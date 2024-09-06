颱風摩羯│8號風球邊區最大風？1地點最強陣風時速126公里超誇張

超強颱風摩羯影響下，天文台昨日（5日）傍晚6時20分改發8號風球（8號東北烈風或暴風信號)。天文台今早上（6日）公布，會在下午12時40分改發3號風球，意味不少打工仔都只能放半天「風假」。



8號風球似乎來得快去得快，不過由昨晚至今早摩羯在本港南面至西南面掠過期間，本港廣泛地區都吹起強風，個別測風站更錄得風速每小時逾120公里的最高陣風！到底本港哪區最大風？你所住地區平均風速多少？即看最新數據！



按平均風速（為十分鐘平均風速，下同）比較，摩羯影響期間，橫瀾島及昂坪均為本港最大風地點之一。其中橫瀾島於昨晚8號風球發出初期，平均風速已超過每小時70公里。其後昂坪所錄風速開始提升，當地測風站更於今晨6至7時期間，錄得每小時逾90公里的平均風速。

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天文台在考慮是否發出3號和8號信號時，會參考8個參考測風站的風力資料。這8個測風站中，昨晚至今早9時期間，長洲所錄風速最高，十分鐘平均風速曾高達每小時62公里，最高陣風風速一度高至每小時81公里。

8個參考測風站：赤鱲角、長洲、啟德、流浮山、西貢、沙田、打鼓嶺、青衣



至於8號發出至今晨期間，哪裡陣風最誇張？紀錄顯示，昂坪於清晨6時曾錄得每小時126公里的最高陣風風速。另外，位於香港航海學校、大老山、長洲泳灘的測風站，亦曾錄得逾每小100公里的最高陣風風速。

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天文台最新預測

據天文台最新預測（截至早上9時15分），摩羯過去數小時繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

超強颱風摩羯在9月6日早上9時集結在香港西南偏南約400公里，大致移向雷州半島至海南島一帶。（天文台圖片）

與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。