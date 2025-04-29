鼠患地圖│全港剩34個鼠患黑點　九龍2區最多　3區成功清零！

政府近年加大力度防治鼠患，2023年《施政報告》提出要於2024年底前將全港共有97個主要鼠患黑點數目減少六成，而食環署成功於去年底前將全港黑點數目減至34個，更有3區成功將黑點清零！以往鼠患主要黑點多集中於油尖旺、深水埗、九龍城、荃灣等地區，到底這些區域尚餘多少鼠患黑點？你附近又是否還有鼠患黑點，以下即看鼠患地圖！



截至2024年底全港鼠患黑點數目減至34個。（資料圖片）

環境及生態局提交立法會財委會的資料顯示，2024年（統計期初）油尖旺區內有10個鼠患主要黑點，全港最多；其次是深水埗、九龍城及荃灣，分別都有8個黑點，這些鼠患黑點大多位於各區人煙稠密的地段。

2023年《施政報告》提到，要於2024年底前將全港共有97個鼠患黑點數目減少六成，即約59個。食環署指，於2024年針對全港各區主要黑點進行策略性滅鼠行動，共清除約六成半、63個主要黑點，達到《施政報告》訂下的績效指標。

截至去年底，全港尚餘34個主要鼠患黑點還未清除，當油尖旺、深水埗各佔4個，荃灣、元朗、灣仔、沙田各佔個。另有3區暫時已將鼠患主要黑點清零，分別是北區、大埔及離島。

比較各區防治蟲鼠人手分布，計及食環署內員工以及承辦商員工，離島區有164名員工全港最多，其次是元朗160名、油尖旺144名；其中前兩者均是佔地面積較大的區域，而油尖旺則是人煙稠密、鼠患情況較嚴重的地區。

防治工作方面，署方去年在建築物及公眾地區放置有毒鼠餌121,744次，使用捕鼠器123,118次，使用黏鼠板8,179次、堵塞鼠洞16,749個，以及進行防治鼠患調查603次，合計270,393次。其中在鼠患重災區之一的油尖旺區，過去一年進行上述防治工作合計逾2.3萬次，全港最多；其次是灣仔、元朗區等，分別均超過2萬次。