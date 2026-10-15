消委會測試嬰兒2合1洗髮沐浴露│16款滿分 互動比較17款含致敏香料

嬰兒皮膚屏障尚未發育完成，肌膚較為敏感脆弱，家長為寶寶選購洗髮沐浴產品時宜多加留意。消委會早前測試市面上35款嬰兒2合1洗髮沐浴露，16款獲評5分滿分；有17款檢出致敏香料，但全部樣本均沒有驗出禁用香料致敏物質。「01研數所」將測試結果製作成互動比較表及搜尋器，列出價錢、當中致敏物質含量、化學安全及微生物安全表現，以供讀者參考。



消委會早前測試市面上35款嬰兒2合1洗髮沐浴露，有16款獲評5分滿分。（消委會圖片）

是次測試涵蓋市面上35款聲稱供嬰兒使用的2合1洗髮沐浴露樣本，每瓶售價由$32至$462，每毫升／克價格則由$0.06至$1.30不等，當中包括聲稱適合所有膚質使用，以及標榜適用於敏感性或濕疹肌膚的產品。測試項目包括致敏物質含量、化學安全及微生物安全表現、標籤資料等，有16款總評分獲5分滿分。

消委會嬰兒2合1洗髮沐浴露2026測試結果

消委會嬰兒2合1洗髮沐浴露測試2026，16款獲評滿分產品：

1. 舒特膚 Cetaphil 嬰兒溫和潔膚及洗髮露（大約零售價：$140）



2. Oilatum 紓緩‧防護嬰兒洗髮沐浴露（大約零售價：$104）



3. Physiogel 嬰兒溫和2合1洗髮沐浴泡泡（大約零售價：$169）



4. Swissnaturlich MED 嬰兒洗髮沐浴乳 (PNK-983)（大約零售價：$208）



5. Mustela Stelatopia 嬰兒沖涼洗頭特強止痕二合一濕疹沐浴油（大約零售價：$250）



6. QV Baby 嬰兒溫和二合一潔膚潤露（大約零售價：$126）



7. Johnson's 洗髮沐浴露（大約零售價：$53）



8. Watsons BABY Gentle Head to Toe Wash（大約零售價：$32）



消委會早前測試市面上35款嬰兒2合1洗髮沐浴露，有16款獲評5分滿分。（AI生成圖片）

9. Babo Botanicals Sensitive /Eczema Shampoo & Wash (Fragrance Free)（大約零售價：$155）



10. 戴可思 Dexter 嬰兒金盞花洗髮沐浴露（大約零售價：$149）



11. Biolane 2合1沐浴/洗髮啫喱（大約零售價：$189）



12. California Baby Super Sensitive Shampoo & BodyWash（大約零售價：$289）



13. 博寶兒 Probo 植萃洗髮沐浴露（大約零售價：$88）



14. babyganics Foaming Shampoo & Body Wash (Fragrance Free)（大約零售價：$169）



15. 喜寶 HiPP 嬰幼兒2合1洗髮沐浴露（大約零售價：$88）



16. 阿B哥 atopico 茶花油洗髮沐浴露 (日本製造) （大約零售價：$138）



消委會嬰兒2合1洗髮沐浴露測試2026：主要結果分析

1. 微生物安全測試：全部樣本皆通過

是次微生物測試涵蓋產品的菌落總數（aerobic bacterial count）、霉菌及酵母菌總數（molds and yeast count），以及是否含有耐熱大腸菌群（thermotolerant coliform bacteria）、金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）及綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）。全部樣本皆通過微生物測試。

2. 香料致敏物質：17款樣本檢出

測試結果顯示，全部樣本均沒有驗出含有禁用的香料致敏物質。不過，35款測試樣本中，17款樣本檢出1至9種香料致敏物質，佔整體樣本接近一半。檢出的香料致敏物質中以檸檬烯（limonene）最為常見；在17款檢出香料致敏物質的樣本中，共14款驗出。其次是芳樟醇（linalool），共有11款樣本驗出。

值得留意的是，不少樣本於包裝上標示「低敏配方」或「性質溫和」等宣傳字句。然而，相關聲稱一般只反映產品配方傾向選用刺激性較低的成分，並不表示產品完全不含致敏物質。消委會提醒消費者不宜將「低敏配方」或「性質溫和」等聲稱理解為產品絕對不會引致敏感反應。

3. 1款樣本檢出微量可致敏防腐劑CMIT/MIT

CMIT和MIT均為化妝品中常見的防腐劑，有潛在致敏性，可引致皮膚過敏反應如痕癢或紅疹。是次測試中有1款樣本檢出微量CMIT及MIT，總濃度為0.001273%，低於相關標準所訂的濃度上限（0.0015%），符合規定。不過樣本CMIT:MIT比例（約為2:1），未能符合內地《化妝品安全技術規範》訂明的3:1相關規定，相關評分因而較低。

4. 1款樣本檢出微量二噁烷

測試中只有1款樣本檢驗出極微量二噁烷，含量低於定量極限（2.0 mg/kg），仍然符合內地《化妝品安全技術規範》（2015年版）及歐盟《化妝品條例》的要求。

5. 全部樣本均未檢出游離甲醛，產品整體表現令人滿意。

消委會早前測試市面上35款嬰兒2合1洗髮沐浴露，有16款獲評5分滿分。（AI生成圖片）

消委會嬰兒2合1洗髮沐浴露選購貼士

1. 家長選購前應細閱產品標籤及成分資料，並按嬰幼兒的年齡、皮膚狀況及個人需要選擇合適的產品，不宜單憑「低敏配方」、「性質溫和」或「天然」等宣傳字句判斷產品安全性；



2. 使用產品時應依照標籤指示，並避免產品進入眼睛、口腔及鼻腔；並應留意產品的建議用法，使用後應按說明徹底沖洗乾淨，以減少產品殘留於皮膚上的機會；



3. 如嬰幼兒患有濕疹、過敏性皮膚炎或曾對特定成分出現敏感反應，家長宜特別留意產品是否有列明可用於有傷口的皮膚上，有需要時可諮詢醫生的意見並密切關注寶寶的皮膚狀況；及



4. 如使用產品後出現紅疹、痕癢、泛紅或其他不適徵狀，應立即停止使用；如情況持續或惡化，應盡快求醫。

