新盤減價累二手樓跌穿今年撤辣前低位　港島藍籌屋苑勁跌逾一成

近期多個新盤減價促銷，令二手樓市場受壓，中原城市領先指數（CCL）最新報140.89點，跌穿今年撤辣前低位。成交數據顯示，10大藍籌屋苑最新呎價均較撤辣後高位回調，當中美孚新邨回落幅度更達16%。至於比較年初至今，10大屋苑中7個屋苑成交價均見下跌，港島一個老牌藍籌屋苑更勁跌逾一成；另有3個成交價逆市上向，最高錄得4.2%升幅，以下即看最新樓市數據。



中原數據顯示，由年初至今，CCL曾跌至143.02點，撤辣效果顯現後重上147.08點，惟近期受新盤減價潮等影響而再度下跌，最新指數（截至7月14日的一周）報140.89點，較今年撤辣前低位143.02點跌1.49%。

近期多個新盤減價促銷，令二手樓市場受壓，中原城市領先指數（CCL）最新報140.89點，按周跌0.25%。（資料圖片）

據中原分析，近期發展商繼續以低價推售新盤，預料二手價量齊跌趨勢暫時不變，而市場預期最快9月減息，不少業主開始等待減息，議價幅度較窄。

分區表現方面，港島、九龍、新界東、新界西4區大型屋苑領先指數指數，對比年初均見下跌，當中港島區累跌約4.5%，最新指數報139.18點，接近2016年7初月水平。

10大藍籌屋苑中，有7個屋苑最近成交呎價較年初下跌，跌幅較大的包括康怡花園（-10.6%）、美孚新邨（-7.8%）、映灣園（-7.3%），當中康怡花園呎價更由年初1.42萬元跌至最新1.27萬元。3個屋苑成交價較年初上升，包括沙田第一城（4.2%）、黃埔花園（2.6%）、海怡半島（0.4%），當中沙田第一城呎價由年初約1.30萬元升至1.35萬元。

康怡花園成交呎價由年初約1.42萬元跌至最新約1.27萬元。（資料圖片）

與撤辣後高位比較，十大屋苑最新成交呎價回落5.4%至16.2%不等，其中美孚新邨（-16.2%）、太古城（-13%）、康怡花園（11.3%）、映灣園（-10.6%）均回調超過一成。

至於在中原統計的138個屋苑中，約76%、107個屋苑最新呎價較年初下跌，並由大埔太湖花園領跌，跌幅超過兩成。另有31個屋苑呎價較年初回升，當中東涌藍天海岸及柯士甸港景峰均升約一成。

註：成交數據僅包括中原集團所處理之買賣合同的成交價，並非市場上所有成交數據，因此資料僅供參考。

