過大禮程序｜過大禮回禮/清單/喜餅禮盒推薦：囍餅寓意這款不能少

過大禮程序/過大禮回禮｜求婚成功了，便要開始著手籌備婚禮，最令人頭痛的莫過於要處理傳統的婚嫁儀式，尤其是「過大禮」，完全跟足傳統習俗非常繁複，但過於精簡又可能會被對方感覺不尊重，如何化繁為簡，簡單而隆重？「01女生」為大家介紹以下一些過大禮時必需的物品、囍餅的寓意及注意事項，而嫁囍禮餅又應如何選擇？



過大禮程序｜過大禮回禮時間：婚前1個月過大禮 男家贈聘禮、女家回一半

按傳統習俗，男方需要擇吉日送上聘禮，向女方家長表明照顧新娘一生的承諾；該儀式一般會在結婚前15天至1個月舉行。男方需要事先準備經雙方同意的禮金、中式海味禮籃、水果籃、紅酒、禮餅、金器等；女方則要「回禮」約是男家的一半，以表敬意，並送贈雙囍賀帷巾，以感謝男家準備大禮及送過大禮時的勞累，另可準備長褲、銀包等，或以「女婿金」取代。

過大禮程序/過大禮回禮｜衛詩雅（Michelle）公開過大禮照片，場面盛大，台上更放置海量的金器、多個海味籃等聘禮，派頭十足。（IG@michellewsn）

過大禮程序｜過大禮回禮鄭俊弘與何雁詩過大禮時，何父母直接以「女婿金」代替回禮。（鄭俊弘Facebook）

過大禮程序/過大禮回禮｜按圖看過大禮必備物品：

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過大禮程序｜過大禮回禮：囍餅寓意各不同

隨著時代發展，寄寓對新人祝福的囍餅、許多過大禮儀式等都會化繁為簡，所需物件都較為「輕便」，尤其是嫁囍禮餅。傳統習俗是由男方負責送上一擔禮餅（一擔約相等100斤，約400個禮餅重量），以報答女方家長養育新娘，他們則會把囍餅送贈親友，分享一對新人的喜悅。

當中以「綾酥」為首選，「綾」是中國古代一種名貴紡織品，代表著榮華富貴，其中以紅綾豆沙酥為最常見的囍餅，另有黃綾豆蓉酥、雞蛋糕、合桃酥等。時至今天，各間嫁囍餅店會提供不同囍餅配搭，同樣以四式、六式或八式為一盒，寓意好事成雙。

8款常見的過大禮囍餅及寓意：

－龍鳳禮餅：供奉祖先之用，不可以切及食用。

－紅綾豆蓉酥：寓意榮華富貴

－黃綾豆蓉酥：寓意金銀滿屋

－蛋黃白蓮蓉酥：寓意圓滿喜悅

－老婆餅：寓意夫妻和睦

－雞蛋糕：寓意步步高陞

－皮蛋酥：寓意開枝散葉

－合桃酥：寓意百年好合



過大禮回禮｜隨著時代發展，寄寓對新人祝福的囍餅、許多過大禮儀式等都會化繁為簡，只會象徵式送嫁囍禮餅，但供奉祖先的龍鳳禮餅是絕不能缺少。（恆香老餅家）

過大禮囍餅餅家推薦

近年也有不少嫁囍禮餅老字號店都會提供一條龍服務，甚至網上訂購，專人送貨，以節省更多時間去籌備其他婚禮事宜。以下人氣餅家推介，各有特色，總有一間合你們的心意！(文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準。）

過大禮囍餅餅家推薦｜1. 榮華餅家 禮餅款式選擇多



榮華餅家創立於1950年，是傳統中式嫁喜禮餅的老字號品牌，禮餅選擇甚多，亦設不同嫁囍禮盒選擇。當中，囍榮華嫁囍禮盒（HK$148）齊集6款囍餅，包括橙綾蛋黃白蓮酥、紅綾蓮蓉酥、黃綾豆蓉酥、白綾伍仁酥、欖仁合桃酥蓮蓉及蓮蓉雞蛋糕。另外，提供免費借用傳統過禮木盒服務，喜慶十足。

