急症室輪候時間及收費：實時更新｜即睇全港18區醫院等候時間

【公立醫院急症室輪候時間 / 實時更新】



農曆新年假期前值，天氣轉冷，加上本港正值冬季流感季節，預料公立醫院急症室求診人數或會增加，輪候時間或大增。由2024年12月21日至2025年2月9日期間，公立醫院急症室會實施特殊退款安排，病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費，毋須填寫申請表格。「HA Go 」會員亦可透過醫管局流動應用程式「HA Go」提交申請。有關安排只適用於未接受醫生診症的病人，並須在登記後24小時內提出申請，合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。。



以下提供全港18間醫院急症室的輪候時間/實時更新▼▼▼

急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人。下列數據是統計過去數小時其他病人的最長等候時間，只供參考，並非現時預計等候時間。急症室須處理突發意外傷者及危重病人，因此未能準確提供預計等候時間。

公立醫院急症室收費如下：

符合資格人士

- 急症室：每次診症 $180

- 住院費用 (急症病床)：入院費 $75，每天 $120

非符合資格人士

- 急症室：每次診症 $1,230

- 住院費用 (普通科醫院)：每天 $5,100

私家服務收費

- 住院費用 (急症醫院)：頭等病房每天$6,650；二等病房每天 $4,430

在政府急症室接受診症或治療並非「先到先得」，而是實施分流制度，即按照病人病情的輕重緩急而定治理的先後次序。

當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，分流護士會根據病情將病人分為5類：危殆 | 危急 | 緊急 | 次緊急 | 非緊急

根據醫管局的指引，如被分流為危殆類別，病人毋須等候，會即時獲得醫護人員治理。至於一些非緊急的病人，他們可能需要等候較長時間。以下為醫管局定立的服務目標︰

危殆: 即時診治

危急: 在 15 分鐘內處理 95% 病人

緊急: 在 30 分鐘內處理 90% 病人

設有急症室的公立醫院

港島區

東區尤德夫人那打素醫院

瑪麗醫院

律敦治醫院

九龍區

明愛醫院

廣華醫院

伊利沙伯醫院

基督教聯合醫院

新界區

雅麗氏何妙齡那打素醫院

北區醫院

北大嶼山醫院

博愛醫院

威爾斯親王醫院

瑪嘉烈醫院

長洲醫院

天水圍醫院

將軍澳醫院

屯門醫院

仁濟醫院