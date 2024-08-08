近七受訪市民感香港貧富懸殊嚴重　近半人收入不足或僅夠日常開支

中大香港亞太研究所民調顯示，有68%受訪市民認為香港貧富懸殊嚴重，比例按年顯著上升9.1個百分點。逾八成市民認為政府應做更多工作來解決貧富懸殊問題，當中最多人希望政府在教育範疇做更多來改善貧富不均，比率超過去年調查的首位公營房屋。結果亦顯示，收入不足夠或僅僅足夠應付日常開支的受訪者比例達48.7%。



中大香港亞太研究所民調顯示，68.7%受訪者認為現時本港貧富懸殊情況嚴重，比例按年升9.1個百分點。（資料圖片）

中大香港亞太研究所於2024年5月28日至6月24日進行電話調查，成功訪問705名18歲或以上市民，了解他們對香港貧富懸殊問題看法。結果顯示，68.7%受訪者認為現時本港貧富懸殊情況嚴重，比例按年升9.1個百分點；覺得不嚴重的只有4.9%，按年下降3.2個百分點。

比較過去情況，40.4%受訪者認為現時貧富懸殊比5年前更嚴重，比例較去年調查時的32.4%上升8個百分點；僅11.6%認為問題有改善，較去年下降2.3個百分點。被問到如何展望未來5年貧富懸殊情況，有38.8%受訪者認為會和現時差不多，34.6%預料情況會更嚴重，20.9%相信會有改善。

調查亦問及受訪者家庭財政狀況，回答的家庭收入「不足夠」及「僅僅足夠」應付日常開支的受訪者比例達48.7%，比例按年上升8.9個百分點。至於回答「頗足夠」及「非常足夠」的比例為48.9%，按年跌6.9%。

對於貧窮主要因素看法，37.4%受訪者認為貧窮主要由社會因素（如制度不公平、資源遭壟斷）造成，33.2%認為是個人因素（如懶惰、個人能力不足）導致，另有26.2%覺得兩者皆是。

大多數受訪者都認為政府應做更多工作來解決貧富懸殊問題，比例達80.1%。當這些受訪者被問到，希望政府在什麼範疇做更多工作時，最多人回答教育，比例達55.4%，取代去年最多人選的公營房屋，選擇後者的比例由去年50.8%降至今年48.7%。

中大香港亞太研究所民調顯示，68.7%受訪者認為現時本港貧富懸殊情況嚴重，比例按年升9.1個百分點。（資料圖片）

此外，當受訪者被問到是否同意繳交更多稅款幫助貧窮人士時，52.7%表示同意，按年升4.3個百分點；35.6%表示不同意，較去年上升1.1個百分點。