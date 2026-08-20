人工中位數2026第2季│月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行業人工

【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年8月最新公布】統計處公布最新2026年第2季就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年4月至6月港人就業收入中位數為23,400元，按年上升1,100元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



統計處2026年8月公布最新薪酬數據，2026年4月至6月（註：為移動3個月期間），本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,400元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,800元，兩者相差4,200元。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（41,300元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,200元）、「進出口貿易及批發」（25,000元）。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（41,300元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,200元）、「進出口貿易及批發」（25,000元）。（資料圖片）

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，均達到50,000元。其次是專業人員，月入中位數為46,400元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,300元最高，按年上升1,200元或4.3%。