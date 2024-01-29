61歲前超模轉幕後更自信　歷2次離異看破愛情　領養棄嬰圓當媽夢

今年61歲的劉慧文（Christine Low），是很多年輕人喜愛的「時髦姐姐」。網友評論她的自拍，「38歲不能再多了！」她在上海住了12年，租下市中心236平的家，與領養的兒子和救助的狗狗一起生活，滿屋都是從全世界淘回的民族風傢俱。



Christine是最早一批闖蕩歐美的華人模特，被贊身材絕佳。結過2次婚，如今單身11年，還在努力工作，也享受約會的浪漫。她健身、保養，穿幾十塊錢T恤，也逐漸與年齡和衰老和解。

1月，一條拜訪了Christine的家，與她聊了聊超模回憶和酷颯人生。點擊放大瀏覽）▼▼▼

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編輯：馬詩韻（一条） 責編：陳子文（一条）

01 上海市中心的236㎡復古的家

我是馬來西亞籍的華僑，在上海住了12年，這是我第五個家。市中心，租下了這個漂亮的房子。我不喜歡金碧輝煌，就喜歡跟我自己一樣破破爛爛的美。

部分老傢俱是我從馬來西亞運過來的，再自己一點一點添加。小時候就在這種家的環境之下長大，我姥姥的家特別漂亮。現在經濟條件許可，慢慢再培養回這種感覺的家。客廳每半年就會大調整一次，但調調不變，都是這樣的風情。緬甸60年代的柚木櫃子，擺放我特別喜歡的水晶杯，不少是從瑞典、法國一隻一隻買回來的。有很好的朋友來，我會拿出來，他們值得用這個杯子。

這張馬來西亞常用的老木凳，是非常「我」的一件物品。原先的巴厘島蠟染印花墊有點過，我就換了粗布布套。書櫃是一家京都學校在地震後拿出來賣的。帽架則是在舊貨市場找到的農用耙子，我就做了一個鐵柱子，把它架上去。犛牛地毯是千禧年從阿根廷扛回來的，90美金。是每個家我都帶着的老東西，已經24年了。我的每隻狗都啃過，啃完稀巴爛我就用剪刀剪，還是很美。

80年代我在巴黎做模特，去面試時裝周的時候看到這兩個面具特別喜歡。隔了幾天，竟然在一家非洲家品店看到，就忍痛用那一季掙到的所有錢，買了下來。之後我開始瘋狂地收集面具，風水老師說，要找老公的話，就不要擺這東西，但是我情願不要老公，要面具。開放式廚房裏有一個緬甸的老櫃子，器皿很多都是日本的陶瓷家做的。

卧室裏有張印度線牀。1997年左右，我在馬來西亞開車旅行，到一棟印度老房子吃私房菜，那裏以前是大戶之家，印度總理甘地和夫人都去過。他們家的花匠業餘做線牀，我等了快兩年才買到三張。我可以一個下午沒有事情，搬搬挪挪傢俱，擦擦杯子，摸摸這個摸摸那個，聽聽音樂，一天就過去了。我在檳城、墨爾本和巴厘島都有房子，但最好的、最像我的還是現在上海住的家，一回來心就完全放鬆了。

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02 最早一批闖蕩歐美的華人模特

我之前是一個模特兒，模特生涯起步於新加坡。那時候做化妝品櫃姐，常常有人說我長得很漂亮，有沒有考慮做模特？我想那就試試看吧。之後再也沒有停下來，一直走秀走到歐洲去。那個時候其實亞洲模特在歐洲不太有機會的，反而是回來之後，之前不給機會的人也開始跟我合作。Versace、Gucci在香港和日本，所有大品牌來亞洲的時候，我都走過。走Gucci那場很開心，和頂級超模Kate Moss同台，還有時任Gucci設計師的Tom Ford。

因為身材比較好，常被安排化濃妝，大家都說我走泳裝、晚禮服是最漂亮。那個時候要身材有身材，要漂亮臉蛋有漂亮臉蛋，但是我還是非常地不自信。老在想什麼時候會有一個腿更長、胸更大、頭髮更多的模特取代我的位置，各種焦慮。然後慢慢地，從幕前轉到幕後。三十五六歲，我就從秀場小導演做起，見證了時尚在內地三十年的發展。從90年代到現在是翻天覆地的審美改變。90年代內地幾乎是沒有時尚的，只有上海人穿得比較時髦。我們慢慢把香港已經蠻成熟的東西帶過來，把系統建立起來，現在反倒是香港人過來跟我們學習。我的底氣跟自信，反而是來自現在靠我自己的努力，把團隊帶好，把秀做好。

我很熱愛我的工作，唯一有過躺平的念頭，是嫁給第一個先生之後。但結婚不到4個月，他過世了。我想，「No，I have to work.」兩三年後，我是有退休計劃的。到時候學學煮飯，過好點的日子。要麼開一個動物收容所，照顧小貓小狗。這也是一種工作。我不會徹底退休，有秀的時候還是會回來做。現在，愛馬仕、Prada、LV，只要來中國做秀都會找我。人家就是衝着我來的，so why not？

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03 單身11年，但享受約會

我所有的前任，現在都是身邊的朋友，第二位先生的女兒還會來我家玩。愛情，我倒覺得有點像調味品。獨身11年，現在約會吃飯，但沒有伴侶。我很享受有人約會，有人給我送花，餐廳有人給我遞小紙條。I love it.

50歲生日的時候，我許願「我想做媽媽」。其實我的願望每年都是一樣，但是沒有這個勇氣。朋友們都鼓勵我，其中模特陳碧舸最積極，剛好她的親戚在南京的福利院上班，幫我安排好後我就開車去了。在福利院裏面轉的時候，我看到了Luca。他11個月大，衝着我笑，手抓着我的拇指。他那時候手有一點小問題，連指和裂掌。陪他玩了一個小時，好像動到我心裏特別軟的那一塊。三個多月之後，我就辦完手續把他接回來了。和我兒子解釋領養，我先帶他去領養狗，我有過十幾條狗都是領養的。我解釋給他：小狗沒有爸爸媽媽。我們帶它回家之後，它就有媽媽了，你可以做它哥哥。This is adopt. You don't have any blood relationship, but you look like a family.

我去學校參加運動會，跟他摟摟抱抱，有的中國家長看着我們覺得很奇怪。客廳裏還放着兒子5歲的母親節傑作，寫着「Best Mummy，I love you.」現在他已經12歲了，給了我很大的能量。我嘗試跟兒子平等相處，做錯了事就會道歉。我對下屬都會說sorry，為什麼不能對孩子說？我和孩子相差近50歲，我想看着他長大。但我和Luca說，如果我生了重病，我會去瑞士安樂死。如果需要孩子或晚輩照顧我，給他們帶來不方便的話，對我來說比生病還要痛苦。We come and we go. It has to be like that.我非常喜歡自己現在的狀態。我有運動，舉重，讓肌肉不流失。儘量少喝酒、少吃主食，偶爾也做醫美。

對衰老的恐慌開始是有的，但是為什麼要去顧慮一些不能改變的事實？好多年都不太化妝，化妝包裏面東西都是過期的。以前不是，10支口紅，100個眼影，刷眼睫毛的就十幾支。以前一定要兩三個禮拜染頭髮，疫情之後把長髮全剪掉，全白了好幾個月，順其自然。之前我要買一些大牌子，現在覺得便宜也有好東西，幾十塊錢的T恤我也可以穿。我喜歡中性風，買的80%都是男裝。我把我的能量放大之後，影響到了很多年輕人，公司裏的小朋友特別愛跟我相處。I could tell them life is good. Let's do something.

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