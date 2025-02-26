預算案問卷結果︱57%人不滿高官不減薪　最多人撐削1萬公務員職位

【財政預算案2025 / 財政預算案 / 2元乘車優惠 / 公務員減薪 / 公務員凍薪 / 博彩稅 / 加稅】財政司司長陳茂波今日（26日）宣讀2025/26年度《財政預算案》，新推出多項「財政整合」措施，包括全體公務員、政府問責官員、高級公務員和立法會議員凍薪，2元乘車優惠設限，研究咪錶、牛肉乾加價，薪俸稅退稅上限降至1,500元等。



為了解市民對預算案的滿意度，「01研數所」於今日《預算案》公布後，下午1時許推出網上問卷，邀請讀者投選最滿意和最不滿的措施，各最多選三項。截至下午4時許，結果顯示逾三成人滿意「至2027年首季削減約一萬個公務員職位」及「全體公務員凍薪」的措施。另一方面，逾半讀者不滿「政府問責官員、高級公務員、立法會議員凍薪，不減薪」、「派糖大減，包括薪俸稅寬減上限降至$1,500、差餉寬減上限降至$500」的措施。而對於調整2元乘車優惠、研究規範籃球博彩活動、削減資助大學撥款、減少派糖等做法，大家看法又是如何？即看問卷結果！



新一份《財政預算案》周三（26日）發表，財政司司長陳茂波早前公開預算案演辭封面用上湖水藍色。（陳茂波網誌）

▼▼即睇問卷調查結果▼▼

網上問卷於今日下午1時40分發布，截至下午4時25分共收到逾1,000個回應，讀者最多可揀選3個滿意措和3個不滿意措施。

問及最滿意哪項措施，最多人支持削減1萬個公務員職位和全體公務員凍薪，同樣佔受訪者34%。其次是政府引入AI節省行政開支（30%）、調整2元乘車優惠（24%）和研究規範籃球博彩活動（23%）。

問及最不滿意哪項措施時，57%讀者表示不滿意高官和立法會議員凍薪不減薪，其後依次為不滿派糖間施大減（53%）、調整2元乘車優惠（32%）、全體公務員凍薪（26%）等。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

