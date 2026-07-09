核心購物區吉舖率降至11.1%　近兩年新低　元朗上水街舖空置率升

美聯工商舖資料研究部統計發現，本港4個核心購物區，包括中環、尖沙咀、銅鑼灣及旺角的街舖空置率最新跌至11.1%，創2024年首季以來低位，當中中環及尖沙咀改善較顯著；租務需求主要由餐飲、夾公仔、禮品、鐘錶珠寶商店所帶動。不過核心區以外的民生區租務表現仍然受壓，其中元朗、上水街舖空置率均上升，反映市民北上消費仍持續令本地社區購買力流失。



中環、尖沙咀、銅鑼灣及旺角吉舖減至814間

統計顯示，4個核心區空置舖位由去年第3季881間，減至今年首季814間。四區之中，中環區改善最明顯，街舖空置率同期由15.2%回落至12.6%，跌幅達2.6個百分點，吉舖數目減少38間。

其次是尖沙咀，區內街舖空置率由去年第3季12.5%降至今年首季11.1%，減少1.4個百分點，吉舖數目減少21間。

該機構分析，中環及尖沙咀兩大核心商圈的商廈及街舖空置率同步顯著改善，並不只是個別地區市況回暖的訊號，而是本港金融及旅遊兩大支柱產業再度活躍的具體表現，顯示金融機構、專業服務企業、旅客消費及零售需求正在同步回升。

核心區租務需求主要來自餐飲、夾公仔店、禮品店、鐘錶珠寶店

四個核心區吉舖數目均見減少，該機構認為，區內租務需求主要來自4個行業，分別為餐飲業、夾公仔店、「禮品／精品／紀念品」商店，以及「鐘錶／珠寶首飾／名貴裝飾物」商店。其中餐廳及外賣店商戶增加能反映旅客回流、商務活動增加及本地消費氣氛改善下，餐飲業已重新成為核心區吸納舖位的重要動力。而「夾公仔店」則因為開業成本相對較低，員工需求亦較少等優勢而持續擴張。

「夾公仔店」因為開業成本相對較低，員工需求亦較少等優勢而持續擴張。（資料圖片）

元朗、上水等民生社區租務需表現仍受壓

不過在核心區以外的民生社區，租務表現仍然受壓。元朗空置率由10.1%升至10.8%，吉舖數目增加18間至279間；上水空置率則由10.3%微升至10.6%，吉舖增加1間至89間。該機構認為，這反映消費模式改變仍然影響民生區零售及餐飲，每逢周末及假日大量居民北上消費，持續分流本地社區購買力。

其他研數報道：調查|近八成市民認為1萬網約車配額不夠 近九成要求動態調整機制

政府提出規管網約車配額制度、司機資格要求及牌照發牌細節，引發社會廣泛討論。究竟市民大眾對政府提出的網約車規管方案有何看法？「01研數所」早前進行問卷調查，於2026年6月5日至29日透過《香港01》手機應用程式以網上問卷形式進行，成功收集746份回應，以了解市民對網約車配額制度、司機資格要求及規管細節的意見。



結果發現逾77%受訪者認為現制定的1萬個網約車牌照配額上限不足；近九成受訪者認同發牌數量應動態調整。



逾七成受訪者認為配額上限不足 要求季度性公開檢討

被問及是否有必要為網約車設立配額上限時，69.2%受訪者認為無必要為網約車設立配額。同時有77%受訪者認為，現時政府提出的1萬個網約車配額上限「非常不足夠」或「不足夠」，只有不足兩成人認為配額大致或絕對足夠。

對於政府提出日後按實際情況動態調整網約車配額，89.3%受訪者支持動態調整機制，當中70.4%受訪者要求季度性公開檢討，只有7%人希望維持固定上限不變。這顯示受訪者希望政府採用靈活、透明及數據驅動的配額調整機制。

近半受訪者憂日後繁忙時段難叫車 兩成人憂車費上升

調查亦問及受訪者認為現時使用網約車最大的好處，依次為「服務質素」（33%）、「可隨時召車、車輛供應量充足」（22.9%）以及多種車型選擇（17.8%）。

被問及日後網約車供應若因配額上限而受限時，46%受訪者最擔心「繁忙時段較難叫車」；其次為車費上升（21%）及等車時間增加（18%）。（資料圖片）

被問及日後網約車供應若因配額上限而受限時，46%受訪者最擔心「繁忙時段較難叫車」；其次為車費上升（21%）及等車時間增加（18%）。調查反映受訪者擔心一旦網約車供應減少，將影響日常出行。

近六成人不支持抽籤發牌 86%受訪者倡優先發牌予安全紀錄良好司機

在許可證分配安排方面，現時政府提出以「隨機抽籤」方式分配網約車許可證。調查中57.9%受訪者表示不同意相關安排。另外，有86.1%受訪者同意，應優先向安全紀錄良好的司機發出許可證。

調查中有86.1%受訪者同意，應優先向安全紀錄良好的司機發出許可證。（資料圖片）

對於司機是否須以全職身份為主才可申請許可證，79.4%受訪者持反對意見，認為兼職司機亦應可申請（41.2%），或只要符合安全及服務質素要求即可（38.2%），反映受訪者認為發牌標準應聚焦於安全及服務質素。

68.8%受訪者不滿網約車規管方案 16.6%滿意方案

整體而言，68.8%受訪者不滿意現時政府提出的方案、16.6%滿意方案，另有14.6%對方案沒有意見。