人工中位數2026│月薪呢個數贏一半打工仔 5行業月入中位數按月跌
【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年11月最新公布】統計處今日（11月17日）公布最新2026年第3季就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年7月至9月港人就業收入中位數為23,000元，按年上升700元。比較上月數據，更可發現有5個行業的人工中位數按月下跌！以下即看不同行業、不同職級最新工資中位數和變動趨勢，比較數據看看你人工有否「underpaid」！（11月18日新增就業人士月入數據升跌變動）
統計處2026年11月17日公布最新薪酬數據，2026年7月至9月（註：移動3個月期間），本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,000元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,100元，兩者相差4,900元。
2026年本港最新人工中位數：按行業比較
2026年7至9月，月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（27,400元）、「其他行業」（27,000元）。
2026年本港最新人工中位數：不同行業比較
行業
每月就業收入中位數
製造
$19,900
建造
$23,400
進出口貿易及批發
$25,000
零售
$16,000
住宿及膳食服務
$17,700
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊
$23,000
金融及保險
$40,000
地產及專業及商用服務
$21,000
公共行政、社會及個人服務
$27,400
其他行業
$27,000
各行業合計
$23,000
2026年各行業人工中位數變化：按月比較
行業
2026年6至8月移動3個月期間
2026年7至9月移動3個月期間
按月（環比）變動
製造
$20,000
$19,900
-$100
建造
$23,800
$23,400
-$400
進出口貿易及批發
$25,000
$25,000
-
零售
$16,400
$16,000
-$400
住宿及膳食服務
$17,800
$17,700
-$100
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊
$22,800
$23,000
$200
金融及保險
$40,000
$40,000
-
地產及專業及商用服務
$21,000
$21,000
-
公共行政、社會及個人服務
$27,900
$27,400
-$500
其他行業
$25,400
$27,000
$1,600
各行業合計
$23,000
$23,000
-
按月比較（即2026年6至8月移動3個月期間，與2026年7至9月移動3個月期間比較），有5個行業分類的每月就業收入中位數下跌，分別是製造（跌100元）、建造（跌400元）、零售（跌400元）、住宿及膳食服務（跌100元）、公共行政、社會及個人服務（跌500元）；2個行業分類的每月就業收入中位數上升，包括運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊（升200元）、其他行業（升1,600元）；2個行業分類的每月就業收入中位數按月持平，分別為進出口貿易及批發、金融及保險、地產及專業及商用服務。（註：月入中位數變動是以約至百位數的數據估算得出）
2026年各行業人工中位數變化：按年比較
行業
2025年7至9月移動3個月期間
2026年7至9月移動3個月期間
按年（同比）變動
製造
$21,000
$19,900
-$1,100
建造
$23,000
$23,400
$400
進出口貿易及批發
$23,800
$25,000
$1,200
零售
$16,000
$16,000
-
住宿及膳食服務
$17,100
$17,700
$600
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊
$22,000
$23,000
$1,000
金融及保險
$40,000
$40,000
-
地產及專業及商用服務
$21,000
$21,000
-
公共行政、社會及個人服務
$26,600
$27,400
$800
其他行業
$25,000
$27,000
$2,000
各行業合計
$22,300
$23,000
$700
至於按年比較（即2025年7至9月移動3個月期間，與2026年7至9月移動3個月期間比較），有1個行業分類的每月就業收入中位數按年下跌，為製造業（跌100元）；6個行業分類的每月就業收入中位數上升，包括建造（升400元）、進出口貿易及批發（升1,200元）、住宿及膳食服務（升600元）、運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊（升1,000元）、公共行政、社會及個人服務（升800元），以及其他行業（升2,000元）；3個行業分類的每月就業收入中位數按年持平，分別為零售、金融及保險、地產及專業及商用服務。（註：月入中位數變動是以約至百位數的數據估算得出）
2026年本港最新人工中位數：按職級比較
不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，達到50,000元。其次是專業人員，月入中位數為47,600元。
職級
每月就業收入中位數
經理
$50,000
專業人員
$47,600
輔助專業人員
$27,100
文書支援人員
$20,000
服務及銷售人員
$17,000
工藝及有關技工
$21,500
機台及機器操作員及裝配員
$20,000
非技術工人
$14,500
其他職業
$12,000
各職級合計
$23,000
2026年本港最新人工中位數：按年齡比較
至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,000元最高，按年上升700元或2.9%。