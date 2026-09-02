去年367萬人就業跌0.6%　零售/進出口/建造業減幅較大　合計少4萬

統計處公布，2025年本港總就業人數367.3萬，按年減少0.6%；零售、進出口貿易、建造業跌幅較顯著，均減少超過4%。現時本港最多人從事「其他社會及個人服務業」，佔總就業人口12.9%，其次是建造業、進出口貿易業，分別均佔逾8%。



其他就業人數按年減少的行業還包括公共行政（跌2.4%）、住宿及膳食服務（跌1.9%）、批發（跌1.8%）等。至於就業人數按年升幅較顯著的行業則有地產（升2.7%）、金融及保險（升2.6%）、「其他社會及個人服務業」（升2.1%）。

統計文章另分析2020至2025年各行業就業人數變化，指出疫情期間部份行業削減人手，令總就業人數在2020年至2022年間減少2.1%或7.76萬人，其後於2023年回升，並於2024年及2025年保持平穩。2025年總就業人數較2022年增加1.6%或5.9萬人，較2020年減少0.5%或約1.85萬人。

這5年間就業人數跌幅較顯著行業有進出口貿易業，減少17.7%或69,800人，其次是零售業（減少12.7%或3.59萬人）、批發業（減少12.7%或6,400人）及製造業（減少10.6%或9,100人）。而「人類保健及社會工作服務業」、「電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業」、建造業、公共行政及地產業就業人數則見增加。

就業分布方面，2025年「公共行政以及社會及個人服務業」就業人數約113.9萬最多，佔就業總人數約31%。其次是「金融及保險、地產以及專業及商用服務業」，僱用約84.5萬人，佔比約23%。「進出口貿易、批發及零售業」僱用約61.2萬人（佔比16.8%）排第三，惟行業就業人數較2020年減少15.4%。本港經濟以服務業為主導，2025年各類服務行業合計就業人數約324萬，佔整體就業人數約88.3%。