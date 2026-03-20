房委會研重推租置計劃　3萬租置單位未售　屯門這屋邨僅售出58%

【租者置其屋計劃／租置計劃／重推租置公屋／公屋出售】租置計劃容許公屋租戶以扣除地價的低廉價錢購買所居住單位，曾於1998年至2005年期間推行，社會一直關注當局會否重推計劃。

房屋局近日向立法會表示，房委會將於今年內展開調研，收集公屋租戶及各界持份者對重推租置計劃的具體意見。局方亦披露，截至2025年12月底，租置計劃單位總數約為184,440個，當中已賣出155,760個單位（即84%），另有約3萬個租置計劃單位（即16%）仍未售出。到底哪個屋邨售出比例最高？哪個屋邨未出售單位最多？哪一區最多租置公屋未售出？影響租戶購買意願的主要原因是甚麼？以下即看詳細數據。



按售出比例計，截至2025年12月屯門山景邨已出售單位比例僅為58%，全港最低。其次是觀塘翠屏北邨，售出比率僅68%。而最受歡迎的租置是上水太平邨、沙田顯徑邨、馬鞍山恆安邨、藍田興田邨、青衣長安邨、上水天平邨、南區華貴邨和屯門建生邨，售出比率均達90%。

截至2025年12月山景邨已出售單位比例僅為58%。（資料圖片）

租戶不買租置單位有3大原因

租置計劃單位亦有約16%未售出，截至2025年12月底，待出售租置計劃單位的定價約為評定市值折減78%至83%。根據房委會《2025年公營房屋住戶綜合統計調查》，約54%租置計劃屋邨的租戶表示不會考慮購買其現正居住的單位，另外有34%表示尚未決定或不知道。表示不考慮購買的租戶大部分（51%）指自己難以負擔每月按揭還款或收入不穩定；另外不少租戶表示自己年紀大（39%）、單位樓齡較大（20%），所以不會考慮購買租置計劃單位。