最新人工中位數│月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行業職級人工

【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年6月最新公布】統計處公布最新就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年2月至4月港人就業收入中位數為23,600元，按年上升1,100元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



統計處2026年6月公布最新季度薪酬數據，2026年2月至4月，本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,600元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,800元，兩者相差4,200元。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,500元）、「進出口貿易及批發」（26,000元）。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,500元）、「進出口貿易及批發」（26,000元）。（資料圖片）

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，均達到50,000元。其次是專業人員，月入中位數為48,800元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,300元最高，按年上升800元或2.8%。而60歲或以上打工仔月入中位數就由前一年同期的16,000元，增加1,000元至今年的17,000元，升幅達6.25%為各年齡層中最高。