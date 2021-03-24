BioNTech疫苗有瑕疵｜政府叫停接種復必泰疫苗　網民熱搜兩件事

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香港及澳門今日（24日）叫停德國BioNTech／復星醫藥復必泰疫苗接種，指收到復星實業（香港）公司書面通知，近期多個批號為210102的新冠疫苗，西林瓶封蓋包裝出現瑕疵。

今早9時許，政府叫停復必泰接種消息一出，「復必泰」在香港Google搜尋熱度急升。

在「復必泰」相關搜尋字詞中，除「暫停復必泰」成網民熱搜，不少人亦搜尋裝載疫苗的「西林瓶」、涉事疫苗批號「210102」和「復必泰產地」。

九龍土瓜灣私家醫生劉東華日前於診所貼出自製表格，指科興「聲譽不好」，以及科興曾用55萬元賄賂中國藥品監督管理局官員加快疫苗審批過程。相關言論引起網民關注，「科興賄賂」、「劉東華」成為人氣竄升最多的搜尋字詞，而日前衛生署已與劉東華終止接種疫苗協議。

另外，連登討論區也有不少相關討論，以下是相關的討論字眼▼▼▼

至於香港討論區也有相關討論，以下是相關的討論字眼▼▼▼

連登及香港討論區網民同樣討論第一針打復必泰的人如何打第二針，不少人討論「溝針」，第二針改接種科興。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，按外國臨床數據，接種第一劑復必泰後，在特殊情況下可延至6周即42天，完成接種第二劑，成效不會有影響。

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