【全球IQ排名2026】香港人常被形容是聰明、醒目、反應快，但港人平均IQ到底有幾高？IQ測試網站「國際IQ測驗（International IQ Test）」於11月更新2026年全球智商排名，其中主要榜單上前3位分別是韓國、中國及日本。除了主要榜單，該網站亦列出部份地區或行政區的IQ測評結果，香港成績原來比榜單首名韓國還要好！以下即看全球IQ排名，以及港人平均智商有幾高。



IQ測試網站「國際IQ測驗（International IQ Test）」於11月更新2026年全球智商排名。（《少年謝爾頓》劇照）

是次排名由「國際IQ測驗」網站研究分析2025年全球約121.3萬人的測試結果得出，其中主要榜單涵蓋全球137個國家。該網站亦列出部份地區或行政區的測試結果作參考，這些地區的分數會計入所屬國家之中，例如香港地區的分數會計入中國的分數以中，而不會單獨排名。

2026年全球IQ排名Top 10（參與測試者平均智商）

1. 韓國（平均IQ：106.97）

2. 中國（平均IQ：106.48）

3. 日本（平均IQ：106.3）

4. 伊朗（平均IQ：104.8）

5. 澳洲（平均IQ：104.45）

6. 俄羅斯（平均IQ：103.78）

7. 新加坡（平均IQ：103.56）

8. 蒙古（平均IQ：102.61）

2025年測試結果顯示，全球平均智商是100。主要榜單中首10名多為亞洲國家，包括首3位的韓國、中國及日本，以及伊朗、俄羅斯、新加坡、蒙古、越南，另外還有澳洲、紐西蘭兩個大洋洲國家，不過就沒有任何西歐或美洲國家。

2026年全球IQ排名Top 10（參與測試者平均智商） 排名 平均智商 1. 韓國 106.97 2. 中國 106.48 3. 日本 106.3 4. 伊朗 104.8 5. 澳洲 104.45 6. 俄羅斯 103.78 7. 新加坡 103.56 8. 蒙古 102.61 9. 紐西蘭 102.35 10. 越南 102.26

地區成績方面，2025年香港地區接受測試者的平均IQ達107.73，比主要榜單首名韓國（平均IQ 106.97）還要高，成績非常亮眼。

要留意的是，該機構指出，測試結果僅代表各地有參與測試者的成績，這份排名更準確地說是根據那些能上網、有意願參加線上智商測驗並實際完成測驗的使用者來比較各地平均智商，結果僅作參考，並不能取代專業心理學評估。



報告指，是次研究分析2025年全球約121.3萬人的測試結果，得出全球平均智商是100。（《神探伽利略》劇照）

常見智商測試方法

韋氏智力量表（Wechsler Intelligence Scales）：

本港教育及臨床評估普遍採用韋氏智力量表第四版香港版，按年齡分為韋氏幼兒智力量表（WPPSI）、韋氏兒童智力量表（WISC）和韋氏成人智力量表（WAIS，Wechsler Adult Intelligence Scale）。兒童版和成人版的主要分析言語理解、知覺推理、工作記憶和處理速度；幼兒版則是言語理解、視覺空間、流體推理、工作記憶和處理速度。

斯坦福－比奈智力量表第五版（Stanford-Binet 5）：

斯坦福－比奈智力量表第五版（Stanford-Binet 5）題目涵蓋流體推理、知識、數量推理、視覺空間和工作記憶。

瑞文氏漸進矩陣第二版臨床版（Raven’s 2）：

瑞文氏漸進矩陣第二版臨床版（Raven’s 2）以圖形推理題評估受試者的觀察力和抽象思維，不少網上智力測驗參考此評估方法。

試玩「最短IQ題」測你智商 看似簡單卻極易答錯

IQ題設計千變萬化，麻省理工學院教授沙恩（Shane Frederick）2005年設計出一套IQ測驗，名為「認知反射測試」（ Cognitive Reflection Test），總共只有3道題目，1題只要5秒鐘回答，被稱為史上最短IQ測驗。不過，看似簡單的題目，最初參加測驗的3,428人中，竟只有17%的人能夠全部答對，證明這個測驗比想像中更困難。



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第一題：一根球棒和一顆棒球加起來是1.1美元。球棒的價格比球貴1美元，請問球的價格是多少？

第二題：如果5台機器需要5分鐘才能製造5個小配件，那麼100台機器需要多長時間才能製造100個小配件？

第三題：在一個湖中有一片睡蓮，每天這片睡蓮的面積都會增加1倍。如果這片睡蓮需要48天才能覆蓋整個湖面，那麼它需要多少天才能覆蓋湖面的一半？

《LADbible》報道，這些問題的設計目的是讓人不經思考就給出錯誤的答案，大腦會先想到看似正確的答案，但仔細一想才發現自己下了錯誤的結論。

答案：

至於正確答案，第一題中球的價格應該是0.05美元，因為球棒比球貴1美元，所以球棒的價格是1.05美元，兩者相加剛好是1.1美元。

第二題的答案是5分鐘，因為如果5台機器需要5分鐘製造5個小配件，那麼1台機器製造1個小配件需要5分鐘，所以100台機器同時運作，5分鐘內就能完成100個小配件。

第三題，如果睡蓮的面積每天增加1倍，在第48天時覆蓋整個湖面，那麼在第47天時就已經覆蓋了湖面的一半。因為最後一天的增長將睡蓮面積從湖面的一半擴展到全部，所以千萬不要誤以為答案是24天。

根據測試結果，如果你至少答對1題，那麼你的表現已經超過33%的參與者，因為他們一題都沒答對。這個號稱史上最短的IQ測驗，你答對幾題呢？