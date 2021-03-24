世界防癆日｜每年數千人患結核病　一高危群組佔總個案數四成

撰文： 凌素研 最後更新日期： 2021-03-24 12:30

先睇本港歷年結核病的個案數目▼▼▼

結核病（俗稱肺癆病），是肺部受「結核桿菌」侵襲的疾病。除了肺部外，它亦可以侵襲其他器官，如淋巴、骨骼、關節、脊骨、腦部、腎臟等。

肺結核病人咳嗽或打噴嚏時會將細菌散播到空氣中，抵抗力稍差的人吸入後便會染病，特別是新生嬰兒、長者、營養不良、嗜酒，以及糖尿病、慢性腎病、癌病患、矽肺病患者、愛滋病帶菌者、服用某些抑制免疫系統的藥物（如類固醇、抗癌藥物等）會較大機會發病。

不過，一般人受結核桿菌感染後，因身體抵抗力強，故此不會發病，結核菌只是潛伏在體內，並不引致病徵或疾病，亦不會將病菌傳染給他人。

衛生防護中心網頁指，結核病在香港是一個重要的傳染病，發病率比起一些西方發達國家如美國及英國高出約十倍。過去10年，本港每年有逾3600人患結核病，並有160至200人死於結核病。

按年齡、性別分析，本港55歲或以上的男性屬結核病高危群組，佔整體呈報個案45.7%。

要預防結核病，可透過以下方式：

1. 保持良好的個人及環境衞生。

2. 建立健康的生活模式，保持均衡的飲食習慣，有足夠的運動和休息。

3. 保持雙手清潔，用正確的方法洗手。

4. 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）要立即洗手。

5. 打噴嚏和咳嗽時要掩著口和鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。

6. 出現與結核病相似的病徵時要迅速求診，特別是咳嗽持續超過一個月者。

7. 按照免疫注射計劃表接受卡介苗防疫注射。