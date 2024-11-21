2元乘車檢討勢延明年出爐　官員明爭議大盼方案易入口｜政圈風聲

長者2元乘車優惠計劃推出12年，合資格年齡由65歲降至60歲，適用的公共交通範圍亦擴大，結果上年度政府開支迫近40億元，連升三年。當局原定設下今年底完成檢討計劃的目標，至今未有下聞。政府消息人士解釋今年八月底才全面使用樂悠咭，希望收集至少兩季數據觀察濫用情況，換言之最快明年初才完成檢討。



檢討方案未出爐，政界議論紛紛。有議員建議獲發最多補貼的港鐵，自願提供2元優惠的日子由一周兩次增至三次，減輕政府財政負擔；亦有議員建議兩元優惠改為三元優惠，減少支出。政府中人強調現階段沒任何傾向，會「摸底」聽意見，確保方案不「辣嘴」才提出，重申無意取消2元乘車優惠計劃或改變受惠組群。



者2元乘車優惠計劃推出12年，合資格年齡由65歲降至60歲，適用的公共交通範圍亦擴大，結果上年度政府開支迫近40億元，連升三年。（張浩維攝）

2元乘車優惠 政府開支連升三年迫近40億

2元乘車優惠計劃帶來的財政負擔，近年引起廣泛關注。勞福局昨天（20日）披露2元優惠最新佔政府每年的經常開支，由五年前的0.2%增至上年度0.7%。政府上年度向各公共交通營辦商發還一共39.9億元補貼，連升三個年度。

政府補貼長者2元乘車優惠的開支。（立法會文件）

不過，要留意的是這段期間2元乘車優惠擴展至紅色小巴、街渡、電車，以及俗稱「邨巴」的居民巴士，惟並非開支連升三年的主因。因為佔開支最大份額的是港鐵和巴士公司，2023-24年度各獲發還逾15億元補貼。

今年8月25日起60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

僅兩宗個案交警方後定罪

開支大增的其中一個原因，歸究於濫用行為。除了今年8月25日起要求持有實名登記樂悠咭方可享二元乘車優惠之外，當局去年6月起亦強調要打擊的違規使用2元優惠行為。

不過，至今有7宗個案交警方跟進，僅2宗已定罪，2宗無足夠證據檢控，其餘3宗調查中。港鐵於同期的加強打擊行動中，共向約9,680名違規使用2元優惠計劃人士收取附加費。

今年二月，財政預算案表明勞福局今年底會完成2元乘車優惠檢討。圖為港鐵提醒長者2元乘車優惠的新安排及派發「樂悠咭」申請表。

政府消息：最快明年初才完成檢討 收集兩季樂悠咭數據

檢控定罪個案沒外界預期般多，令檢討優惠計劃的呼聲上升。今年二月，財政預算案表明勞福局今年底會完成2元乘車優惠檢討，距離告別2024年只餘一個多月，至今「只聞樓梯響」。

政府消息人士向《香港01》透露，最快明年才完成檢討2元乘車優惠計劃，解釋今年8月25日才規定長者使用樂悠咭方可享二元乘車優惠，希望至少收集和觀察實施後兩個季度的數據，才定出檢討方向，換言之可能明年年初才有結果。

巴士、電車及渡輪等主要向65歲或以上長者提供約半價票價優惠。（林靄怡攝）

現時2元優惠計劃不只政府承擔開支，港鐵每星期「自願」有最少兩日自行向持有樂悠咭的65歲或以上長者提供2元優惠，而巴士、電車及渡輪等則主要向65歲或以上長者提供約半價票價優惠。有關開支政府不會發還，政府形容他們已承擔2元優惠計劃下大部分65歲或以上長者的票價差額。

立法會福利事務委員會主席、選委界議員管浩鳴接受《香港01》訪問，認同觀察樂悠咭數據一年才決定檢討方案。(盧翊銘攝)

管浩鳴認同觀察一年敲定方案 倡港鐵巴士付出更多優惠

立法會福利事務委員會主席、選委界議員管浩鳴接受《香港01》訪問，認同觀察樂悠咭數據一年才決定檢討方案。他建議公共交通營辦商應負擔更多2元優惠開支，舉例港鐵可由每星期最少兩日自行提供2元優惠，增至三日，「最好係咁，港鐵巴士兩個大戶佔15億，港鐵基本上都會開車，拎多啲優惠加價都會順氣啲」，希望公共交通營辦商肩負社會責任。

管浩鳴亦提出另一招壓低開支，建議某個年期後「劃線」，年滿60歲的人士不再享有優惠，還原至65歲才合資格，舉例10年後才滿60歲的人，他們本身還有一段時間才享優惠，政府提早表明上調合資格年齡，會令他們較易接受。

張欣宇認同當局檢視更多樂悠咭數據才決定檢討方案。(盧翊銘攝)

張欣宇冀檢視一年才拍板 如方案省錢效果欠佳索性不變

立法會交通事務委員會委員、香港新方向立法會議員張欣宇接受《香港01》訪問時說，認同當局檢視更多樂悠咭數據才決定檢討方案，「睇完整啲數據，我覺得要睇足一年，實際開支同埋出行模式」，舉例三隧分流效果也要檢視一年，影響更大的2元乘車優惠計劃，應該更小心審視。

他說目前沒有檢討方向建議，「用唔同方案出到嚟慳到幾多錢呢，呢個係重點嚟，頗懷疑某啲方案，如限一個月搭20次，慳唔到咩錢咁搞嚟做咩呢？」待數據出爐才能分析，否則只屬主觀建議。他認同公共交通承辦商可一起分擔更多2元乘車優惠開支，不過擔心會否令部分公司的經營更加困難。

李世榮認同花半年檢視樂悠咭數據，找出開支大增的原因，全面用樂悠咭後濫用的數字，「先從源頭減少（濫用），先至去減優惠」，才決定2元乘車檢討方案。

李世榮倡2元乘車優惠變成3元

民建聯福利事務發言人、新界東南立法會議員李世榮認同花6個月檢視樂悠咭數據，找出開支大增的原因，以及規定全面用樂悠咭後的濫用數字，「先從源頭減少（濫用），先至去減優惠」，屆時才決定2元乘車檢討方案，惟不用花一年才掌握2元乘車出行模式。

他相信政府最終都會減優惠，建議2元乘車優惠變成3元比較可行，「如果限搭次數你個落墨位喺邊呢，好複雜，你仲要查自己搭咗幾多次，講真點會記得」，解釋樂悠咭用家主要是長者，另一部分才是殘疾人士。被問到明年有立法會選舉，減優惠會否擔心影響選票，他相信市民會理解減優惠是因為公帑開支大增。

2元乘車優惠佔政府每年經常開支，由2019-20年度的0.2%增至2023-24年度的0.7%。（資料圖片）

政府消息：沒傾向任何方案 確保不「辣嘴」才提出

政府中人強調目前對任何方案都沒有傾向，包括坊間流傳還原至65歲始享優惠的「劃線」方案，沒有「放風」，明白2元乘車優惠檢討的爭議大，推出方案前會向業界及相關持分者「摸底」，確保方案不「辣嘴」才提出，重申無意取消2元乘車優惠計劃或改變受惠組群。