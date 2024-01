61歲前超模轉幕後更自信　歷2次離異看破愛情　領養棄嬰圓當媽夢

今年61歲的劉慧文(Christine Low),是很多年輕人喜愛的「時髦姐姐」。網友評論她的自拍,「38歲不能再多了!」她在上海住了12年,租下市中心236平的家,與領養的兒子和救助的狗狗一起生活,滿屋都是從全世界淘回的民族風傢俱。



Christine是最早一批闖蕩歐美的華人模特,被贊身材絕佳。結過2次婚,如今單身11年,還在努力工作,也享受約會的浪漫。她健身、保養,穿幾十塊錢T恤,也逐漸與年齡和衰老和解。

1月,一條拜訪了Christine的家,與她聊了聊超模回憶和酷颯人生。點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 28

編輯:馬詩韻(一条) 責編:陳子文(一条)

01 上海市中心的236㎡復古的家

我是馬來西亞籍的華僑,在上海住了12年,這是我第五個家。市中心,租下了這個漂亮的房子。我不喜歡金碧輝煌,就喜歡跟我自己一樣破破爛爛的美。

部分老傢俱是我從馬來西亞運過來的,再自己一點一點添加。小時候就在這種家的環境之下長大,我姥姥的家特別漂亮。現在經濟條件許可,慢慢再培養回這種感覺的家。客廳每半年就會大調整一次,但調調不變,都是這樣的風情。緬甸60年代的柚木櫃子,擺放我特別喜歡的水晶杯,不少是從瑞典、法國一隻一隻買回來的。有很好的朋友來,我會拿出來,他們值得用這個杯子。

這張馬來西亞常用的老木凳,是非常「我」的一件物品。原先的巴厘島蠟染印花墊有點過,我就換了粗布布套。書櫃是一家京都學校在地震後拿出來賣的。帽架則是在舊貨市場找到的農用耙子,我就做了一個鐵柱子,把它架上去。犛牛地毯是千禧年從阿根廷扛回來的,90美金。是每個家我都帶着的老東西,已經24年了。我的每隻狗都啃過,啃完稀巴爛我就用剪刀剪,還是很美。

80年代我在巴黎做模特,去面試時裝周的時候看到這兩個面具特別喜歡。隔了幾天,竟然在一家非洲家品店看到,就忍痛用那一季掙到的所有錢,買了下來。之後我開始瘋狂地收集面具,風水老師說,要找老公的話,就不要擺這東西,但是我情願不要老公,要面具。開放式廚房裏有一個緬甸的老櫃子,器皿很多都是日本的陶瓷家做的。

卧室裏有張印度線牀。1997年左右,我在馬來西亞開車旅行,到一棟印度老房子吃私房菜,那裏以前是大戶之家,印度總理甘地和夫人都去過。他們家的花匠業餘做線牀,我等了快兩年才買到三張。我可以一個下午沒有事情,搬搬挪挪傢俱,擦擦杯子,摸摸這個摸摸那個,聽聽音樂,一天就過去了。我在檳城、墨爾本和巴厘島都有房子,但最好的、最像我的還是現在上海住的家,一回來心就完全放鬆了。

同場加映:30歲女律師轉行做廚師 視烹飪為藝術:每日做足12個鐘仍樂在其中點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 43

02 最早一批闖蕩歐美的華人模特

我之前是一個模特兒,模特生涯起步於新加坡。那時候做化妝品櫃姐,常常有人說我長得很漂亮,有沒有考慮做模特?我想那就試試看吧。之後再也沒有停下來,一直走秀走到歐洲去。那個時候其實亞洲模特在歐洲不太有機會的,反而是回來之後,之前不給機會的人也開始跟我合作。Versace、Gucci在香港和日本,所有大品牌來亞洲的時候,我都走過。走Gucci那場很開心,和頂級超模Kate Moss同台,還有時任Gucci設計師的Tom Ford。

