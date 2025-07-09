消費券帶動　65.6%市民曾用流動支付　世代差異大長者使用率僅24%

疫情下網購越趨普及，而政府於疫情期間向市民派發電子消費券，帶動流動支付使用比率。政府統計處早前公布調查數據，指出2024年本港15歲及以上人口中，曾為個人事務而進行網上購物的人口比例升至49.6%。而15歲及以上人士曾使用流動支付比率，亦由2020年49.4%升至2024年65.6%，惟不同年齡層的使用情況差距甚大，當中15至64歲使用比例介乎61.4%至94.1%，而65歲及以上僅為23.6%。



政府統計處早前出版《主題性住戶統計調查第82號報告書》，載列於2024年4至8月期間進行，有關本港資訊科技使用情況和普及程度的統計調查結果。（AI製圖）

政府統計處早前出版《主題性住戶統計調查第82號報告書》，載列於2024年4至8月期間進行，有關本港資訊科技使用情況和普及程度的統計調查結果。

疫情期間網購變得更為普及，統計數據顯示，2024年本港49.6%的15歲及以上人士曾為個人事務在網上購物，較2014年23.4%增加逾1倍。

逾六成市民曾用流動支付

政府於2021年至2023年間向市民派發電子消費券，帶動流動支付使用率上升。數據顯示，15歲及以上人士曾使用流動支付的比例，由2017年24.8%升至疫情初期的2020年49.4%，並於疫情期間及其後進一步上升至2024年的65.6%。然而，不同年齡層的流動支付使用率差距甚大，2024年15至64歲使用比例介乎61.4%至94.1%，但僅23.6%的65歲及以上長者曾使用流動支付。

智能手機普及程度上升趨勢持續，10歲及以上人士擁有智能手機的比例由2015年的83%，增至2022年的97.1%，並於2024年維持在約96%。

65歲及以上長者智能手機普及率達九成

在15-64歲人士中，近乎所有人均擁有智能手機，比例逾99%。而10-14歲人士和65歲及以上人士，擁有智能手機的比例相對較低，分別為88.1%及91.1%，但分別都較5年前水平有明顯提升。

數據顯示，2024年本港大部分住戶家中有接駁互聯網，比例達96.7%。而上述住戶中最普遍用以接駁互聯網的設備是智能手機（99.9%），其次是個人電腦（74.4%）。