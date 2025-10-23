失業綜援1.6萬宗較疫前增29%　平均受助8.3年　僅3%能脫離綜援網

現時綜援計劃下設有失業綜援類別，為因失業而無法在經濟上自給自足的人士提供最後安全網。立法會秘書處早前發表《數據透視》，指失業綜援個案由疫情期間高位回落至2024年約16,173宗，但仍較疫情前2019年12,570宗高出28.7%。文件另提出，受助人長期依賴援助情況增加，領取年期超過3年的受助人比例去年增至近75%，平均領取時間更達8.3年，引起社會關注。

此外，2024/25年度有1.5萬人次受助人參與「就業支援服務」，但透過就業或教育成功脫離綜援網的比例不足3%，文件分析有2大原因。而2025年10月起推行的「失業受助人士支援計劃」會增加要求所有15歲至59歲的失業健全綜援受助人，必須每周參與相關無償工作。



失業綜援個案數目一般會隨本港整體失業率而變動，例如失業率由疫情前2019年的2.9%，增至疫情初期2020年的5.8%，失業綜援個案數目亦由12,570宗增至19,506宗。隨着失業率自2021年起逐步回落，個案數目亦逐漸回落至2024年16,173宗，但仍較多3,603宗或28.7%。

文件指，受助人長期依賴福利的情況增加令人關注。數據顯示，失業綜援受助人領取年期超過3年的比例，由2019年67.2%增至2024年，而截至2024年年底，相關受助人領取綜援的平均時間更達8.3年。（註：失業綜援受助人過去可能因其他原因，如健康欠佳或單親 而領取綜援，並非所有受助人一直因失業而領取綜援。）

為幫助受助人重投就業市場，社署一直推行「就業支援服務」，要求受助人定期與非政府機構的個案經理會面並找尋工作。不過參與者重新就業或重返主流教育的比例較低，例如2024/25年度，15,044人次參與者中，僅約12%成功就業或重返主流教育至少1個月，而透過就業或教育成功脫離綜援網的比例更不足3%。

「就業支援服務」被指成效有限，文件認為這或與參與者的人口特徵，即年齡、教育程度有關。截至2024年底數據統計顯示，51.4%失業綜援受助人年齡介乎40歲至59歲，另有超過九成受助人只有中學或以下教育程度。

文件進一步解釋，上述人口特徵令該些受助人就業困難，導致長期失業，削弱工作意欲。例如在2024年本港50歲至59歲人士勞動比率僅73%，60歲至64歲人士更低至49.1%；而小學或以下教育程度人士勞動比率僅為21%。

為應對上述挑戰，社署於2025年10月推行「失業受助人士支援計劃」，取代之前的「就業支援服務」， 並新增要求所有15歲至59歲的失業健全綜援受助人，必須每周參與由營辦機構為他們安排的無償工作。文件認為，由於參與者人口特徵（即年齡、教育程度）有所局限，無償工作能否有效提升他們的就業能力尚未可知，但認為新計劃有助促進參與者與社區連繫和培養工作習慣。