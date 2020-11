肥媽丈夫病逝｜肺腺癌5大成因症狀！咳嗽留神！肺癌年殺數千港人

【肥媽丈夫病逝/肺腺癌成因/症狀/預防方法】藝人肥媽(Maria Cordero)丈夫Rick患有末期肺腺癌,至今日(11月5日)凌晨不敵病魔離世。肺腺癌是肺癌一種,而肺癌是本港頭號症殺手,每年有4,000至5,000多宗新症,當中七成是肺腺癌,常吸油煙的家庭主婦更是高危。

現年66歲的藝人肥媽(Maria Cordero),凌晨於社交網站公布其丈夫Rick死訊,留言:「My love my man RIP .see you in heaven,親愛的老公安息。」Rick是肥媽與第二位丈夫,在1999年結婚,惟Rick於2017年確診患上末期肺腺癌,至今凌晨終不治。

肥媽與葡籍丈夫Rick恩愛21年。(Facebook照片)

回顧肥媽與Rick恩愛片段▼▼▼

肥媽丈夫死訊亦令網民關注「肺腺癌」問題,究竟「肺腺癌」是什麼?又有什麼成因、症狀要注意?

「肺腺癌」是什麼?

肺腺癌是肺癌的一種,屬於非小細胞癌,腫瘤擴大較慢,診斷出來時往往已是晚期。而肺癌(Lung cancer)是本港第1號「癌症殺手」(致命癌症首位),男性女性都有機會患上。根據衛生署資料,肺癌是本港男性中第2位最常見癌症,女性方面則是第3位最常見癌症。

香港每年新症、發病率及死亡率

在2017年錄得的肺癌新症共有5178宗,男性有3247宗,女性有1931宗,男女患者比例約1.7比1,大部分患者是50歲以上人士。按性別劃分,每10萬人口計算粗發病率分別為男性的95.7及女性的48.3;而按每10萬標準人口計算的年齡標準化發病率,則分別為男性48.6及女性26。

2008至2017年按年齡劃分新肺癌患者數字:

2008至2017年按年齡劃分肺癌病症數目佔比:

2008至2017年按年齡劃分發病率:

死亡率方面,在2018年,共有3853人死於肺癌,佔癌症死亡人數26.4%。按性別劃分每10萬人口計算的肺癌粗死亡率,分別為男性的74及女性的32.9;按每10萬標準人口計算的年齡標準化死亡率,則分別為男性35.6及女性15.6。

2008至2017年肺癌死亡率:

而根據世界衛生組織(WHO,World Health Organization)調查,2012年世界各國因肺癌死亡人數最多,總計159萬人,原因之一是肺癌早期非常難診斷,約40%肺癌病患在病情持續惡化後才被確診為肺癌,且當中三分之一患者確診時已是癌症第三期。

作為肺癌中佔比最多的肺腺癌,究竟肺腺癌有什麼成因、症狀?哪些是高危人士?又要如何預防?以下一一解答。

肺腺癌成因、症狀及預防方法

肺腺癌症狀容易被忽略而延誤治療時機,如果有長期咳嗽、胸悶等症狀就要留神,而常吸油煙的家庭主婦,更是高危群組。

「肺腺癌」5大成因+6高危群組▼▼▼