因為身材比較好,常被安排化濃妝,大家都說我走泳裝、晚禮服是最漂亮。那個時候要身材有身材,要漂亮臉蛋有漂亮臉蛋,但是我還是非常地不自信。老在想什麼時候會有一個腿更長、胸更大、頭髮更多的模特取代我的位置,各種焦慮。然後慢慢地,從幕前轉到幕後。三十五六歲,我就從秀場小導演做起,見證了時尚在內地三十年的發展。從90年代到現在是翻天覆地的審美改變。90年代內地幾乎是沒有時尚的,只有上海人穿得比較時髦。我們慢慢把香港已經蠻成熟的東西帶過來,把系統建立起來,現在反倒是香港人過來跟我們學習。我的底氣跟自信,反而是來自現在靠我自己的努力,把團隊帶好,把秀做好。

我很熱愛我的工作,唯一有過躺平的念頭,是嫁給第一個先生之後。但結婚不到4個月,他過世了。我想,「No,I have to work.」兩三年後,我是有退休計劃的。到時候學學煮飯,過好點的日子。要麼開一個動物收容所,照顧小貓小狗。這也是一種工作。我不會徹底退休,有秀的時候還是會回來做。現在,愛馬仕、Prada、LV,只要來中國做秀都會找我。人家就是衝着我來的,so why not?

同場加映:唔買樓會後悔嗎?百萬香水博主租屋15年:只要有能力賺錢便不焦慮(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 41

03 單身11年,但享受約會

我所有的前任,現在都是身邊的朋友,第二位先生的女兒還會來我家玩。愛情,我倒覺得有點像調味品。獨身11年,現在約會吃飯,但沒有伴侶。我很享受有人約會,有人給我送花,餐廳有人給我遞小紙條。I love it.

50歲生日的時候,我許願「我想做媽媽」。其實我的願望每年都是一樣,但是沒有這個勇氣。朋友們都鼓勵我,其中模特陳碧舸最積極,剛好她的親戚在南京的福利院上班,幫我安排好後我就開車去了。在福利院裏面轉的時候,我看到了Luca。他11個月大,衝着我笑,手抓着我的拇指。他那時候手有一點小問題,連指和裂掌。陪他玩了一個小時,好像動到我心裏特別軟的那一塊。三個多月之後,我就辦完手續把他接回來了。和我兒子解釋領養,我先帶他去領養狗,我有過十幾條狗都是領養的。我解釋給他:小狗沒有爸爸媽媽。我們帶它回家之後,它就有媽媽了,你可以做它哥哥。This is adopt. You don't have any blood relationship, but you look like a family.

我去學校參加運動會,跟他摟摟抱抱,有的中國家長看着我們覺得很奇怪。客廳裏還放着兒子5歲的母親節傑作,寫着「Best Mummy,I love you.」現在他已經12歲了,給了我很大的能量。我嘗試跟兒子平等相處,做錯了事就會道歉。我對下屬都會說sorry,為什麼不能對孩子說?我和孩子相差近50歲,我想看着他長大。但我和Luca說,如果我生了重病,我會去瑞士安樂死。如果需要孩子或晚輩照顧我,給他們帶來不方便的話,對我來說比生病還要痛苦。We come and we go. It has to be like that.我非常喜歡自己現在的狀態。我有運動,舉重,讓肌肉不流失。儘量少喝酒、少吃主食,偶爾也做醫美。

對衰老的恐慌開始是有的,但是為什麼要去顧慮一些不能改變的事實?好多年都不太化妝,化妝包裏面東西都是過期的。以前不是,10支口紅,100個眼影,刷眼睫毛的就十幾支。以前一定要兩三個禮拜染頭髮,疫情之後把長髮全剪掉,全白了好幾個月,順其自然。之前我要買一些大牌子,現在覺得便宜也有好東西,幾十塊錢的T恤我也可以穿。我喜歡中性風,買的80%都是男裝。我把我的能量放大之後,影響到了很多年輕人,公司裏的小朋友特別愛跟我相處。I could tell them life is good. Let's do something.

【本文獲「一條」授權刊出,歡迎關注:https://www.facebook.com/yitiaotv】