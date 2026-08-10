近5年全港中小學生懷疑自殺身亡個案達141宗　中學生佔九成

學生精神健康問題近年備受社會關注。由2021年至2025年，全港中小學生懷疑自殺身亡個案達141宗，其中中學生佔九成。由2023年12月起，政府在全港中學推出三層應急機制，已支援數百位有較高自殺風險的學生。根據香港中文大學於2019至2023年的研究，每百名中學生中，就有8名曾有自殺想法（8.4%），4名有過自殺計畫（3.8%），2名有過自殺行動（2.3%），情況令人擔憂。



根據教育局回覆立法會的資料，在2021至2025年，中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗。在過去三年的中、小學生懷疑自殺生亡個案中，中學生佔總個案數目約90%，小學生個案則佔約10%；男學生佔約59%，女學生則佔約41%。

由2023年12月起，政府已在全港中學推出三層應急機制，協助學校及早識別有較高自殺風險的學生，並盡快為他們提供適切支援。其中第二層是，當學校人手不足時，由教育局協助將個案轉介至跨部門組成的「校外支援網絡隊伍」以提供短期外援服務。數據顯示，2025年「校外支援網絡」隊伍透過第二層機制共接獲由學校或教育局轉介的個案數字為339宗。

三層應急機制的第三層是由校長直接將有高自殺風險的學生，轉介予醫院管理局轄下的精神科專科門診接受評估及治療，近年轉介個案數目有所下降。

香港中文大學於2019至2023年6月開展了「畀心機」研究計劃，以隨機抽樣招募了超過6,000名本地學生與父母參與。調查結果發現，每4名兒童及青少年中，就有1名受精神疾病困擾；每百名中學生中，就有8名曾有自殺想法（8.4%），4名有過自殺計畫（3.8%），2名有過自殺行動（2.3%）。而常見風險因素可分為三大類，分別是父母有明顯臨床情緒困擾、兒童及青少年自身有睡眠失調，以及學業困難。談及睡眠失調，調查亦發現，十分之一受訪兒童及青少年有睡眠失調問題。

關注青少年精神健康的研究仍在進行，例如香港大學公共衞生學院推行的「青心．聆聽」：青少年精神健康計劃；該此大型研究項目已於2024年12月開展，為期四年，旨在了解青少年的精神健康狀況及其相關的風險因素。