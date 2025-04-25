捉1隻老鼠成本$7088？食環去年滅鼠12萬隻　九龍這區鼠患投訴倍增

近年香港鼠患情況備受市民關注，環境及生態局早前書面回覆財務委員會特別會議，披露2024年食環署在全港共處理逾12.2萬隻鼠隻（包括收集死鼠及捕獲活鼠），按年增加2.5萬隻或25.6%。而2024/25年度政府用於防治蟲鼠的預算約8.71億元，粗略估算平均每隻成本達7,088元！到底哪區鼠患問題最嚴重？各區鼠患防治成效、市民觀感又是如何？



數據顯示，2024年食環署在全港收集33,249隻死鼠以及捕獲89,629隻活鼠，即合計處理122,878隻老鼠。各區比較，油尖旺去年處理逾20,678隻老鼠，全港最多，其次是深水埗及黃大仙區，去年分別清理12,348隻及10,870隻老鼠。而南區2,002隻、西貢2,103隻、離島3,556隻則是是全港鼠隻清理數量較少的地區。

港府近年加大力度治理鼠患問題，食環署用於防治蟲鼠服務的開支由2023/24年度7.95億元，增至2024/25年度的8.71億元（修訂預算），按年增約9.6%。以2024年全港處理約12.2萬隻老鼠作粗略比較，平均每隻成本約7,088元（註：因上述開支亦涉及進行鼠患調查、堵塞鼠洞等防治蟲鼠工作，而兩項數據統計期分別按財政年度和曆年，統計時期稍有不同，因此估算僅作參考）。

防治蟲鼠人手編配方面，2024年相關公務員編制為845人，而外判防治蟲鼠服務員工總數為1,573人，合計為2,427人。當中公務員人手數目按年維持不變，而外判人手則按年減少287人或15.4%。去年署方在建築物及公眾地區放置有毒鼠餌121,744次，使用捕鼠器123,118次，使用黏鼠板8,179次，合計253,041次，總次數較2023年增加逾3.8萬次或17.9%。

至於實際鼠患情況如何，食環署自2024年起不再公布鼠患指數，並改用熱能探測攝錄機記錄各區老鼠蹤跡，計算得出「無鼠百分比」，數值愈低代表鼠蹤愈多。2024年上半年全港整體「無鼠百分比」95.1%，至下半年稍跌1.1個百分點至94%。全港18區當中有13區的「無鼠百分比」在下半年下跌，當中黃大仙區「無鼠百分比」下跌5.6個百分點至89.6%，跌幅全港最多，而當區亦成為全港「無鼠百分比」（僅89.6%）最低的地區。

投訴數字則能夠反映市民對鼠患的切身感受，2024年全港鼠患投訴共10,760，較2023年的11,075宗減少315宗或2.8%。不過全港半數地區鼠投訴數字均按年上升，當中黃大仙區相關投訴由2023年283宗，增至2024年的610宗，增幅達115.6%（327宗）。另外東區、北區、大埔、南區的投訴數字亦按年增加兩成或以上。