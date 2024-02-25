王菲御用MV導演——區雪兒：王菲獨特、張學友深情、周海媚嫵媚動人

王菲的御用MV導演區雪兒，被稱為「香港MV女王」，合作過亞洲大半個娛樂圈：陳奕迅、楊千嬅、鄭秀文、劉德華、張學友……你在KTV的必點曲目，很多MV都出自她之手。



今年1月，一条攝製組拜訪了區雪兒在廣州的家。和她聊起與巨星們交往的點滴，以及一支支MV背後的故事，彷彿穿越回港樂的黃金時代。她説，「要讓大家唱歌的時候，突然間放下麥克風，坐下來看我的MV。」

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編輯：馬詩韻（一条） 責編：陳子文（一条）

01 拍王菲的年代，所有MV從來不會修圖的

90年代初回香港後，我就開始拍MV了，到今天已經拍了100多支。王菲拍得最多，所以大家都稱我為「王菲御用MV導演」。剛開始拍王菲的時候，已經覺得她是一個很有個性的人。但我發現真實的她都沒有在MV裏面出現過，就覺得我一定要拍出來。

跟王菲拍的第一首MV是《Summer Of Love》，當時公司已經把劇本寫出來了，大概是和一個男人分手之類的。我覺得很土，就改用公路電影的方法去拍分手，拍她非常自由的感覺。合作幾次後，我們很有默契，慢慢就有後面的事情發生了。王菲問我，「有MV要不要再拍？」我説，「好啊，聽聽歌。」

《誓言》是我很喜歡的一支MV。當時王菲打電話給我，説想在街上走來走去唱歌。我説，現在你很紅哦，會很麻煩。她説，可以的。最後我用了一週時間在香港找這些景，最繁榮的地方，最地道的地方。一般香港拍MV，只會給你6小時，頂多10小時。那天酷熱天氣，我們跟王菲在路上走來走去，足足拍了16個小時。最後拍她走到山上，正在樹旁唱歌時，突然颳風下雨。工作人員紛紛保護器材準備速速離開，我卻拉着攝影師繼續拍。看着鏡頭內外的王菲在天旋地轉間唱「la la la」，我對她喊，「不要停，繼續尖叫！」

《開到荼蘼》是我和王菲堅持要拍MV的。當年的經紀公司拍MV，都只是為了方便給大家去卡拉OK唱。他們説《開到荼蘼》不是K歌金曲，不要拍了——不會給預算，也不會放在卡拉OK。我説這首歌很好聽，不會沒有人唱的，王菲説她也覺得。最後我們不理唱片公司，還是拍了。後來反響很不錯，不少歌手都和我説喜歡這個MV，很希望自己的創作也可以通過這種方式呈現出一種世界觀。

王菲最容易讓她每一次嘗試不同的造型，很有她自己的姿態個性，所以我會根據每一首歌來給她做造型。拍《知己知彼》的時候，我跟整個造型組開會，我説我希望拍春夏秋冬的王菲，每一個造型都要很特別。《當時的月亮》裏同時有5個王菲，每一個都有不同的個性：這一個常常借酒消愁，那一個不斷講電話。她們剛剛好都在當時的月亮下面，對於感情有很多煩惱。而衣服和髮型，都是根據不同角色去配合的。《紅豆》是《唱遊》裏面的歌，那張專輯有一種到處遊走的感覺，所以專輯封面給她做了曬傷妝，沒想到後來會那麼火。

王菲最可愛的地方，就是我行我素。大家會覺得你不要這樣對記者回答問題，但她還是會這樣回答。她其實是一個很害羞的人，所以她的我行我素是很難得的。這麼多年來，王菲從來都是一樣的。後來大家覺得她是天后，可能是因為媒介技術的進步，令觀眾覺得明星們都很遙遠、很美，反而看不到他們最自然的狀態。而在拍王菲的年代，所有MV從來都不會修圖的。

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02 那個年代的明星，每個人都有自己的個性

每一個歌手都有他們特別的性格。你要愛他/她，喜歡他/她，知道他/她的脆弱在哪裏。通常我拍MV的時候，都要跟他們聊很久。楊千嬅，香港人叫她大笑姑婆，她是非常隨意的一個人。我卻故意反轉她的個性，在《小城大事》裏拍她比較女人味的感覺，從沒有人看過的悲傷面貌。當時我們找了一條車來車往的馬路，拍她躺在皮箱上。事前我們已經做過調查，紅綠燈在5分鐘裏會停2分鐘，我們就抓緊那2分鐘拍。車子一過，灰塵非常厲害，每次都要擦臉，那是很辛苦的一天。我覺得楊千嬅是一個很有勇氣的歌手。

Sammi（鄭秀文）像女強人的感覺，她是很有信念感的。即便是一個細膩的情歌，她都有一種重生自己的力量。但這不表示她不會受到欺負。如果受到欺負，有可能楊千嬅就哈哈地一笑而過，但是Sammi會展現一個態度，她要怎麼面對這個事情。

陳奕迅有很多想法，一説可以説三四個小時。《十面埋伏》是我非常喜歡的MV，整個MV是關於他倒走人生，所有場景都是倒轉的。按照現在的思維，不是隻按一個倒剪就可以了嗎？當時不是，是真的倒着走路的，每一個動作都在現場排練了很多次。例如怎麼樣去用脱衣服的方法，結果看上去他在穿衣服。有一些拍的時候是沒辦法倒的，但是我要利用陳奕迅跳下來，讓觀眾相信其實他是跳上去的，這些是很難的。

