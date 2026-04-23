公務員編制年削4987個　逾半為初級職位　警隊消防佔近1600個最多

為控制公共開支增長，公務員編制由2021/22年度起維持零增長，新一份預算案提出於今明兩個年度每年縮減編制2%，本屆政府任期內將累計削減超過一萬個職位。公務員事務局回覆立法會特別財委會查詢時指，2026/27年度公務員編制預計按年減少4,987個至18.7萬個，減幅達2.6%；當中初級、中級及高級公務員職位分別佔57%、40%及3%。按部門劃分，本身編制較多的警務處、消防處、食物環境衞生署等，預計縮減職位數目亦佔最多。



局方資料顯示，2026/27年度削減最多職位編制的部門包括香港警務處（-1,335個）、消防處（-259個）、食物環境衞生署（-235個）、房屋委員會（-211個）、康樂及文化事務署（-211個）等。

上述削減職位數目較多的部門本身編制數目亦較多，若按編制減少比率比較，則以醫管局編制減幅達12.1%最高，其次為創新科技署（5.9%）及屋宇署（5.4%）。

2026/27年度公務員編制預計按年減少4,987個至18.7萬個，減幅達2.6%；當中初級、中級及高級公務員職位分別佔57%、40%及3%。（資料圖片/陳葦慈攝）

另一方面，民政及青年事務局、海外經濟貿易辦事處、投資推廣署「逆市」擴編，當中民青局編制按年增加31個。公務員事務局補充指，新增職位分別主要負責籌備和統籌香港特別行政區成立30周年的慶祝活動及項目、推進各項協助內地企業經香港平台「出海」措施，以及為海外經濟貿易辦事處提供人手，當中民青局新增的有時限職位會在慶祝項目完成後刪除。

局方資料顯示，截至2025年12月31日公務員實際人數為170,579人，較2024/25年度的172,751人減少2,172人。