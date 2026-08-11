AI熱潮帶動　港6月出口貨值按年飆53.4%　出口至美國、墨西哥翻倍

統計處早前發表最新6月商品貿易統計數字，受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求，6月商品出口貨值繼續飆升，按年增長53.4%；上半年累計出口貨值按年升幅亦達39.1%。6月由本港輸往主要市場的貨值繼續大幅上升，除了亞洲目的地外，其他地區的目的地亦見明顯升幅，當中出口至美國升114.3%，墨西哥升94.2%。

當中墨西哥是本港在拉丁美洲中的最大貿易夥伴，香港是內地與墨西哥商品貿易的重要轉口港。現時墨西哥在AI供應鏈中，主要參與AI基礎零件生產與組裝環節，在AI熱潮下當地科技出口亦創下新高。



AI需求強勁 港6月商品出口貨值按年飆53.4%

最新統計顯示，6月本港商品整體出口貨值為6,411億元，按年上升53.4%，為近50年來最大升幅。同期商品進口貨值為6,930億元，上升45.4%。上半年累計，商品整體出口貨值按年升39.1%，進口貨值按年升40.6%。

統計處早前發表最新6月商品貿易統計數字，受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求，6月商品出口貨值繼續飆升，按年增長53.4%。（資料圖片）

按出口目的地分析，今年6月本港輸往亞洲的整體出口貨值按年上升54.4%。由本港出口至亞洲區內大部分主要目的地的整體貨值均錄得升幅，尤其是新加坡（升83.0%）、台灣（升79.9%）、內地（升59.2%）、越南（升55.9%）和泰國（升52.3%）。

輸往其他地區主要目的地的出口貨值大部份亦見上升，美國（升114.3%）和墨西哥（升94.2%）尤為明顯。

當中，墨西哥是香港在拉丁美洲的最大貿易夥伴，香港是內地與墨西哥商品貿易的重要轉口港。工貿署資料顯示，2025年兩地經香港轉口的商品貿易總額約575.5億港元，佔內地與墨西哥貿易總額約6.5%。而墨西哥現時亦正受惠於全球AI熱潮，當地主要參與AI相關基礎電腦零件生產與組裝環節；今年首5個月，當地AI基礎電腦零件出口額創紀錄達到1,058億美元。

進口來源地方面，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升176.7%）、越南（升106.8%）、印度（升95.4%）、馬來西亞（升62.4%）和內地（升41.0%）。值得留意的是，韓國現時於AI系統所需的高頻寬記憶體（HBM）的全球市場佔有率高達八成，在AI供應鏈扮演一定角色。

展望未來，政府發言人表示，全球對人工智能相關電子產品的蓬勃需求應繼續為香港商品貿易表現帶來支持。然而，近期中東地緣政治緊張局勢再度升溫，值得注意。政府會繼續密切監察相關情況對出口表現可能出現的影響。

更多《研數所》文章：研究指企業用AI反聘更多人 懂AI薪酬平均多62%│附各行業薪酬溢價

不少人擔憂會被AI人工智能「搶飯碗」，但羅兵咸永道近期發表研究指出，能夠善用AI的公司除了生產力顯著提高外，員工人數增長和和薪酬升幅亦遠超一般企業。具備AI技能的人才，薪酬平均可較其他人高出62%，當中「薪酬溢價」最明顯的行業包括消費市場、科技、媒體及通訊等。研究亦列出10個因AI而變得「普及化」的專業職位，令非專家亦能更易勝任，另有10個因AI而變得更「專業化」的職位，即看你份工有無上榜！



羅兵咸永道《2026年人工智能就業晴雨表》報告透過分析全球27個國家及地區超過十億則招聘廣告，發現最能善用AI的25%公司，2018至2025年平均生產力增長達34%，而最未能善用AI的25%公司，同期生產力增長平均僅為24%。

企業能駕馭AI 員工人數增長更快

兩類企業的員工人數增長及薪酬升幅亦呈現同樣趨勢，能夠善用AI的企業，7年間員工增長平均達52%，未能善用AI的公司僅得36%。薪酬增幅方面，前者員工同期平均升幅達24%，後者僅為17%。

擁有人工智能技能的員工 平均薪酬溢價達62%

報告指，隨著企業不斷借助人工智能提升生產力，擁有人工智能技能的員工，平均薪酬溢價持續攀升，今年達到62%，高於去年的57%。比較不同行業，消費市場平均薪酬溢價達到118%最高，其次是科技、媒體及通訊（84%），以及能源、公用事業及資源（84%）等。

研究發現，在人工智能影響下，勞動力市場正同時向「專業化」及「普及化」兩個方向發展，其中「專業化」職位正由人工智能放大專家效能，因此更著重以人為本的技能。而「普及化」職位則因為人工智能而令非專家亦能更易勝任此類職位。

分析顯示，「專業化」職位的職位空缺增長為「普及化」職位的兩倍，而薪酬增長速度亦高出42%。