過大禮囍餅餅家推薦｜榮華餅家禮餅 選擇甚多（榮華餅家）

過大禮囍餅餅家推薦｜2. 奇華餅家 最多明星嫁囍之選



傳統中式嫁喜禮餅的老字號，成立於1938年，是不少明星選用的嫁囍餅店。店舖設有不同的嫁喜餅咭供客人選購，可兌換各式禮盒，價錢由$90至$390不等。

金盈喜禮盒 （HK$90 ）內有迷你蛋黃蓮蓉酥、迷你金華火腿酥、冬蓉老婆餅、迷你合桃酥、 果味金酥、老薑餅。

金雅喜禮盒 （HK$112）內有如意合桃酥(三両裝) 、蛋黃蓮蓉酥、蛋黃豆蓉酥、正式雞蛋糕。

金緣喜禮盒 （HK$176） 內有如意合桃酥(三両裝)、蛋黃蓮蓉酥、蛋黃豆蓉酥、蛋黃豆沙酥、金華火腿酥、正式雞蛋糕。

金御喜禮盒 （HK$390） 內有蛋黃蓮蓉酥、蛋黃豆蓉酥、蛋黃豆沙酥、金華火腿酥、中式蛋糕。

於全線奇華餅家照價換取三十多款傳統嫁喜禮餅，以及逾五百款中西餅食。店舖亦提供免費禮盒借用服務。

過大禮囍餅餅家推薦｜奇華餅家設有不同價位的嫁喜餅咭以供選購，價格範圍由$90至$390。（奇華餅家）

過大禮囍餅餅家推薦｜3. 恆香老餅家 $1,000按金借用禮餅盒



由1920年成立的恆香老餅家至今已紥根香港超過百年，提供多款喜餅套裝，由HK$80至HK$138不等。當中，恆．緣囍禮盒（HK$80）內有迷你合桃酥、迷你黃綾豆蓉酥、迷你紅綾豆沙酥、鳳梨金磚、杏仁餅 ; 恆．極囍禮盒（HK$138）內有正式雞蛋糕、合桃酥、黃綾豆蓉酥、紅綾豆沙酥、純正白蓮蓉酥及蛋黃白蓮蓉酥。

另外，如親友較多的話，可購買過大禮禮券套裝，最少可換領共88件禮餅，最多可換領400件禮餅(即一擔禮餅)。凡預訂禮盒時滿36件囍餅，可以$1,000按金借用過大禮木盒，方便客人過大禮時擺放禮餅之用。

過大禮囍餅餅家推薦｜恆香老餅家（恆香老餅家）

過大禮囍餅餅家推薦｜ 恆香老餅家是嫁囍禮餅老字號店。（恆香老餅家）

過大禮囍餅餅家推薦｜4. 皇玥香港 新式唐果子造型精緻



「唐果子」起源於唐代，其造型精緻深得宮廷和貴族歡迎。皇玥的新式唐果子全手工制作，外皮酥松，內餡綿密，色彩豐富寓意榮華貴氣；餡料為香甜的豆沙果蓉，又有甜蜜恩愛的寓意，非常吸引。

盈玥囍餅禮盒 （HK$88）內有唐果子(豆沙、薑汁) 及 酥餅(杏仁合桃酥、芝麻酥) 。

金玥囍餅禮盒 （售價：$138）內有蝴蝶酥（原味、伯爵茶）及唐果子（豆沙、柚子）。

囍玥囍餅禮盒 （售價：$198）內有蝴蝶酥（原味、伯爵茶、唐果子（豆沙、柚子）及 脆曲奇（椰絲、紫菜）。