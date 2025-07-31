結業潮│去年破欠基金申請4962宗　創14年新高　3行業是欠薪重災區

本港結業潮持續，且不時出現僱員被拖欠薪金、代通知金或遣散費等情況。立法會秘書處《數據透視》顯示，2024年破產欠薪保障基金（下稱「破欠基金」）處理4,962宗申請，創14年新高，同年基金發放款項總額達2.47億元。而積金局於2024/25年度接獲4,313宗僱主拖欠強積金供款的投訴，亦是近15年來最多。



文件引用勞工處數據顯示，2024年小規模欠薪申索聲請錄5,338宗，創12年新高；而涉及超過20名僱員的較大規模欠薪糾紛，個案數目亦按年增加78%至66宗。文件指，疫後餐飲、零售及建造等行業業務表現放緩， 據報欠薪情況顯著增加。

建造業欠薪情況顯著增加。（資料圖片）

勞工處針對上述個案進行調查後，可就違例欠薪的個案發出傳票，去年經審結的傳票有1,366宗，按年升23%。同年有996宗經審結的傳票被定罪，當中22%涉及餐飲業，14%涉及建造業。針對建造業欠薪問題，《建造業付款保障條例》已於去年底制定 ，並將於今年8月正式生效，條例透過改善付款條款等，確保承建商及分判商之間能如期支付款項，以減少欠薪情況。

文件指，2024年破欠基金共處理4,962宗申請，創下14年新高。（資料圖片）

2024年破欠基金申請4,962宗 創14年新高

結業潮下僱員被拖欠薪金、代通知金或遣散費等情況增加，受影響僱員可在追討欠薪的等待期間 ，向破欠基金申請經濟援助。文件指，2024年破欠基金共處理4,962宗申請，創下14年新高。而勞工處早前回覆傳媒查詢時表示，今年上半年破欠基金已接獲2,881宗申請，當中餐飲服務活動業（1,117宗）、建造業（872宗）、零售業（168宗）佔最多。

文件指，為加強保障僱員，當局近年先後提高破欠基金特惠項目款額上限，以及遣散費款額上限，加上相關個案數量近年急增，破欠基金去年發放款項總額達2.47億元，於兩年內增加逾兩倍，再加上破欠基金自2024年4月起豁免商業登記徵費兩年，導致收入減少，基金於2024/25年度錄得3,030萬元赤字，截至2025年3月底累積盈餘為72.9億元。

2024年破產欠薪保障基金處理4,962宗申請，基金發放款項總額達2.47億元。（資料圖片）

2024/25年度錄4,313宗拖欠強積金供款投訴 創近15年新高

近年僱主拖欠強積金供款的情況亦有所增加，文件提到，2024/25年度積金局接獲4,313宗拖欠強積金供款的投訴，是近15年新高。

針對持續拖欠供款的情況，積金局可向法院提出民事申索，追討僱主拖欠供款及附加費。文件指，2024/25年度相關申索達1,728宗的歷史新高，涉及約14,590名僱員。