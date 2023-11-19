專訪｜ 閻奕格：粵語歌對我來說很重要　立志成歌手全因香港奇遇

幾年前在歌唱節目《超級星光大道》首次出現在大眾眼前的閻奕格，也許你被她動人的歌曲，但你知道她背後的故事嗎？一起看獨自輾轉在不同的城市中生活的她，關於「家」有什麼新的想像⋯⋯



提到閻奕格，你耳中響起的是哪首歌曲呢？

北京出生，新加坡生長，國高中移居香港，大學到美國讀書，畢業後來到台北發展，如今已經是閻奕格來到台北的第十一個年頭。輾轉融入不同城市，不斷換環境生長，努力讓自己理解當地文化，成為一份子的過程，讓閻奕格覺得自己像個變色龍，並從中收穫關於「家」的嶄新定義——一貓一人，就能是家。

移居香港時的一次奇遇，種下成為流行歌手的種子。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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閻奕格：人就像水，不受約束時，反而能獲得新的養分

回顧過往在不同城市生活的經歷，閻奕格談到在香港的那段日子，那是摸索自己想成為怎麼樣的人，也是塑型的重要階段。那時因緣際會下，閻奕格來到錄音室，錄製了一首歌曲，就此奠定日後她想成為流行歌手的基礎。

事實上閻奕格對音樂的淵源，不僅是一次意外在錄音室錄歌而已，她的父親是作曲家、媽媽是古箏演奏家，不過即便出生在音樂世家，父母在初次聽到她想踏上音樂路的想法時，並不贊成。15 歲首次收到唱片公司合約時，閻奕格沒有選擇馬上簽約，她不著急，轉而完成那些她還想體驗的事物、生活，去往了美國完成學業。

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回望那次不簽約的決定她說「人就像水一樣，不受約束時，反而能獲得新的養分、新的機會將就此出現。」而從後來你我都知道的，關於閻奕格的故事，她確實收穫了屬於她的機會，在幾年後首次在歌唱節目〈超級星光大道〉中，以令人驚豔的演唱出現在大眾眼前。走入大眾視線的同時，她已經用自己的努力，讓父母看見她對音樂的堅持，並在音樂路上得到家人的認可。

離鄉背井，不構成家人自在說愛的阻礙

由於工作的緣故，閻奕格和家人待在不同國家，父母即便關心著她，但由於怕打擾反而少了主動聯繫，就這麼維持著獨自在異鄉打拚的模式，一直到疫情斷開了人與人實體交流的便利，才讓閻奕格發現自己是個愛家的人，於是往返香港、台灣不再只是為了工作，探望父母也不再只是工作後的順便。

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至於開口說愛這件事，也是閻奕格獨自生活在台北後，和家人之間才有的學習。從起初閻奕格對家人說愛時，家人會感到害羞的反應，到現在父母也能好好承接住這份愛，並自在地說愛。

值得注意的是，疫情不僅讓閻奕格了解，少相聚從來不阻礙我們對所愛之人自在說愛，也加深了對自己的認識。「現在覺得放下包袱、他人的眼光，能帶給我最多的自由與快樂。」疫情期間的閻奕格，無法再用忙碌逃避面對負面情緒，終能花時間了解自己。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文： 閻奕格專訪｜家沒有最低人數限制，只要心能安放，一人一貓，就能是家！】