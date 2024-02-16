熱辣滾燙突破20億｜討好型人格的共鳴：對人挺好的，但總受傷害。

看《熱辣滾燙》時，母親比我先悄悄抹淚。出了影院，母親說：「從春夏秋冬蜕變那裏，我就想哭了。後面她被對方揍得毫無還手之力，一邊踉蹌，一邊抵抗，某個時刻一下子戳中我——她真的好難啊。」看來賈玲做到了，同時打動了二十多歲的我和五十多歲的我媽。《熱辣滾燙》是一部真正意義上的女性電影。



2月10日，大年初一，《熱辣滾燙》上映。截至目前（15/2），《熱辣滾燙》暫居春節檔票房冠軍，貓眼專業版預測內地總票房已經超過60億。31萬人在豆瓣上給出了共8.0的分數。說它是女性電影，並不是想挑起兩性對立，也不是想說這是一部只適合女性觀看的電影。相反，它適合所有人看，每一個在谷底待過的人，孤注一擲搏過的人，跌倒又爬起來過的人，都能在這部電影中找到共鳴。我想說的是，終於在國產電影中看到了一個既理想又現實，新穎立體，充滿生命力，令人尊敬的女性形象，杜樂瑩。

《熱辣滾燙》上映前，網上有很多預設。看劇情簡介，會覺得這是一部《醜女大翻身》式的醜小鴨逆襲電影；看熱搜「賈玲減肥100斤」，會覺得這是一部規勸女性「服美役」的減肥紀錄片；看題材，會覺得這是強行煽情的爛俗闔家歡片子。《熱辣滾燙》的故事外殼是俗氣的，但結尾完全不落俗。（下文含有部分劇透）▼▼▼

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賈玲飾演的杜樂瑩，大學畢業工作一段時間後，脱離社會，封閉社交圈，成了一個「死肥宅」。混到三十二歲，樂瑩的生活已經是「兩個極端」的混合：對外部社會徹底地自我封閉，將一切心緒都掩藏起來，對自我世界則是完全的淡漠與放縱，後面在節目中自嘲「還能再待幾年」即是生動的心理寫照。

一個逆襲故事是否成立，最關鍵的就是對主人公逆襲原因的鋪陳，即人物開始蜕變的戲劇動力。這個分寸很難拿捏，鋪墊不夠就成了命題作文，用力過猛就有強行煽情的嫌疑。另外，還要符合現實邏輯，外驅力和內驅力都要講得實。《熱辣滾燙》很聰明地玩了一個戲法。

一開始，男友出軌閨蜜，親妹妹樂丹（張小斐 飾）與自己爭房產，樂瑩選擇離家出走。她遇到了心上人，拳擊教練昊坤（雷佳音 飾），為愛報名拳擊課。但樂瑩動心的點，是在聽到昊坤談論夢想的瞬間。與其說她是沉迷男色，不如說是她有了夢想；與其說她是喜歡昊坤，不如說她是喜歡有夢想的人。隨後夢想破碎，昊坤在三萬塊和「贏一次」之間選擇了三萬塊；表妹豆豆（楊紫 飾）力邀她上節目，她卻被推到了輿論的風口浪尖。樂瑩「安穩」的生活一夜之間轉變，觀眾都以為她終於忍不下去了，開始蜕變練拳擊。直到樂瑩在拳擊台上被對面的專業拳擊手打倒在地，適時插入閃回，觀眾才得以窺見事件的全貌：

昊坤背叛了她，即使他與樂瑩同居多日，在別人面前也翻臉不認樂瑩與他的戀愛關係；豆豆也背叛了她，節目組惡意剪輯、引起輿論爭議、讓樂瑩裝暈倒地，都是豆豆引導的。昊坤、豆豆所代表的不僅是來自愛情、親情的背叛，更是討好型人格努力與世界產生鏈接的最終失敗。有討好型人格的人，只要別人對自己釋放微弱的善意，就會着急地反饋更多善意。昊坤誤傳的小紙條，豆豆來警局解圍，都讓樂瑩奮不顧身地撲過去，卻徹底崩潰。

