最適合自己的攝影風格及相片色調。

韓國近年流行自然動態攝影，由攝影師去捕捉新人的自然互動，每一張相 片都是唯美的剪影! (Fairytale Wedding)

預約濟州島婚攝貼士｜2. 留意花期，提早預約拍攝

濟州島四季都有各式各樣繽紛奪目的花朵接力綻放，春天有港人最愛櫻花，夏天有盛大的繡球花季，秋季有人氣的粉紅芒草，冬天則有浪漫山茶花。

一般建議6個月前預約拍攝，春秋旺季則建議7-8個月前預約。提早預約避免檔期額滿, 否則錯過了就要再等一年!

10月份盛開的粉紅芒草。 (Fairytale Wedding)

預約濟州島婚攝貼士｜3. 選擇可以任選婚紗款式的婚攝公司

濟州島的化妝室同時兼任婚紗店，因此化妝及揀選婚紗禮服都會在化妝室內進行。化妝室多數只提供簡單款式，如果婚紗裙擺較大、閃片款式通常都有額外費用，追加費更可高達HK$2000-$3000。假如選擇任選婚紗的婚紗公司，就能避免這些隱藏式收費。

大裙擺、閃片婚紗的款式可能會有追加費用。 (Fairytale Wedding)

預約濟州島婚攝貼士｜4. 留意婚攝公司是否提供廣東話隨行翻譯

婚攝公司在簽定合約時會列明提供之服務內容，如當中列明提供「中文翻譯」就要小心。因為有可能指廣東話，亦可能是指國語。

國語翻譯一般是由內地人或精通國語的居韓朝鮮族進行。如果新人對國語不熟悉的話，可能會導致言語傳達延誤，從而使拍攝進度變慢。另外, 拍攝過程非常花精神及體力，非母語翻譯會使整個拍攝過程更吃力和辛苦。

預約濟州島婚攝貼士｜5. 出發前 先儲存妝感及婚紗款式照片

婚紗款式有千百種，而化妝室的婚紗數量亦至少有300套以上，新娘或會不知道該從何入手。建議事先查詢婚攝公司、化妝室的社交媒體帳號，「save低」想要的妝感及婚紗款式照片，當天直接出示予工作人員，這樣就能更清楚了解新娘的喜好!

預約濟州島婚攝貼士｜6. 出發前 向婚攝公司查詢代訂鮮花束及氣球

雖然化妝室會提供拍攝用絲花球，但為令照片效果更好，韓國新娘大多會訂購鮮花束進行拍攝。花店會一同提供鮮花頭飾，有少部份婚攝公司會提供鮮花束及氣球的代訂服務，預約拍攝前記緊先查詢清楚。

鮮花束及鮮花頭飾令照片色彩更豐富。(Fairytale Wedding)

預約濟州島婚攝貼士｜7. 出發前 準備好拍攝所需用品

提前準備或向婚攝公司查詢有否提供拍攝道具，女士個人貼身用品如Nubra、男士白裇衫、黑色長襪等。

出發前，準備好拍攝道具 (Fairytale Wedding)

預約濟州島婚攝貼士｜8. 注意保濕、去水腫

拍攝前一個月開始要著重補濕，尤其是拍攝前一晚及當天早上敷保濕面膜，做好補濕，妝容才會貼服自然。

拍攝前一晚提早進食晚餐，避免進食生冷、辛辣、刺激、油膩及太咸的食物，以免拍攝當天會腸胃不適及水腫。

(圖片及資料獲Fairytale Wedding授權轉載。)