我一直很想拍范曉萱。有次在台北，大家見面聊天，我突然説，明天不如我們拍個MV？她答好呀！第二天早晨，我用16釐米膠片機，在工作室裏拍她看看走走，跳舞旋轉。幾周後，我剛好剪完這短片，曉萱興奮地告訴我，那天拍完片後她一直沉澱着一種感覺，為此寫了一首歌，就變成現在的《Why》。就像是拍電影，你拍了一場戲，再找人作曲，整個創作過程奇妙且自由，也很具實驗性。

金城武我只合作過一次，就已經覺得他很迷人。我帶他去我很喜歡的中環天橋，拍他抬頭看高，有一種渴望的感覺。拍完我問他，要不要在橋底畫一個畫？他説我不會畫，我説你會畫的。就給他一個噴漆，最後他噴了一個女生的側臉，呈現出一種MV裏男孩對情感的渴望。

《重逢》可能是一首定情歌。葉倩文和林子祥他們兩個是很合拍的，通常一遍拍攝就已經搞定，你會覺得，「哇！真的有這種感覺。」拍MV一定會遇到狀況的，甚至一天裏沒有超過三個狀況，已經覺得今天很幸運了。拍謝霆鋒的《壞習慣》時，我堅持要在一個五六十年代的老式電梯拍攝。謝霆鋒只是做了一個跳動的動作，電梯就停下來了，一停就是一個多小時，還停電沒有燈。最後我和他還有攝影師，是靠消防員撬開門再爬出去的。

《一千個傷心的理由》太好玩了。當時張學友正好去美國錄音，我就跟着去了，決定拍一個公路電影感覺的MV。路上都是學友自己開車，結果爆胎了，他又不得不下車換胎。好像在拍獨立電影，過程中誰也預料不到會發生什麼事。如果沒有人會換胎，也不知道怎麼求救，我們就真的迷失在公路上了。學友真的是一個用心做音樂的人。就像我愛電影一樣，他很愛音樂，是一個在舞台上用歌聲去令到每一首歌永恆的歌手。

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03 把每一支MV都當電影來拍

從小我就非常愛電影，長大後就去紐約讀電影了。回香港後，我完全不認識香港電影圈的人，也不知道怎麼樣進這個行業。那時候剛剛興起MV。在西方，MV是一種流行文化，會把MV拍成實驗電影，像Michael Jackson（米高積遜）這些流行歌手都一定會拍MV的。我就想着先從拍MV開始，再看看怎樣有機會拍電影。結果一拍就一發不可收拾，一個月要拍4-6首，全都自己剪。

當時香港的MV真的是沒眼看了，大部分都沒有給MV尊重。都是一男一女在海灘相遇牽手，或者在咖啡廳吵架，打你一巴掌。我不覺得它們是MV，只是用最簡單的方法拍了一個東西來傳播歌曲。我拍MV，從來都相信它就是一個電影。每一首歌只有幾分鐘，但我要在裏面建立一個歌手的音樂世界。讓觀眾一聽到歌，就會想起MV畫面。我定了一個霸道的規矩，每一支MV的歌詞顏色，都要經我OK的。原來用紅色的，我可能提議用藍色更好看。

我有一個野心，要讓大家唱歌的時候，突然間覺得MV很好看，放下麥克風，坐下來看我的MV。剛開始大家都覺得我很麻煩，理念上有很多衝突。唱片公司説，「KTV裏有一半畫面都是被歌詞擋住的，你不要拍得這麼用心。」他們覺得，拍一個大頭在鏡頭前唱歌，不也是一個MV嗎？

那個時候，《情網》的MV的確給MV世界打開了另一道門，原來MV還可以用顏色令到觀眾記住一首歌的。大家覺得挺不錯的，後來就都找我拍了。當時大部分情歌MV都是一男一女，但我在拍女歌手的情歌時，偏向於拍她們一個人，沉浸在自我的情感狀態。女性的魅力，未必一定要有男性在場才能表現出來。

那個年代的周慧敏還很少女，很多男生瘋狂喜歡她。但我拍她都是一個人的狀態，也沒有特別地要美給誰看，而是美給自己看。周海媚是一個很美的女人，女人味很重，她是唯一一個我偏向有男性在MV裏面的，通過劇情和畫面把她性感的一面拍出來。私底下她們其實都是一些很愛玩的女孩，拍完後會歡呼，「去吃飯咯，我們去吃魚蛋和燒麥。」很像放學後的中學生，沒有距離感。我很多很多年沒有跟周海媚見面了，知道她去世的消息時，我停頓了好幾天，在想為什麼去北京幾次都沒有找她。後來我反思，我們不要再認為自己很忙，而忘記了很多朋友。

我非常懷念90年代，懷念香港流行文化最黃金的年代。無論是音樂還是電影，直到今天依然風靡亞洲乃至全世界。懷念90年代和一幫優秀的藝人歌手合作，就算只是拍MV，他們都很用心對待，會尊重這個作品，和我做有別於主流的各種嘗試，一起打破「公式化」的MV拍攝，給當年的觀眾提供另一種新的影像思考方式。

時過境遷，隨着媒體發展的多樣，MV的輝煌時代早已落幕。但能把當年風華絕代的音樂作品，用MV影像藝術的方式在一代人心中留下美好回憶，我也深覺榮幸。作為一名走過20到21世紀的創作者（哈哈），我期望現在要做的不僅是回顧，如果能掀起一股新的創作潮流，推動一個新的世界，會是美好的事！

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