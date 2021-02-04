世界癌症日｜一文看香港10大癌症　每年近4000人因頭號殺手病逝

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明日（4日）為「世界癌症日」，醫管局數據顯示，2018年香港有34,028人患癌，當中大腸癌者人數最多，達5634人，即每6名癌症病人有一人患大腸癌；其次是肺癌，2018年有5252名患者，佔總癌症病人15.4%。

本港最多人患上大腸癌，但死亡人數則是肺癌最多，2018年就有3853人死於肺癌，當中有2525人為男性，佔六成半。

2009至2018年間，男性的每10萬人肺癌粗死亡率一直比女性高，2018年比女性多出41.1。

若按年齡組別計算，0至19歲的男性最常見的癌症為白血病，2018年有30人患上；20至44歲最多人患鼻咽癌，有115人；45歲或以上的組別頭兩位則為肺癌及大腸癌。

死亡人數方面，2018年有1883名65歲或以上男性死於肺癌，相當於每10萬人有318.9人死於癌症，年齡越大因癌症死亡的比例越高。

女性方面，0至19歲最多人患上的是白血病，至於20至74歲女性最易患上乳癌，當中又以45至64歲的女性最多，有2554人。

2018年20至64歲女性最多人死於乳癌，當中45至64歲女性佔最多，有380人，相當於每10萬人有29.7人因乳癌逝世。

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