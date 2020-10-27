美國大選｜「改投票選擇」成Google熱搜　與拜登子捲醜聞時間脗合

【美國大選2020／特朗普／拜登】美國大選將於11月3日舉行，目前已有超過5,900萬人提前投票，比2016年有5,700萬人提前投票還要多。 民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）近期被指涉「電郵門」等多宗醜聞，同一時間「Can I change my vote？」（我可否更改投票選擇？）及「Change vote」（更改投票選擇）成美國Google熱搜句子。現時美國有多達14個州均容許選民提前投票後，於投票截止前改變意向，包括關鍵搖擺州份賓夕法尼亞、威斯康星及明尼蘇達州。

「Can I change my vote」及「Change vote」過去7天Google Trends搜尋熱度▼▼▼

亨特除捲入「電郵門」風波，上周六（24日）再被指疑涉吸毒及與多名女子發生性行為。根據Google搜尋趨勢，「Can I change my vote」及「Change vote」於周日（25日）成美國人熱搜句子。



美國各地Google搜尋「Can I change my vote」及「Change vote」熱度▼▼▼

據Google搜尋趨勢，亞利桑那、賓夕法尼亞州等搖擺州民眾過去7天均熱搜更改投票意向。

賓夕法尼亞、威斯康星及明尼蘇達等均容許選民提前投票後改變意向。其中關鍵搖擺州份賓州容許選民取消提前郵寄投票的選擇，改以選舉日親身投票選擇為準，未知會否令選民改變投票意向，甚或影響戰果。

同場加映：民主黨及共和黨支持者對黑人待遇看法▼▼▼