九成港人有壓力　打工仔「射波」81%因睡眠不足　4類日子最常見

港人工作壓力大，影響睡眠質素。最新調查顯示，逾九成受訪港人表示正受工作及生活壓力困擾，多達78%人認為壓力過大影響睡眠質素，有近六成受訪者表示有易醒及難入睡的雙重睡眠問題。而睡眠不足亦導致不少打工仔「射波」（註：沒生病但以生病為由請假），比例達81%，並以4類「射波」日子最為常見。



調查由一間保健品生產商委託生活易網站，於今年5月以網上問卷形式進行，合共540名受訪者。調查結果顯示，91%受訪者表示自己正承受生活及工作壓力，更有76%受訪者感覺過去一年壓力增加。

壓力主要影響：睡眠質素下降、心煩氣躁、不願上班

壓力對受訪者的生活有多方面影響，最常見是影響睡眠質素，如導致難以入睡或失眠（78%），其他由壓力而生的情況還包括感到心煩氣躁（58%）、不想上班（47%）、對大部份事情失去興趣或動力（40%）、工作效率下降（34%）等。

壓力對受訪者的主要影響包括：睡眠質素下降、心煩氣躁、不願上班等。（AI製圖）

睡眠問題困擾不少上班族，調查發現，64%受訪者表示會出現「難入睡」情況，高達81%表示會「易醒」，更有59%受訪者同時受「難入睡」及「易醒」雙重睡眠問題煩擾，惟多達77%人都表示自己缺乏解決睡眠問題的方法。

受訪者「射波」主要原因：睡眠不足、壓力大

調查指，面對沉重壓力，不少上班族選擇「射波」來換取短暫喘息空間。結果顯示，多達82%受訪者曾因不想上班而想「射波」，當中81%表示原因為睡眠不足，64%則表示因壓力過大。當問及受訪者最想「射波」的時刻，最常見日子是星期一（43%）、長假期後（25%）、星期五（24%）、 OT / 加班後翌日（24%）及下雨天 / 天氣凍時（18%）等。