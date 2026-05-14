關注全球精神健康危機 香港情緒健康推「WeCare SOS」計劃

全球精神健康危機刻不容緩，香港率先推出實證為本的守門人專業培訓

隨着精神健康問題在全球範圍內日益嚴峻，香港情緒健康學會於近日正式啟動「情緒健康先鋒」國際守門人專業培訓課程，旨在提升本地、大灣區及海外人士的情緒健康識別與初步介入能力，推動國際精神健康學術交流，共建全民精神健康。



根據世界衛生組織2025年最新數據，全球每年有超過72萬人死於自殺，近七分之一的人口患有精神障礙。自殺已成為15至29歲人群的第三大死因，較往年上升一位。與此同時，香港教育局最新數據顯示，公營普通中小學中有特殊教育需要（SEN）的學生已超過7.1萬人，其中精神障礙中學生人數增加了1.4倍，達1580人。這些數字背後，是亟待應對的精神健康危機。

研究指出，超過九成自殺死亡者曾出現潛在精神障礙，其中三分之二與焦慮和憂鬱有關。然而，本地學童輕生個案中，僅有三成曾接受專業治療。這意味着大多數高危個體未被及時發現和介入。因此，科學、系統的守門人培訓顯得尤為重要。

香港情緒健康學會自2024年起，已在本港及大灣區培訓超過800位「情緒健康先鋒」，包括學校老師、社工、輔導員及青年工作者。2025年11月大埔火災後，學會亦迅速培訓了250多名醫護人員、心理學家、前線救援人員及受影響市民。如今，培訓進一步擴展至國際層面，首次聯同美國史丹佛大學，聚焦有特殊教育及情緒需要的學生的精神健康。

啟動禮嘉賓包括全國政協常務委員高永文醫生

本次國際課程採用混合模式授課，吸引近70名來自香港、大灣區、美國、新加坡及台灣等地的學員參與。啟動禮嘉賓包括全國政協常務委員高永文醫生、精神健康諮詢委員會主席林正財醫生、中聯辦白陽署長等，彰顯各界對精神健康議題的高度重視。

精神健康諮詢委員會主席林正財醫生

精神健康的預防策略分為三級：第一級為普及性預防，如教育局推行的《4Rs精神健康約章》；第二級為選擇性預防，即「情緒健康先鋒」培訓，針對高風險族群進行科學識別與初步處理；第三級則為支援與治療，如學會推出的「WeCare SOS」計劃。三級並進，構築完整的精神健康防護網。

精神健康預防策略

香港情緒健康學會表示，將繼續秉持專業、熱誠和積極回應社會需求的價值觀，發揮香港在精神醫學與教育領域的獨特優勢，貫徹「背靠祖國、聯通世界」的使命，助力實現健康中國與健康社區的願景。