周海媚病逝死因｜受紅斑狼瘡折磨　演活無數經典角色最美周芷若

一代港風女神就此隕落‍「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」



12月12日晚，周海媚工作室發文宣佈了這一噩耗。好友田啓文説，她生前一直受‍‍‍紅斑性狼瘡困擾。看到消息的一剎那，有些難以置信。就在一個小時前，我還以為這是謠言，沒想到轉眼噩耗成真。一代港風女神，就此隕落。

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作為80、90後心中的」女神「周海媚因為《倚天屠龍記》中的周芷若一角而廣為人知。有人形容她：」有着一雙顧盼多情的大眼，眉梢嘴角融倔強與痴情於一身，一把披肩長髮透着那個年代‘夢中情人’獨有的特徵。」12月6日，她剛過完57歲生日，穿着紅衣服祝大家健康、平安、喜樂。上週，她在社交平台上發佈了自己扮演過的角色。回顧自己的一生，像是告別一樣。沒想到，這成為她最後的動態。

01 留下無數經典 一代人的童年回憶

出道30多年來，周海媚塑造了無數經典角色。她出演的1994年台視版《倚天屠龍記》，一度被譽為「史上最美周芷若」。其實剛開始看到這部小説時，她直言自己討厭周芷若，「她怎麼就不放過人家呢？怎麼這麼看不開呢？人家不愛你就不愛唄。幹嘛呀這是。」為此，導演上門給她分析角色，這才説服了她。

她演活了周芷若身上的温柔堅韌，「站在場中，山風吹動衫裙，似乎連她嬌柔的身子也吹得搖搖晃晃，但周圍來自三山五嶽的數千英雄好漢，竟沒一人敢再上前挑戰。」連金庸都説，要是早知道周海媚出演周芷若，就讓周芷若和張無忌在一起了，足以看出對她的認可。今晚，大家都在悲傷金庸走了，周芷若也走了，大概他們是去商量改劇本了。

她還是《楊家將》裏的楊九妹。這是她的第一部影視作品，號稱TVB最牛台慶劇，參演人員有周潤髮、梁朝偉、劉德華、趙雅芝、張曼玉、劉嘉玲等。和大前輩合作，17歲的她帶着壓力默默努力，最終憑藉一手好刀法贏得了大家的認可。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍在這之後，她片約不斷。在當年獲封「史上最高收視港劇」的《義不容情》中，她飾演的李華，一出場就驚豔眾人。

她也是《逃學威龍3》中的程文靜，氣場強大。‍在《天地豪情》，程嘉慧那一低頭的温柔，讓很多人迷戀。她從配角一路演到女一號，再到TVB一線花旦。1990年到1993年，連續三年被評為「香港地區最受歡迎女演員」。近些年來，她的作品不多，不過每次出現都能引起很多討論。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

在《武媚娘》中，她飾演楊淑妃，表面上端莊大方，暗中心機深沉。在《香蜜沉沉燼如霜》中，她飾演天后荼姚，心狠手辣，讓人氣得牙癢癢。2019年，她再次出演《倚天屠龍記》，不過這次角色變成了滅絕師太。和上次一樣，她一開始也沒同意。導演蔣家俊找了她4次，她還是難以接受，擔心毀經典。不過，後面也想開了：「不同的年齡要面對不同的事情，我走到今年已經50多歲了，演滅絕師太非常合情理，沒有衝突，感慨是觀眾的，我自己就沒有什麼。」

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02 意外參加港姐‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 希望別被評委選中‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

周海媚1966年12月6日生於中國香港，家裏兄弟姐妹4人，她排行老二。她從小就是假小子性格，小學畢業後才留長頭髮。平時跟別的小孩一言不合，一拳就過去了。爸爸覺得這麼下去不是辦法，就想讓她去學些禮儀，於是幫她報名了港姐競選。當時參加港姐競選要求很多，要穿高跟鞋，還有頂着書走路練儀態，一言一行都要合乎規範。

起初，周海媚並不樂意，吐槽爸爸：「他怕我沒人娶，我覺得我爸在整蠱我。」比起出名，她更想成為室內設計師，於是默默唸叨着「想評委不要選中我」。在回答主持人的提問時也比較敷衍，人家問她最喜歡的影視作品時，她脱口而出：「我比較中意看紀錄片。」又有人問：「你看電視嗎？」她説只看新聞報道。提及原因也很直接：「其他節目不好看。」可即便只進了前30，她還是讓人印象深刻，港媒形容她「讓整個香港的男人傾倒」。命運的齒輪從那時起，就開始轉動。她順利簽約香港無線電視台，走進了演藝圈的大門。

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03‍ 獨居多年‍‍ 一生自由自在

周海媚的感情，不像事業這般順遂。1985年，她與同是演員的呂良偉因《小島風雲》相識 ，很快官宣戀愛。他們有過一段短暫的婚姻，兩人去拉斯維加斯玩，聽朋友説，在這裏只要花10分鐘填表，再交35美元，就能領到結婚證。呂良偉提議「不如結婚吧」，周海媚欣然應允。這段婚姻，成了愛情的墳墓。周海媚不是傳統意義上「好」妻子，她喜歡熬夜，不怎麼做家務。時間久了，呂良偉受不了，覺得她不懂事。她不讓步：「我結婚前就是這樣了，你又不是才知道！」兩人誰也不願妥協，最終選擇分開。

談及這段過往，周海媚很感慨：「戀愛中的男女都是瞎子，看不到對方的任何缺點。當時他很帥，在圈中又有一定的影響力。這麼有魅力的男人在眾目睽睽之下向我下跪求婚，我怎麼可能不動心呢？」「我很感謝這段感情，它教會了我很多東西。我18歲認識呂良偉，那時候還小，他一直很照顧我。後來我們分開了，彼此都祝福對方。他現在有個温暖幸福的家庭，我替他開心。我們再見亦是朋友，在我心裏一直把他當個大哥哥。」

她後來有過緋聞對象，但大多無疾而終。57歲的她，獨自住在北京，和心愛的狗狗相伴。自在如她，把生活過成了想要的模樣。每天早起會喝牛奶、吃吐司，在花瓶裏放上幾隻鮮花，然後陪狗狗玩一會兒。她説：「我覺得我的人生已經非常豐富了。我現在的生活狀態，是很自由自在的。」

雖然疾病纏身，可她在大眾面前，永遠得體、優雅。昨天晚上，呂良偉得知消息後發文悼念：「太突然了！海媚，一路走好。聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麼多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」

願天堂沒有疾病。