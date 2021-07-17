$5000消費券｜554萬人已登記　4大支付工具邊個最受歡迎？

政府5000元電子消費券計劃7月4日起接受登記，首階段將於今日截止。截至7月14日下午6時，約554萬名市民已經網上進行登記。消費券由AlipayHK（支付寶香港）、Octopus八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，市民可選用其中一款作登記。

政府推出消費券後，4大支付工具於iPhone App Store熱門排名均上升並打入所有分類頭10名，但有一個應用程式熱門度比4大支付工具更高，連續佔據所有分類排名榜首位4日！



根據Sensor Tower數據，消費券接受登記第4日的iPhone App Store所有分類熱門應用程式排行榜中，Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及Octopus八達通只排第2至4位，第1位則為政府應用程式「智方便」（iAM Smart）！

「智方便」為一站式個人化數碼服務平台，市民可進行身分認證，以及使用各項政府和商業網上服務，包括「填表通」。

消費券接受登記首日，很多本身未有「智方便」戶口的市民登記「智方便」作消費券身分認證，導致系統「大塞車」。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲日前表示，最高峰時多達40萬人排隊使用「智方便」，單日有4萬人即時登記成為用戶，是平日的十多倍。

比較4大支付工具及「智方便」熱門度排名，Tap & Go拍住賞熱門度上升最明顯，6月17日所有分類排行榜只排第63位，但6月18日飆升至第1位，估計與當日政府公布分期領取消費券詳情有關。