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賈玲在採訪中被問到「杜樂瑩為什麼會選擇改變」，是因為渣男或親人的背叛嗎？賈玲沉默了一會兒說，因為她在過去的生活方式中找不到愛。因為「找不到愛」，在狂風暴雨夜，樂瑩穿過無盡的黑暗，最後從窗台一躍而下。置之死地而後生，初升的太陽映照在她的臉上，樂瑩沒有閉眼，她終於徹底醒來。至此，樂瑩的人物弧線完成了全部閉環，意識覺醒過程的鋪墊與反轉十分完整，轉變也是全方位的。她不僅減重100斤，生活態度也從被動轉為主動，她的思維完成了從「他本位」到「我本位」的轉變。當樂瑩開始愛自己，她已經贏了。

作為導演和演員，賈玲刀鋒向內，有着非科班的真誠、感性、勇敢。春、夏、秋、冬逐一度過，樂瑩實打實地進行減脂和力量訓練，維度、力量感、眼神一起蜕變，視覺衝擊力相當強。拳擊比賽上，賈玲大膽使用長鏡頭，毫不掩飾地拍自己對打和捱揍，場面真實又震撼。

影片改編自日本電影《百元之戀》，不同於日版的頹喪風格，《熱辣滾燙》雖然也講了一個很厚重的故事，觀影體驗卻很輕鬆，主題也輕巧落地，這有兩方面原因。一方面，賈玲擅長的喜劇表達在影片中得到了恰如其分的呈現。中國式討好型人格的缺陷、他人即地獄的內卷和互害、家庭和感情中的私心，都用各種笑點和梗進行了精準解構，同時也消解了內核的沉重。邊笑邊揪心，這是觸及心靈的喜劇。客串的喜劇演員們，都貢獻了自然、有效的表演。張小斐與賈玲同框時完全沒有《你好，李煥英》的「母女情分」，而是將妹妹樂丹身上充滿算計、小市民的一面展現得很徹底；雷佳音則將走腎不走心、滿口夢想實則見錢眼開的渣男形象詮釋得很好，前面呆呆的模樣也很容易欺騙觀眾；馬麗與魏翔在節目上的冤家鬥嘴，也十分有看點。

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不過，就像有人不喜歡小品一樣，偏小品式的笑點也有人覺得無聊。見仁見智。另一方面，則來源於賈玲作為女導演的細膩。影片不是一味的熱血與勵志，也沒有那麼多和解與原諒，賈玲只通過一些互文的細節來體現語境的轉變。比如樂瑩與昊坤第一次並肩而行，樂瑩只敢低頭走在昊坤斜後方；一年後街頭再遇，樂瑩抱着一箱啤酒追昊坤，愣是跑到了昊坤前面。

再如，樂瑩第一次從拳擊館外看正在打拳的昊坤，昊坤的眼中只有自己；而當輪到昊坤在館外望着打拳的樂瑩，樂瑩心無旁騖，只有拳擊。還有在影片中出現了兩次的台詞，「看心情」。如果你有兩個蘋果，一大一小，你的朋友想要，你會給哪個？以前，我兩個都給，朋友都以為我不愛吃蘋果。現在，看心情。最後樂瑩拒絕渣男，也是瀟灑的三個字，「看心情」。說罷，她輕巧離去，只留打拳的背影。

《熱辣滾燙》很好地完成了小人物敘事。整部影片最成功的地方在於，沒有真正成功的結局。既沒有練習一年擊敗冠軍的奇蹟，也沒有與家人和解的闔家歡，更沒有原諒渣男的戀愛腦。只有一個普通人柔軟的執拗，和悦納自己後淺淺的釋然。

歸根結底，《熱辣滾燙》是一部怎樣的電影？這裏又要引用賈玲的一句話：「躺着舒服就好，我不認為躺平和贏有什麼矛盾，你只要快樂就行了，真的。」《熱辣滾燙》就是一部被生活重重PUA後，看着快樂的電影。

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