時代眼淚│20年前Google香港熱搜歌手　Avril Lavigne、容祖兒輸他

還記得20年前香港流行過甚麼嗎?今年是Google在香港設立辦事處20周年,透過回顧香港地區Google最熱搜關鍵字,讓我們時光倒流20年,看看2004年流行過哪些人事物,以及本港網民的喜好在這些年間如何變化。



其中歌手方面,2004年最多人搜尋的包括有Avril Lavigne(艾薇兒)、Britney Spears(布蘭妮)、薛凱琪、容祖兒,但榜首人馬卻出人意表!而20年後的今天,MIRROR成員姜濤、「軒公」張敬軒均有上榜,不過他們都輸給一位與前文化體育及旅遊局局長楊潤雄頗有「淵源」的國際樂壇天后。



至於哪些關鍵字是港人在這20年間都時常搜尋?近年最熱搜香港人物又是誰?即看詳細數據回顧。



孔慶翔(William Hung)於2003年參加當地選秀節目《全美偶像大賽》(American Idol),一度全球熱爆。(《全美偶像大賽》截圖)

2004年最多搜尋歌手:William Hung、Avril Lavigne、Britney Spears等

據Google提供的數據,2004年香港地區最多人搜尋的歌手是孔慶翔(William Hung)。現年41歲的孔慶翔生於香港,小時候隨家人移民到美國,2003年參加當地選秀節目《全美偶像大賽》(American Idol),並於海選時演唱拉丁歌手Ricky Martin歌曲《She Bangs》。雖然他的歌唱表現被評判狠批,但就以一句「我已盡全力,我毫不後悔」(I already gave my best, and I have no regrets at all.)意外走紅,並引起「現象級」關注,一度成為國際級紅人,在香港惹來許多網民惡搞,難怪會登上搜尋榜首。

Avril Lavigne的《Sk8er Boi》、《Girlfriend》、《When you're gone》等作品唱到街知巷聞。(資料圖片)

其餘4名當年上榜歌手包括有千禧年代流行龐克(Pop-punk)教主Avril Lavigne、紅極一時的小甜甜Britney Spears,以及本地的薛凱琪和容祖兒。她們均是當時在全球或本地紅極一時的天后,回想當年人手一部MP3隨身聽,相信當中播放的不少都是她們唱的歌。

2004年最熱搜歌手的「相關搜尋」(註1)

「相關搜尋」亦能透露當年熱門歌手的熱播歌曲、,按下圖左右箭嘴可選擇歌手,例如網民當年搜尋Avril Lavigne時,同時也經常搜尋其專輯名稱《Under My Skin》;而搜尋薛凱琪時,最熱門「相關搜尋」是「奇洛李維斯」等。



2024年最多搜尋歌手:Taylor Swift、姜濤、張敬軒

楊潤雄談及Taylor Swift惹熱議

到了20年後的今天,2024年Google香港最多搜尋搜歌手則是國際天后Taylor Swift(泰勒絲),而「相關搜尋」亦顯示,今年不少本地網民在搜尋Taylor時,也會一併搜尋前文體旅局局長楊潤雄,相信這與前局長被問到為何未能爭取Taylor來港開個唱時,他回覆「我連佢嘅電話都未必搵到」有關。

2024年Google香港最熱搜歌手是國際天后Taylor Swift。(資料圖片)

日韓歌手組合上榜增

今年熱搜歌手榜第2至4名依次為姜濤、張敬軒、日本組合Yoasobi,以及韓國男團Seventeen。對比20年前後,上榜名單多了日韓組合,這反映了日韓娛樂產業的影響力日漸增加,而追韓團、日團亦是不少Gen Z(Z世代,意指1997至2012年出生的一代)的重要成長經歷。另外值得留意的是,張敬軒自2021年出道至今超過廿年,現時仍然能在本港樂迷心中佔據重要席位,他亦因此獲尊稱為「軒公」。

2024年最熱搜歌手的「相關搜尋」

近年最熱搜人物:何詩蓓

至於近年最熱搜的香港人物又是誰呢?答案就是香港女飛魚何詩蓓。今年巴黎奧運後,她成為首位於兩屆奧運會獲得多於一面獎牌、兼歷來取得最多奧運獎牌的香港運動員,其名字的搜尋次數亦按年急增580%。

搜尋量證何詩蓓成香港其中一名最具代表性人物

Google資料更顯示,何詩蓓同時是2024年度Google香港熱搜本地話題人物(第3位)、熱搜本地運動員(第3位);2023年度Google香港熱搜本地話題人物(第7位);2021年度Google香港熱搜關鍵字(第6位)及熱搜本地話題人物(第1位),可見她絕對是香港近年最具代表性的人物之一(註2)。

自從何詩蓓成為首位於兩屆奧運會獲得多於一面獎牌、兼歷來取得最多奧運獎牌的香港運動員,其名字的搜尋次數在過去一年急增580%。(資料圖片)

20年間最熱搜關鍵字

有哪些字眼是港人在這20年間經常搜尋的?Google數據顯示,2004年以來,香港地區有4個關鍵字的搜尋熱度(註3)累計是全球最高,包括有「砵仔糕」、「雞蛋仔」、「菠蘿包」和「YSL」,4個熱搜字詞中,僅一個是品牌名稱,其餘有3個都關於食物。

從Google搜尋中也能看出近年冒起的熱潮,同樣是關於飲食,「手打檸檬茶」去年4月首次在香港地區的Google搜尋冒起,其搜尋量持續呈現升勢,而去年最多人搜尋的檸檬茶種類是「苦瓜檸檬茶」。

註1:相關搜尋即網民搜尋此關鍵字時,還會同時搜尋的主題。本文採用的「相關搜尋」均為「飆升熱門搜尋主題」,代表選定時期的搜尋熱度升幅最明顯的相關搜尋主題。



註2:年度Google香港熱搜代表搜尋量按年飆升的關鍵字



註3:搜尋熱度代表代表搜尋字詞在特定區域和時間範圍內的熱門程度,100分代表該字詞的熱門程度在該時間點達到最高峰,50分表示該字詞的熱門程度為最高點的一半,0分則表示該字詞熱門程度的資料不足。