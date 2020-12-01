有線電視裁員涉40名新聞部員工　五張圖看有線經營情況訂戶人數

【有線寬頻／有線電視／有線新聞／裁員】有線寬頻宣布因疫情架構重組涉約100名員工，當中包括40名有線電視新聞部員工被裁員，消息指包括《新聞刺針》員工，另消息指新聞部中國組全組及各組多名主管請辭。回顧過去5年，有線電視客戶人數和收入大跌，即使經營有線電視的有線寬頻員工人數和開支亦下跌，但過去5年每年均出現過億元虧損，以下透過圖表分析有線經營情況。

有線寬頻裁員情況▼▼▼

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現時有線寬頻業務包括媒體電視、寬頻網絡等，公司於2017年易主，政府批准永升入股有線寬頻成為大股東，由邱達昌擔任公司主席。自股東易主後，有線股價，自2020年7月公司股價長期一直低於0.1元，11月30日的收市價為0.065元。

根據有線寬頻年報，2015至2019年間即使員工人數和員工薪酬開支持續減少，但每年依然出現淨虧損，金額介乎2.3億至4.56億元。

公司最新2020年中期業績顯示，截至20年6月30日，公司淨虧損1.76億元，員工人數1,365人，比2015年12月底的2,186人減少37.6%，員工相關開支2.29億元。

與此同時，有線電視無論客戶人數抑或收入持續下跌，2015至19年間有線電視訂戶減少17.9萬人，跌幅23.2%；同期電視業務收入由11.3億跌至19年的7.52億元，跌幅33.5%。