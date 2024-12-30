時代眼淚│20年前Google香港熱搜歌手　Avril Lavigne、容祖兒輸他

還記得20年前香港流行過甚麼嗎？今年是Google在香港設立辦事處20周年，透過回顧香港地區Google最熱搜關鍵字，讓我們時光倒流20年，看看2004年流行過哪些人事物，以及本港網民的喜好在這些年間如何變化。



其中歌手方面，2004年最多人搜尋的包括有Avril Lavigne（艾薇兒）、Britney Spears（布蘭妮）、薛凱琪、容祖兒，但榜首人馬卻出人意表！而20年後的今天，MIRROR成員姜濤、「軒公」張敬軒均有上榜，不過他們都輸給一位與前文化體育及旅遊局局長楊潤雄頗有「淵源」的國際樂壇天后。



至於哪些關鍵字是港人在這20年間都時常搜尋？近年最熱搜香港人物又是誰？即看詳細數據回顧。



孔慶翔（William Hung）於2003年參加當地選秀節目《全美偶像大賽》（American Idol），一度全球熱爆。（《全美偶像大賽》截圖）

2004年最多搜尋歌手：William Hung、Avril Lavigne、Britney Spears等

據Google提供的數據，2004年香港地區最多人搜尋的歌手是孔慶翔（William Hung）。現年41歲的孔慶翔生於香港，小時候隨家人移民到美國，2003年參加當地選秀節目《全美偶像大賽》（American Idol），並於海選時演唱拉丁歌手Ricky Martin歌曲《She Bangs》。雖然他的歌唱表現被評判狠批，但就以一句「我已盡全力，我毫不後悔」（I already gave my best, and I have no regrets at all.）意外走紅，並引起「現象級」關注，一度成為國際級紅人，在香港惹來許多網民惡搞，難怪會登上搜尋榜首。

Avril Lavigne的《Sk8er Boi》、《Girlfriend》、《When you're gone》等作品唱到街知巷聞。(資料圖片)

其餘4名當年上榜歌手包括有千禧年代流行龐克（Pop-punk）教主Avril Lavigne、紅極一時的小甜甜Britney Spears，以及本地的薛凱琪和容祖兒。她們均是當時在全球或本地紅極一時的天后，回想當年人手一部MP3隨身聽，相信當中播放的不少都是她們唱的歌。

2004年最熱搜歌手的「相關搜尋」（註1）

「相關搜尋」亦能透露當年熱門歌手的熱播歌曲、，按下圖左右箭嘴可選擇歌手，例如網民當年搜尋Avril Lavigne時，同時也經常搜尋其專輯名稱《Under My Skin》；而搜尋薛凱琪時，最熱門「相關搜尋」是「奇洛李維斯」等。



2024年最多搜尋歌手：Taylor Swift、姜濤、張敬軒

楊潤雄談及Taylor Swift惹熱議

到了20年後的今天，2024年Google香港最多搜尋搜歌手則是國際天后Taylor Swift（泰勒絲），而「相關搜尋」亦顯示，今年不少本地網民在搜尋Taylor時，也會一併搜尋前文體旅局局長楊潤雄，相信這與前局長被問到為何未能爭取Taylor來港開個唱時，他回覆「我連佢嘅電話都未必搵到」有關。

2024年Google香港最熱搜歌手是國際天后Taylor Swift。（資料圖片）

日韓歌手組合上榜增

今年熱搜歌手榜第2至4名依次為姜濤、張敬軒、日本組合Yoasobi，以及韓國男團Seventeen。對比20年前後，上榜名單多了日韓組合，這反映了日韓娛樂產業的影響力日漸增加，而追韓團、日團亦是不少Gen Z（Z世代，意指1997至2012年出生的一代）的重要成長經歷。另外值得留意的是，張敬軒自2021年出道至今超過廿年，現時仍然能在本港樂迷心中佔據重要席位，他亦因此獲尊稱為「軒公」。

2024年最熱搜歌手的「相關搜尋」

近年最熱搜人物：何詩蓓

至於近年最熱搜的香港人物又是誰呢？答案就是香港女飛魚何詩蓓。今年巴黎奧運後，她成為首位於兩屆奧運會獲得多於一面獎牌、兼歷來取得最多奧運獎牌的香港運動員，其名字的搜尋次數亦按年急增580%。

搜尋量證何詩蓓成香港其中一名最具代表性人物

Google資料更顯示，何詩蓓同時是2024年度Google香港熱搜本地話題人物（第3位）、熱搜本地運動員（第3位）；2023年度Google香港熱搜本地話題人物（第7位）；2021年度Google香港熱搜關鍵字（第6位）及熱搜本地話題人物（第1位），可見她絕對是香港近年最具代表性的人物之一（註2）。

自從何詩蓓成為首位於兩屆奧運會獲得多於一面獎牌、兼歷來取得最多奧運獎牌的香港運動員，其名字的搜尋次數在過去一年急增580%。（資料圖片）

20年間最熱搜關鍵字

有哪些字眼是港人在這20年間經常搜尋的？Google數據顯示，2004年以來，香港地區有4個關鍵字的搜尋熱度（註3）累計是全球最高，包括有「砵仔糕」、「雞蛋仔」、「菠蘿包」和「YSL」，4個熱搜字詞中，僅一個是品牌名稱，其餘有3個都關於食物。

從Google搜尋中也能看出近年冒起的熱潮，同樣是關於飲食，「手打檸檬茶」去年4月首次在香港地區的Google搜尋冒起，其搜尋量持續呈現升勢，而去年最多人搜尋的檸檬茶種類是「苦瓜檸檬茶」。

註1：相關搜尋即網民搜尋此關鍵字時，還會同時搜尋的主題。本文採用的「相關搜尋」均為「飆升熱門搜尋主題」，代表選定時期的搜尋熱度升幅最明顯的相關搜尋主題。



註2：年度Google香港熱搜代表搜尋量按年飆升的關鍵字



註3：搜尋熱度代表代表搜尋字詞在特定區域和時間範圍內的熱門程度，100分代表該字詞的熱門程度在該時間點達到最高峰，50分表示該字詞的熱門程度為最高點的一半，0分則表示該字詞熱門程度的資料不足。

