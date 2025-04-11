體育發展開支年增至$79億　精英運動員1214人　行業貢獻約1.4%GDP

香港運動員近年於大型賽事中屢創佳績，令社會更關注體育產業發展。立法會秘書處早前發布《數據透視》，顯示政府投於體育發展公共開支近年持續增加，至2024/25年度達到79億元，用於精英體育、推廣社區體育運動、舉辦體育盛事和支持退役運動員轉型。經濟貢獻方面，體育界一年的增加價值約為380億元，相當於本地生產總值的1.4%，而社會上亦有聲音呼籲當局加強發展本港體育產業。



發展體育公共開支中 約77%用於推廣社區體育

資料顯示，政府每年用於發展體育的公共開支中，約77%投於於推廣社區層面的體育運動、18%用於精英體育，餘下5%則用於在香港舉行體育盛事。

政府於2012至2024年間向精英運動員基金合計注資130億元，主要用於資助體院培訓運動員。2024/25年體院所獲撥款9.42億元，按年增加9.1%。而隨着資源增加，體院精英運動員亦持續增加至2024年的1,214人，全職和兼職運動員分別為631人及583人。

本港運動員近年在大型賽事中表現出色，包括在2021年東京奧運中獲得1金、2銀及3銅，以及在巴黎奧運中取得2金、2銅。另外亦於2022年杭洲亞運會中取得53面獎牌的好成績。

退役運動員轉型計劃 平均每年有72名退役運動員參與

運動員為香港取得佳績，公眾日益關注退役運動員的事業發展。政府於2018年推出退役運動員轉型計劃，資助退役運動員接受職業訓練及就業轉介，資助期可達6年。由2018年至2023年，相關撥款增加累計達1.4億元，平均每年有72名退役運動員參與。

體育產業的經濟貢獻方面，統計指2022年本地體育界的增加價值為380億港元，相當於本地生產總值的1.4%。同期體育界就業人口74,000人，佔整體就業人口的2.1%，較疫情前2018年下降8.6%。

文件指，啟德體育園3月啟用，有望刺激更多企業投資及贊助個別體育活動，促進體育產業進一步發展。（資料圖片）

文件指，啟德體育園今年3月啟用，有望刺激更多企業投資及贊助個別體育活動，促進體育產業進一步發展。此外，政府2024年將「M」品牌計劃每項活動的等額配對資助上限提高至1,500萬元，並放寬其他資格要求。及後本港本合共舉辦18項「M」品牌活動，批出1.97億元資助。2023/24年度上述活動參與人數達64.4萬人，創出新高。

文件亦提及，2024年2月一場原獲「M」品牌認可的活動上，一名國際著名足球員（註：美斯）未落場參與表演賽，引發公眾強烈不滿，政府承諾檢討「M」品牌計劃。